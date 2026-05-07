Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

Melléthei-Barna Márton közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett; a választáson példátlan tömeg, 3,3 millió ember döntött a változás mellett – olvasható az MTI szemléjében. De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig

a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti

– tette hozzá. Melléthei-Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. „Hiszek abban, hogy mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen lett volna a kormánytagságom, de most úgy tudom segíteni ezt a nemzeti egységet, ha hátrébb lépek.

Én a rendszerváltásra tettem fel az életemet az utóbbi két évben, engem nem személyes célok vezéreltek, pláne nem pozíciót kerestem”

– fogalmazott a politikus. Közölte: annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel, és megállapodtak, hogy az ország és a Tisza-kormány érdekét az szolgálja a leginkább, ha a leendő miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Pénteken jelenti be az új igazságügyi minisztert Magyar Péter Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra a tisztségtől csütörtökön visszalépő Melléthei-Barna Márton helyett. Csütörtök esti Facebook-posztjában Magyar Péter kiemelte, hogy

Melléthei-Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként.