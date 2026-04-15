Közkedvelt hely volt az Erdei házikó a Somostetőn
Április 15-én, szerdán végleg bezárt a Somostető egyetlen kőépületben működő vendéglője. Bár a városvezetésnek sikerült kilakoltatnia a nem fizető bérlőt, a bürokrácia és a felújítási igények miatt az újranyitás bizonytalan ideig várat magára.
Amikor 2020-ban Marosvásárhelyen Soós Zoltán megnyerte az első polgármesteri mandátumát, hosszú ideig a felmerült nagyobb gondokat a szekrényből kieső csontvázakként emlegették, arra utalva, hogy sokkal több kihívás és megoldásra váró probléma van a városházán, illetve a városban, mint azt elsőre gondolta, gondolták.
Az egyik ilyen megoldásra váró kusza ügy a somostetői árusok helyzete volt. A helyiek, de a turisták körében is népszerű szabadidőközpontban – amihez szorosan hozzátartozik az ország legnagyobb állatkertje – nem voltak megfelelő vendéglátóipari egységek, mindössze improvizált bódék helyettesítették azokat. Bár
ma is ugyanazok az árusok, ugyanúgy kínálják a portékáikat, szolgálják ki a vendégeket. Kisebb előrelépés csak az állatkertben történt, ahol sikerült pár helyet bérbe adni, így lehet fagyit vásárolni, és van egy teraszos kávézó, ahol falatozni is lehet.
A bódék maradnak, ott lehet inni- és ennivalót vásárolni
2021-ben a városvezetés eredményként könyvelte el, hogy sikerült bérbe adni a Somostető egyetlen működő vendéglátóipari egységét, az Erdei házikót. A volt polgármesternek az volt az álma, hogy ebben a teraszos helyiségben fogyaszthassák el a helyiek a családi ebédet. Ez azonban nem történt meg,
Akkor jó hírként jelentették be, hogy sikerült előnyös szerződést kötni 4, illetve opcionálisan további 2 évre, 18 ezer eurós havi bérért. Gyorsan kiderült azonban, hogy korai volt az öröm.
A bérlő 2021. szeptember 17-én nyitotta meg a rendbe tett helyiséget, amelyben ötven személy fér el bent és kint, a teraszon. Kora tavasztól-késő őszig nagyon népszerű volt, különösen hétvégén. Csakhogy
Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, három évig tartott, amíg a bíróság kimondta, hogy a bérlőnek ki kell költöznie. „Ott egy aranybánya volt, de a bérlő nem fizette a szerződésben vállalt bért.
A határidő április 15-én járt le, azonban már egy nappal korábban kiürítették a helyet. Közben az is kiderült, hogy a bérbe adott Erdei házikó hivatalosan nem szerepel nyilvántartásban: sem a földterület, sem az ingatlan nincs a városháza nevére bejegyezve. Soós Zoltán polgármester szerint ez nem befolyásolta a bírósági ügyet.
Az elöljáró a Székelyhonnak nyilatkozva elmondta, hogy a telket már sikerült a városháza javára bejegyezni, az épület telekkönyvezése pedig folyamatban van.
Kedden hiába jöttek a vendégek, már senkit nem szolgáltak ki
A következő lépés az Erdei házikó felújítása lesz, és közben azt is el kell döntsék, hogy milyen rendeltetést adnak neki.
Ha már az egyetlen vendéglőt bizonytalan ideig bezárták, megkérdeztük a városvezetőt, hogy milyen fejlemények vannak a Somostetőre, a játszótér mellé tervezett ételudvar ügyében. Az elmúlt években ugyanis több alkalommal is felmerült, hogy az állatkert felé vezető sétányon működő árusítóhelyeket megszüntetik, és a játszótér mellé egy európai színvonalú ételudvart (food courtot) alakítanak ki.
Hamarosan a marosvásárhelyi állatkertben is lehet rágcsálnivalót és szomjoltót vásárolni, illetve egy mozgó fagylaltárus is lesz a népszerű helyszínen. A Somostetőn lévő kereskedők helyzete is változni fog.
Az ételudvar tervei már két éve elkészültek, a város közterület-rendezési igazgatóságának kell kialakítania és közművesítenie a kijelölt helyszínt. Az igazgatóságnak azonban tavaly ez nem sikerült, idén pedig még nincs városi költségvetés, így szinte biztos, hogy ebben az évben az ételudvar ügyében sem lesz jelentős előrelépés.
Gyalogost ütött el egy autós Székelyudvarhelyen kedden dél körül, az illetőt kórházba szállították.
