Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

A gyakorló pillangókés veszélytelen, de az iskolában nincs helye

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

Hajnal Csilla 2026. május 13., 07:582026. május 13., 07:58

Noha ezek az eszközök általában műanyagból vagy tompa fémből készülnek, és látszólag ártalmatlanok, az iskolákban teljesen más hatást érhetnek el. Nem csoda, hogy a rendőrség is felhívja az iskolák figyelmét arra, figyeljenek a jelenségre. Ez egy speciális, kétszárnyú fogóval rendelkező kés, pengéje a két szárny között van elrejtve – kinyitáskor jellegzetes, forgó mozdulatsorral lehet előcsalni. A gyakorló verzió – balisongnak is nevezik – annyiban különbözik az éles változattól, hogy a pengéje tompa – vagy műanyagból van –, tehát

elvileg nem lehet vele vágni vagy szúrni. Célja, hogy a trükkök és forgató mozdulatok biztonságosan begyakorolhatók legyenek.

Elsősorban a közösségi média hatására vált népszerűvé – rengeteg videó kering arról, ahogy egyesek látványos trükköket mutatnak be pillangókéssel. Ezeket a gyakorló változatokat viszonylag olcsón, akár már 20–25 lejért is meg lehet venni online. Otthon és baráti körben talán elfogadott, iskolában nem A rendőrök szerint a „veszélytelen” megjelenés félrevezető lehet. Egy pillangókés – még ha nem is éles – pontosan úgy néz ki, mint egy igazi fegyver.

Ha egy diák ilyet vesz elő, tanárok és osztálytársak töredék másodperc alatt nem tudják megítélni, veszélyes-e az eszköz vagy sem

– ez félelmet és pánikot kelthet, és normalizálja a „kések hordása menő” szemléletet. Emellett az ilyen tárgyak könnyen megfélemlítésre vagy konfliktusok szítására használhatók, különösen egy olyan közegben, ahol az érzelmek és az impulzivitás amúgy is jelen van. Hosszú távon pedig komoly veszélyt jelent, hogy normalizálódik a veszélyes tárgyak iskolai jelenléte –

ha ezt tolerálják, a diákok egyre komolyabb eszközöket hozhatnak magukkal

– irányítják rá a figyelmet abban a felhívásban, amelyet a Maros megyei rendőrség küldött a tanfelügyelőségnek, és amely továbbította az iskoláknak. A Maros megyei tanfelügyelőség egyelőre nem tud hasonló incidensekről,

a rendőrség országos esetekre hivatkozik.

A hatóság arra kéri a pedagógusokat, iskolapszichológusokat és szülőket, hogy beszéljenek nyíltan a gyerekekkel arról, milyen következményekkel járhat ilyen tárgyak vásárlása és maguknál hordása.

Iskolákban tartottak tájékoztatót a rendőrök Fotó: Maros megyei rendőrség

Kiemelik, az érintett eszközök az iskolai környezetben rombolják a biztonságérzetet, megfélemlítésre alkalmasak, és hosszú távon elfogadottá tehetik a veszélyes tárgyak, fehér fegyverek jelenlétét az osztálytermekben. Nőtt az iskolai bűncselekmények száma Május elején összesen huszonöt tájékoztató foglalkozást tartottak a Maros megyei rendőrség munkatársai, amelyeken több mint ötszáz diák és tanár vett részt a megye különböző tanintézményeiből. A foglalkozásokon szó esett az iskolai erőszakról és a bántalmazásról (angolul bullying), a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem kockázatairól, az internetes biztonságról, a fiatalkorú bűnözés megelőzéséről, valamint a kiskorúak büntetőjogi felelősségéről. 2026 első negyedévében 415 ilyen megelőző-tájékoztató foglalkozást tartottak a tanintézményekben a rendőrök. Hirdetés Úgy tűnik, szükség is van az ilyen jellegű tájékoztatókra, ugyanis a Maros megyei rendőrség mérlege szerint 2026 első három hónapjában összesen

32 bejelentett incidens történt az iskolákban, amelyek közül 23 esetben indult büntetőeljárás.