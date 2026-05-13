Közzétették a csíksomlyói pünkösdi búcsú idei programját

Fotó: László Ildikó

Félévezredes hagyomány, közös ima és lelki találkozás várja idén is a zarándokokat Csíksomlyón, ahol május 22–25. között tartják a pünkösdi búcsút.

Székelyhon

2026. május 13., 11:422026. május 13., 11:42

2026. május 13., 13:112026. május 13., 13:11

A 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt”, Szent Maximus gondolata nyomán.

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

A közzétett program szerint május 22-én, pénteken 18 órától nyitószentmisét tartanak, amelyet virrasztás követ a kegytemplomban.

A fő búcsús napon május 23-a, szombaton reggel 7.30-tól szentmisét tartanak, majd 10.30-tól rózsafüzér kezdődik a Hármashalom-oltárnál, ugyanekkor indul a kegytemplom előtti térről a kordon a Nyeregbe.

Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik a Hármashalom-oltárnál.

A búcsú főcelebránsa és szónoka Székely János lesz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Szombaton 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban, a pünkösdi vigília-szentmise a kegytemplomban pedig 18 órakor kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz a kegytemplomban.

Május 24-én, pünkösdvasárnap szentmise lesz 7, 8, 10.30 és 18 órától egyaránt, míg hétfőn 8-kor, 10.30-kor és 18 órakor kezdődnek szentmisék.

Az itt élők számára a keresztség nem csupán vallási rítus, hanem a Krisztussal való sorsközösség bizonyítéka. Tudják, mit jelent az idei pünkösdi búcsú jelmondata: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.” Emlékezzünk a lelki készület idején tiszteletreméltó Márton Áron püspök úr intelmére is: minél nehezebb a „kereszt súlya”, annál szorosabban kell fogni a keresztet hordozó Krisztus kezét – írják.

A szervezők nyitott lélekkel, tiszta szívvel és ferences testvériséggel várnak mindenkit Csíksomlyóra. Az érdeklődők számára elérhetők nyomtatott programfüzetek, valamint a legfrissebb információk a Csíksomlyó-kegyhely Facebook-oldalán is követhetők.

2026. április 15., szerda

Lakat került az Erdei házikóra. Mi lesz a Somostető kedvenc vendéglőjével?

Április 15-én, szerdán végleg bezárt a Somostető egyetlen kőépületben működő vendéglője. Bár a városvezetésnek sikerült kilakoltatnia a nem fizető bérlőt, a bürokrácia és a felújítási igények miatt az újranyitás bizonytalan ideig várat magára.

2025. július 08., kedd

Gyalogost ütött el egy autó Székelyudvarhelyen

Gyalogost ütött el egy autós Székelyudvarhelyen kedden dél körül, az illetőt kórházba szállították.

