Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva. A kormányfő őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.
Mint írta, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.
A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról tájékoztatta, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzinvezeték-robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint
– olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható.
Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta, a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobil labor.
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI megkeresésére. Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt. A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért – erősítette meg a szóvivő.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin 1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.
