Közzétették a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei programját

Félévezredes hagyomány, közös ima és lelki találkozás várja idén is a zarándokokat Csíksomlyón, ahol május 22–25. között tartják a pünkösdi búcsút.

A fő búcsús napon május 23-a, szombaton reggel 7.30-tól szentmisét tartanak, majd 10.30-tól rózsafüzér kezdődik a Hármashalom-oltárnál, ugyanekkor indul a kegytemplom előtti térről a kordon a Nyeregbe.

A közzétett program szerint május 22-én, pénteken 18 órától nyitószentmisét tartanak, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban.

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

A 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt”, Szent Maximus gondolata nyomán.

Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál.

A búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, a pünkösdi vigília-szentmise a kegytemplomban pedig 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz a kegytemplomban.

Május 24-én, pünkösdvasárnap szentmise lesz 7, 8, 10.30 és 18 órától egyaránt, míg hétfőn 8-kor, 10.30-kor és 18 órakor kezdődnek szentmisék.