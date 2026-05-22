Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette

Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére. Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt. A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért – erősítette meg a szóvivő.



A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin 1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.