Fagylaltos kocsi is lesz az állatkertben

Fotó: Haáz Vince

Hamarosan a marosvásárhelyi állatkertben is lehet rágcsálnivalót és szomjoltót vásárolni, illetve egy mozgó fagyiárus is lesz a népszerű helyszínen. A Somostetőn levő kereskedők helyzete is változni fog, de ez pénz- és hivatalfüggő. Jó hír, hogy március elsejétől a marosvásárhelyi állatkert áttért a nyári programra, így 9–19 óra között lehet sétálni, nézelődni, tartalmasan eltölteni akár egy egész délutánt.

Mint ismert, a Somostetőn lévő kereskedők (fagyi- és pattogatottkukorica-árusok, miccset és hamburgert készítők, vattacukrosok) helyzete az elmúlt években bizonytalanná vált, hiszen amikor új polgármester került a város élére, és az állatkert vezetői pozíciójába is új igazgató került, aki átvette a Somostető ügykezelését is, kiderült, hogy az árusok engedély nélkül használják az állatkert felé vezető közterületet. Az ő helyzetüket azóta is próbálják – több-kevesebb sikerrel – megoldani. Tervek vannak Elkészült az ételudvar terve, amelyet nem a jelenlegi sétányon, hanem a kézilabdapályák és a volt szánkópálya között alakítanának ki.

Itt 12 házikóban lehet majd élelmiszert és édességet kínálni, középen pedig asztalok és székek, illetve padok lennének, ahol civilizált körülmények között el lehetne fogyasztani a megvásároltakat.

A tervek készen vannak, két változatban is.

Az ételudvar terve készen van Fotó: Haáz Vince

Egyik a teljes beruházást tartalmazza, a víz- és szennyvízcsatorna kiépítésétől, a díszítő növényekig, míg a másik tervben a több millió lejes beruházást „részekre” szedik, hogy fokozatosan készülhessen el. Az, hogy melyik változatot használják és mikor kezdik megvalósítani, csakis a városvezetéstől függ. Addig, amíg ezt ki nem alakítják, az állatkert felé vezető sétányon megmaradnak a jelenlegi árusok. Szemléletváltásra van szükség Szánthó János, az állatkert igazgatója azonban mihamarabb szemléletváltást akar, így az állatkertben más jellegű, más színvonalú kereskedelmi pontokat fognak nyitni. Mint magyarázta, hét helyet jelöltek ki, ahol kis házakban lehet majd harapnivalót és innivalót vásárolni, ugyanakkor az állatkertben lesz egy fagylaltárus, egy fényképezkedésre berendezett hely és két étel-italautomata is. Ez utóbbiak azért, hogy ha valaki olyan időszakban érkezik az állatkertbe, amikor a többi hely nincs nyitva, vehessen magának egy kekszet vagy egy üveg vizet.

Minőségi szolgáltatást szeretnénk biztosítani azoknak, akik belépnek az állatkertbe. Azokra a helyekre helyezzük el a kis házakat, ahol van filagória, ahová le lehet ülni. Törekszünk arra, hogy olyan kereskedőket engedjünk be, akik betartják a környezetvédelmi előírásokat, olyan eszközöket használnak, amelyek környezetkímélők, és az alapanyagokat is lehetőség szerint helyi termelőktől, a környékről szerzik be. Az állatkert egy oktatási helyszín is, ahol odafigyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre, és arra biztatjuk a látogatókat, hogy ők is ezt tegyék

– részletezte az igazgató.

Szánthó János igazgató Fotó: Haáz Vince

Az állatkert hamarosan meghirdeti a versenytárgyalást a kereskedelmi helyszínek bérbeadására. Az igazgató reméli, hogy nem lesznek fennakadások, és április végén már megnyithatnak a bódék, működhetnek az automaták. Az állatkert március elsejétől áttért a nyári programra, így reggel 9 és este 19 óra között tartanak nyitva, az utolsó belépésre 18 órakor van lehetőség.

Itt kap helyet az ételudvar Fotó: Haáz Vince

