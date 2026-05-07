Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Melléthei-Barna Márton (jobbról) mégsem vállalja a miniszteri megbizatást • Fotó: Facebook/Magyar Péter

Melléthei-Barna Márton (jobbról) mégsem vállalja a miniszteri megbizatást

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.

Tamás Attila

2026. május 07., 22:182026. május 07., 22:18

2026. május 07., 22:382026. május 07., 22:38

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Melléthei-Barna Márton közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett; a választáson példátlan tömeg, 3,3 millió ember döntött a változás mellett – olvasható az MTI szemléjében.

De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig

a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti

– tette hozzá. Melléthei-Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora.

Hirdetés

„Hiszek abban, hogy mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen lett volna a kormánytagságom, de most úgy tudom segíteni ezt a nemzeti egységet, ha hátrébb lépek.

Idézet
Én a rendszerváltásra tettem fel az életemet az utóbbi két évben, engem nem személyes célok vezéreltek, pláne nem pozíciót kerestem”

– fogalmazott a politikus.

Közölte: annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel, és megállapodtak, hogy az ország és a Tisza-kormány érdekét az szolgálja a leginkább, ha a leendő miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.

Pénteken jelenti be az új igazságügyi minisztert Magyar Péter

Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra a tisztségtől csütörtökön visszalépő Melléthei-Barna Márton helyett.

Csütörtök esti Facebook-posztjában Magyar Péter kiemelte, hogy

Melléthei-Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként.

A leendő kormányfő, a Tisza Párt elnöke egyúttal megköszönte Melléthei-Barna Márton „elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a Tisza közössége iránt”.

Úgy fogalmazott, tiszteli, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy „fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna”.

Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Rárúghatja az ajtót a Szuperligára, óriási lehetőség előtt a Sepsi OSK
Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Behívták a magyar korosztályos válogatottba az FK Csíkszereda akadémistáját
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely
Székelyhon

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Székelyhon

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Rárúghatja az ajtót a Szuperligára, óriási lehetőség előtt a Sepsi OSK
Székely Sport

Rárúghatja az ajtót a Szuperligára, óriási lehetőség előtt a Sepsi OSK
Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Krónika

Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Behívták a magyar korosztályos válogatottba az FK Csíkszereda akadémistáját
Székely Sport

Behívták a magyar korosztályos válogatottba az FK Csíkszereda akadémistáját
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert

Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert
Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert
2026. május 07., csütörtök

Népszavazással akarnak lemondatni egy Maros megyei polgármestert
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
2026. május 07., csütörtök

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
2026. május 07., csütörtök

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben
Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben
2026. május 07., csütörtök

Ügyvivő gazdasági miniszter: nőni fog Románia gazdasága a második félévben
2026. május 07., csütörtök

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt
Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt
2026. május 07., csütörtök

Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál

A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.

Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál
Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál
2026. május 07., csütörtök

Versenytanács-elnök: a romániai üzemanyagárak 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál
2026. május 07., csütörtök

Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak

Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.

Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak
Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak
2026. május 07., csütörtök

Már a 11. könyvvásárnál tartanak a csíkszeredaiak
2026. május 07., csütörtök

Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen

Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.

Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen
Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen
2026. május 07., csütörtök

Péntektől ismét elszállítják a tilosban parkoló járműveket Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Ma nem gyengült tovább a lej az euróhoz képest

Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,27 banival (0,05 százalékkal) 5,2661 lejre csökkent a szerdai 5,2688 lejről.

Ma nem gyengült tovább a lej az euróhoz képest
Ma nem gyengült tovább a lej az euróhoz képest
2026. május 07., csütörtök

Ma nem gyengült tovább a lej az euróhoz képest
2026. május 07., csütörtök

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén

Baleset történt csütörtök délután a székelyudvarhelyi Hunyadi János utcában – jelezte olvasónk. A baleset során senki nem sérült meg. A környékbeli utcákban torlódás alakult ki.

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
2026. május 07., csütörtök

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
2026. május 07., csütörtök

A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét

A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki a BNR szóvivője.

A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét
A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét
2026. május 07., csütörtök

A 6 lejes euróárfolyamról kérdezték a Román Nemzeti Bank szóvivőjét
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!