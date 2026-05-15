Autóalkatrészeket lopott két marosszentkirályi férfi

Fotó: Tuchiluș Alex
Autóalkatrészek lopásával gyanúsítanak két Maros megyei férfit. A nyomozás eredményeként őrizetbe vette őket a rendőrség.
A Maros megyei rendőrség mezőbándi őrsének alkalmazottai május 15-én három marosszentkirályi ingatlanban tartottak házkutatást és négy embert kísértek be kihallgatásra egy lopási ügyben.
Egy 18 éves, marosszentkirályi és egy 43 éves, ákosfalvi férfit azzal gyanúsítanak, hogy autóalkatrészeket lopott mintegy 4500 lej értékben. Ugyanebben az ügyben a Maros megyei környezetőrség is kiszabott rájuk két büntetést környezetszennyezés miatt, egyiket 60 ezer, másikat 5000 lej értékben.
A nyomozás tovább folytatódik a bűncselekmény körülményeinek pontosabb feltárása céljából.
