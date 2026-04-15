Április 15-én, szerdán végleg bezárt a Somostető egyetlen kőépületben működő vendéglője. Bár a városvezetésnek sikerült kilakoltatnia a nem fizető bérlőt, a bürokrácia és a felújítási igények miatt az újranyitás bizonytalan ideig várat magára.

Simon Virág 2026. április 15., 17:53

Amikor 2020-ban Marosvásárhelyen Soós Zoltán megnyerte az első polgármesteri mandátumát, hosszú ideig a felmerült nagyobb gondokat a szekrényből kieső csontvázakként emlegették, arra utalva, hogy sokkal több kihívás és megoldásra váró probléma van a városházán, illetve a városban, mint azt elsőre gondolta, gondolták. A legnagyobb csontvázak egyike Az egyik ilyen megoldásra váró kusza ügy a somostetői árusok helyzete volt. A helyiek, de a turisták körében is népszerű szabadidőközpontban – amihez szorosan hozzátartozik az ország legnagyobb állatkertje – nem voltak megfelelő vendéglátóipari egységek, mindössze improvizált bódék helyettesítették azokat. Bár több próbálkozása volt a Soós-adminisztrációnak, hogy ezt a helyzetet rendezze, ez a mai napig nem történt meg,

több próbálkozása volt a Soós-adminisztrációnak, hogy ezt a helyzetet rendezze, ez a mai napig nem történt meg,

ma is ugyanazok az árusok, ugyanúgy kínálják a portékáikat, szolgálják ki a vendégeket. Kisebb előrelépés csak az állatkertben történt, ahol sikerült pár helyet bérbe adni, így lehet fagyit vásárolni, és van egy teraszos kávézó, ahol falatozni is lehet.

A bódék maradnak, ott lehet inni- és ennivalót vásárolni Fotó: Haáz Vince

Négy plusz két év 2021-ben a városvezetés eredményként könyvelte el, hogy sikerült bérbe adni a Somostető egyetlen működő vendéglátóipari egységét, az Erdei házikót. A volt polgármesternek az volt az álma, hogy ebben a teraszos helyiségben fogyaszthassák el a helyiek a családi ebédet. Ez azonban nem történt meg,

az új városvezetés egy pizzát és gyorsételeket is kínáló vendéglátóipari cégnek adta bérbe.

Akkor jó hírként jelentették be, hogy sikerült előnyös szerződést kötni 4, illetve opcionálisan további 2 évre, 18 ezer eurós havi bérért. Gyorsan kiderült azonban, hogy korai volt az öröm.

Fotó: Haáz Vince

Nem fizetett, pereskedni kellett A bérlő 2021. szeptember 17-én nyitotta meg a rendbe tett helyiséget, amelyben ötven személy fér el bent és kint, a teraszon. Kora tavasztól-késő őszig nagyon népszerű volt, különösen hétvégén. Csakhogy

a bérlő nem volt hajlandó kifizetni a versenytárgyaláson elfogadott bért. Ezért a szerződést felbontották, és a városháza megpróbálta távozásra bírni a bérlőt.

Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, három évig tartott, amíg a bíróság kimondta, hogy a bérlőnek ki kell költöznie. „Ott egy aranybánya volt, de a bérlő nem fizette a szerződésben vállalt bért.

Nemcsak a per volt hosszú, hanem a kilakoltatási határidőre is fél évet kellett várni.”

A határidő április 15-én járt le, azonban már egy nappal korábban kiürítették a helyet. Közben az is kiderült, hogy a bérbe adott Erdei házikó hivatalosan nem szerepel nyilvántartásban: sem a földterület, sem az ingatlan nincs a városháza nevére bejegyezve. Soós Zoltán polgármester szerint ez nem befolyásolta a bírósági ügyet. Hogyan tovább? Az elöljáró a Székelyhonnak nyilatkozva elmondta, hogy a telket már sikerült a városháza javára bejegyezni, az épület telekkönyvezése pedig folyamatban van.

Kedden hiába jöttek a vendégek, már senkit nem szolgáltak ki Fotó: Haáz Vince

A következő lépés az Erdei házikó felújítása lesz, és közben azt is el kell döntsék, hogy milyen rendeltetést adnak neki.

A városvezető szerint szinte biztos, hogy idén nem fog kinyitni.