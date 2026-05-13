Közzétették a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei programját

Félévezredes hagyomány, közös ima és lelki találkozás várja idén is a zarándokokat Csíksomlyón, ahol május 22–25. között tartják a pünkösdi búcsút.
2026. május 13., 13:11
A 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt”, Szent Maximus gondolata nyomán.
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.
A közzétett program szerint május 22-én, pénteken 18 órától nyitószentmisét tartanak, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban.
A fő búcsús napon május 23-a, szombaton reggel 7.30-tól szentmisét tartanak, majd 10.30-tól rózsafüzér kezdődik a Hármashalom-oltárnál, ugyanekkor indul a kegytemplom előtti térről a kordon a Nyeregbe.
A búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, a pünkösdi vigília-szentmise a kegytemplomban pedig 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz a kegytemplomban.
Május 24-én, pünkösdvasárnap szentmise lesz 7, 8, 10.30 és 18 órától egyaránt, míg hétfőn 8-kor, 10.30-kor és 18 órakor kezdődnek szentmisék.
Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka. Tudják, mit jelent az idei pünkösdi búcsú jelmondata: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.” Emlékezzünk a lelki készület idején tiszteletreméltó Márton Áron püspök úr intelmére is: minél nehezebb a „kereszt súlya”, annál szorosabban kell fogni a keresztet hordozó Krisztus kezét – írják.
A szervezők nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak mindenkit Csíksomlyóra. Az érdeklődők számára elérhetők nyomtatott programfüzetek, valamint a legfrissebb információk a Csíksomlyó-kegyhely Facebook-oldalán is követhetők.
