Mégsem lesz igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora

Melléthei-Barna Márton (jobbról) mégsem vállalja a miniszteri megbizatást
Fotó: Facebook/Magyar Péter
Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki ezt Facebook-oldalán jelentette be csütörtökön.
2026. május 07., 22:182026. május 07., 22:18
2026. május 07., 22:382026. május 07., 22:38
Melléthei-Barna Márton közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett; a választáson példátlan tömeg, 3,3 millió ember döntött a változás mellett – olvasható az MTI szemléjében.
De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig
– tette hozzá. Melléthei-Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora.
„Hiszek abban, hogy mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen lett volna a kormánytagságom, de most úgy tudom segíteni ezt a nemzeti egységet, ha hátrébb lépek.
– fogalmazott a politikus.
Közölte: annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel, és megállapodtak, hogy az ország és a Tisza-kormány érdekét az szolgálja a leginkább, ha a leendő miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra a tisztségtől csütörtökön visszalépő Melléthei-Barna Márton helyett.
Csütörtök esti Facebook-posztjában Magyar Péter kiemelte, hogy
A leendő kormányfő, a Tisza Párt elnöke egyúttal megköszönte Melléthei-Barna Márton „elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a Tisza közössége iránt”.
Úgy fogalmazott, tiszteli, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy „fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna”.
Maros megyében 1990 óta először írtak ki népszavazást, hogy lemondassanak egy polgármestert. A mezőszengyeliek június 14-én döntenek arról, hogy maradjon a jelenlegi községvezető vagy mennie kell.
Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint a helyreállítási és a kohéziós alapból megvalósuló beruházások miatt borítékolható, hogy Románia gazdasága növekedéssel zárja a 2026-os évet.
A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.
A romániai üzemanyagárak jelenleg 16 százalékkal alacsonyabbak az európai átlagnál – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Versenytanács elnöke.
Megnyílt a 11. Csíkszeredai Könyvvásár: a nyitónapon a gyerekeket Varró Dániel humoros gondolatai, a felnőtt közönséget pedig az olvasásról, figyelemről és kultúráról szóló ünnepi beszédek szólították meg.
Újra elkezdődik péntektől a tilosban parkoló járművek elszállítása Marosvásárhelyen, miután a városháza autója visszakapta a rendszámát a rendőrségtől.
Erősödött csütörtökön a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,27 banival (0,05 százalékkal) 5,2661 lejre csökkent a szerdai 5,2688 lejről.
Baleset történt csütörtök délután a székelyudvarhelyi Hunyadi János utcában – jelezte olvasónk. A baleset során senki nem sérült meg. A környékbeli utcákban torlódás alakult ki.
A lej–euró árfolyam a következő időszakban mindkét irányba elmozdulhat, és a feszültség mindaddig fennmaradhat, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – jelentette ki a BNR szóvivője.
szóljon hozzá!