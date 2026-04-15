Lakat került az Erdei házikóra. Mi lesz a Somostető kedvenc vendéglőjével?

Közkedvelt hely volt az Erdei házikó a Somostetőn • Fotó: Haáz Vince

Közkedvelt hely volt az Erdei házikó a Somostetőn

Fotó: Haáz Vince

Április 15-én, szerdán végleg bezárt a Somostető egyetlen kőépületben működő vendéglője. Bár a városvezetésnek sikerült kilakoltatnia a nem fizető bérlőt, a bürokrácia és a felújítási igények miatt az újranyitás bizonytalan ideig várat magára.

Simon Virág

2026. április 15., 17:532026. április 15., 17:53

Amikor 2020-ban Marosvásárhelyen Soós Zoltán megnyerte az első polgármesteri mandátumát, hosszú ideig a felmerült nagyobb gondokat a szekrényből kieső csontvázakként emlegették, arra utalva, hogy sokkal több kihívás és megoldásra váró probléma van a városházán, illetve a városban, mint azt elsőre gondolta, gondolták.

A legnagyobb csontvázak egyike

Az egyik ilyen megoldásra váró kusza ügy a somostetői árusok helyzete volt. A helyiek, de a turisták körében is népszerű szabadidőközpontban – amihez szorosan hozzátartozik az ország legnagyobb állatkertje – nem voltak megfelelő vendéglátóipari egységek, mindössze improvizált bódék helyettesítették azokat. Bár

több próbálkozása volt a Soós-adminisztrációnak, hogy ezt a helyzetet rendezze, ez a mai napig nem történt meg,

ma is ugyanazok az árusok, ugyanúgy kínálják a portékáikat, szolgálják ki a vendégeket. Kisebb előrelépés csak az állatkertben történt, ahol sikerült pár helyet bérbe adni, így lehet fagyit vásárolni, és van egy teraszos kávézó, ahol falatozni is lehet.

Négy plusz két év

2021-ben a városvezetés eredményként könyvelte el, hogy sikerült bérbe adni a Somostető egyetlen működő vendéglátóipari egységét, az Erdei házikót. A volt polgármesternek az volt az álma, hogy ebben a teraszos helyiségben fogyaszthassák el a helyiek a családi ebédet. Ez azonban nem történt meg,

az új városvezetés egy pizzát és gyorsételeket is kínáló vendéglátóipari cégnek adta bérbe.

Akkor jó hírként jelentették be, hogy sikerült előnyös szerződést kötni 4, illetve opcionálisan további 2 évre, 18 ezer eurós havi bérért. Gyorsan kiderült azonban, hogy korai volt az öröm.

Nem fizetett, pereskedni kellett

A bérlő 2021. szeptember 17-én nyitotta meg a rendbe tett helyiséget, amelyben ötven személy fér el bent és kint, a teraszon. Kora tavasztól-késő őszig nagyon népszerű volt, különösen hétvégén. Csakhogy

a bérlő nem volt hajlandó kifizetni a versenytárgyaláson elfogadott bért. Ezért a szerződést felbontották, és a városháza megpróbálta távozásra bírni a bérlőt.

Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, három évig tartott, amíg a bíróság kimondta, hogy a bérlőnek ki kell költöznie. „Ott egy aranybánya volt, de a bérlő nem fizette a szerződésben vállalt bért.

Nemcsak a per volt hosszú, hanem a kilakoltatási határidőre is fél évet kellett várni.”

A határidő április 15-én járt le, azonban már egy nappal korábban kiürítették a helyet. Közben az is kiderült, hogy a bérbe adott Erdei házikó hivatalosan nem szerepel nyilvántartásban: sem a földterület, sem az ingatlan nincs a városháza nevére bejegyezve. Soós Zoltán polgármester szerint ez nem befolyásolta a bírósági ügyet.

Hogyan tovább?

Az elöljáró a Székelyhonnak nyilatkozva elmondta, hogy a telket már sikerült a városháza javára bejegyezni, az épület telekkönyvezése pedig folyamatban van.

A következő lépés az Erdei házikó felújítása lesz, és közben azt is el kell döntsék, hogy milyen rendeltetést adnak neki.

A városvezető szerint szinte biztos, hogy idén nem fog kinyitni.

Ha már az egyetlen vendéglőt bizonytalan ideig bezárták, megkérdeztük a városvezetőt, hogy milyen fejlemények vannak a Somostetőre, a játszótér mellé tervezett ételudvar ügyében. Az elmúlt években ugyanis több alkalommal is felmerült, hogy az állatkert felé vezető sétányon működő árusítóhelyeket megszüntetik, és a játszótér mellé egy európai színvonalú ételudvart (food courtot) alakítanak ki.

korábban írtuk

Fagylaltos kocsi is lesz az állatkertben
Fagylaltos kocsi is lesz az állatkertben

Hamarosan a marosvásárhelyi állatkertben is lehet rágcsálnivalót és szomjoltót vásárolni, illetve egy mozgó fagylaltárus is lesz a népszerű helyszínen. A Somostetőn lévő kereskedők helyzete is változni fog.

Az ételudvar tervei már két éve elkészültek, a város közterület-rendezési igazgatóságának kell kialakítania és közművesítenie a kijelölt helyszínt. Az igazgatóságnak azonban tavaly ez nem sikerült, idén pedig még nincs városi költségvetés, így szinte biztos, hogy ebben az évben az ételudvar ügyében sem lesz jelentős előrelépés.

Marosszék Marosvásárhely Vendéglátás
Ezek is érdekelhetik

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hatalmas öngól segítette a Corvinult, nőtt az előnye a Sepsi OSK előtt
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Székelyhon

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Székelyhon

Átment a Porsche a záróvonalon – közzétették a fedélzeti kamerás felvételt a tegnapi súlyos balesetről
Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Székely Sport

Átgázolt a Coronán, meccslabdához jutott a Gyergyói HK a döntőben
Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Krónika

Az erdélyi magyarok támogatására szánt összegek kivizsgálását kéri Bolojan tanácsadója Magyar Pétertől
Hatalmas öngól segítette a Corvinult, nőtt az előnye a Sepsi OSK előtt
Székely Sport

Hatalmas öngól segítette a Corvinult, nőtt az előnye a Sepsi OSK előtt
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2025. július 08., kedd

Gyalogost ütött el egy autó Székelyudvarhelyen

Gyalogost ütött el egy autós Székelyudvarhelyen kedden dél körül, az illetőt kórházba szállították.

Gyalogost ütött el egy autó Székelyudvarhelyen
Gyalogost ütött el egy autó Székelyudvarhelyen
2025. július 08., kedd

Gyalogost ütött el egy autó Székelyudvarhelyen
