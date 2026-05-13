Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

A gyakorló pillangókés veszélytelen, de az iskolában nincs helye

A gyakorló pillangókés veszélytelen, de az iskolában nincs helye

Fotó: Haáz Vince

Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.

Hajnal Csilla

2026. május 13., 07:582026. május 13., 07:58

Noha ezek az eszközök általában műanyagból vagy tompa fémből készülnek, és látszólag ártalmatlanok, az iskolákban teljesen más hatást érhetnek el. Nem csoda, hogy a rendőrség is felhívja az iskolák figyelmét arra, figyeljenek a jelenségre. Ez egy speciális, kétszárnyú fogóval rendelkező kés, pengéje a két szárny között van elrejtve – kinyitáskor jellegzetes, forgó mozdulatsorral lehet előcsalni.

A gyakorló verzió – balisongnak is nevezik – annyiban különbözik az éles változattól, hogy a pengéje tompa – vagy műanyagból van –, tehát

elvileg nem lehet vele vágni vagy szúrni. Célja, hogy a trükkök és forgató mozdulatok biztonságosan begyakorolhatók legyenek.

Elsősorban a közösségi média hatására vált népszerűvé – rengeteg videó kering arról, ahogy egyesek látványos trükköket mutatnak be pillangókéssel. Ezeket a gyakorló változatokat viszonylag olcsón, akár már 20–25 lejért is meg lehet venni online.

Otthon és baráti körben talán elfogadott, iskolában nem

A rendőrök szerint a „veszélytelen” megjelenés félrevezető lehet. Egy pillangókés – még ha nem is éles – pontosan úgy néz ki, mint egy igazi fegyver.

Ha egy diák ilyet vesz elő, tanárok és osztálytársak töredék másodperc alatt nem tudják megítélni, veszélyes-e az eszköz vagy sem

– ez félelmet és pánikot kelthet, és normalizálja a „kések hordása menő” szemléletet.

Emellett az ilyen tárgyak könnyen megfélemlítésre vagy konfliktusok szítására használhatók, különösen egy olyan közegben, ahol az érzelmek és az impulzivitás amúgy is jelen van. Hosszú távon pedig komoly veszélyt jelent, hogy normalizálódik a veszélyes tárgyak iskolai jelenléte –

ha ezt tolerálják, a diákok egyre komolyabb eszközöket hozhatnak magukkal

– irányítják rá a figyelmet abban a felhívásban, amelyet a Maros megyei rendőrség küldött a tanfelügyelőségnek, és amely továbbította az iskoláknak. A Maros megyei tanfelügyelőség egyelőre nem tud hasonló incidensekről,

a rendőrség országos esetekre hivatkozik.

A hatóság arra kéri a pedagógusokat, iskolapszichológusokat és szülőket, hogy beszéljenek nyíltan a gyerekekkel arról, milyen következményekkel járhat ilyen tárgyak vásárlása és maguknál hordása.

Iskolákban tartottak tájékoztatót a rendőrök • Fotó: Maros megyei rendőrség Galéria

Iskolákban tartottak tájékoztatót a rendőrök

Fotó: Maros megyei rendőrség

Kiemelik, az érintett eszközök az iskolai környezetben rombolják a biztonságérzetet, megfélemlítésre alkalmasak, és hosszú távon elfogadottá tehetik a veszélyes tárgyak, fehér fegyverek jelenlétét az osztálytermekben.

Nőtt az iskolai bűncselekmények száma

Május elején összesen huszonöt tájékoztató foglalkozást tartottak a Maros megyei rendőrség munkatársai, amelyeken több mint ötszáz diák és tanár vett részt a megye különböző tanintézményeiből.

A foglalkozásokon szó esett az iskolai erőszakról és a bántalmazásról (angolul bullying), a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem kockázatairól, az internetes biztonságról, a fiatalkorú bűnözés megelőzéséről, valamint a kiskorúak büntetőjogi felelősségéről. 2026 első negyedévében 415 ilyen megelőző-tájékoztató foglalkozást tartottak a tanintézményekben a rendőrök.

Úgy tűnik, szükség is van az ilyen jellegű tájékoztatókra, ugyanis a Maros megyei rendőrség mérlege szerint 2026 első három hónapjában összesen

32 bejelentett incidens történt az iskolákban, amelyek közül 23 esetben indult büntetőeljárás.

Ez érzékelhető emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 17 ilyen eset volt.

A 23 bűncselekményből 20-at az iskola területén belül követtek el (tavaly ugyanez 15 volt), hármat pedig az iskola közvetlen közelében (tavaly kettőt).

Városi iskolákban 13, falun 10 eset fordult elő – mindkét mutató magasabb, mint 2025 első negyedévében.

Az esetek többsége, 16 általános iskolában történt (tavaly 10), míg középiskolában 7 eset volt, nagyjából ugyanannyi, mint egy évvel korábban.

  • A leggyakoribb bűncselekmények között volt a fizikai bántalmazás, ami kilenc esetben fordult elő – ez a leggyakoribb kategória, ugyanakkor tavaly még 15 ilyen eset volt, tehát ez a szám csökkent.

  • Ezt követte a lopás, idén már négy ilyen esethez hívtak rendőrt – tavaly ugyanebben a időszakban egy sem volt,

  • és négy esetben fenyegetés miatt hívták ki a rendőrséget – tavaly egy sem volt

– összegezte az adatokat Aurica Sabău, a Maros megyei rendőrség sajtószóvivője a Székelyhonnak.

Az adatok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy habár idén az első három hónapban nem történt olyan súlyos eset a közoktatási intézményekben, amely veszélyeztette volna a tanítás menetét vagy a pedagógusok életét és testi épségét, de összességében megnőtt az iskolai bűncselekmények száma tavalyhoz képest.

Maros megye Marosszék Rendőrség Oktatás
A rovat további cikkei

2026. május 12., kedd

Lesodródtak autójukkal az útról, a sofőr és az utasa is megsérült

Kórházba szállították annak a járműnek a sofőrjét és utasát, amelyik kedden este lesodródott az úttestről a 15-ös jelzésű országúton Dédabisztra és Ratosnya között.

2026. május 12., kedd

2026. május 12., kedd

Halmentő akcióra készülnek a csónakázótavon Marosvásárhelyen

Önkénteseket toboroznak a hét közepére tervezett halmentő és áttelepítési akcióhoz, amelyet a Víkendtelep csónakázótaván szerveznek Marosvásárhelyen.

2026. május 12., kedd

2026. május 11., hétfő

Fókuszban a közlekedés: pénzt szánnak az elkerülőútra, a Maros-hídra és a parkolási gondok felszámolására

Egyórás késéssel kezdődött a marosvásárhelyi költségvetés elfogadására összehívott képviselő-testületi ülés hétfőn, mivel a költségvetési bizottság nem tudta befejezni a módosító javaslatok átbeszélését.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit

Azonosították azt a férfit, aki letépte a román zászlókat Marosvásárhelyen, az ismeretlen katona szobra előtt vasárnap. Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult.

2026. május 11., hétfő

2026. május 11., hétfő

Több magyar előkészítős kezd idén Maros megyében, bőséges túljelentkezés van a Bolyaiban

Az iskolai beiratkozás első szakasza lezárult: Maros megyében 1507 magyar gyerek iratkozott be, csaknem százzal több mint tavaly. A Bolyai iskolában idén túljelentkezés van, de aggodalomra semmi ok, hisz mindenki a körzethez tartozik lakcím szerint.

2026. május 11., hétfő

2026. május 10., vasárnap

Fejlődik ugyan a lakónegyed, de mekkora terhelést bír el a közműhálózat?

A gyors ütemű ingatlanfejlesztések mellett a meglévő víz- és szennyvízhálózat képes-e kiszolgálni az új háztartásokat? – merült fel a kérdés a marosvásárhelyi Egyesülés lakónegyedében. A közműszolgáltató szerint jelenleg nincs gond a rendszerrel.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 10., vasárnap

Rózsamuskátlitól kakukkfűig – vasárnap estig tart a vásár Udvarfalván

Igazi szín- és illatkavalkád fogadta szombaton az udvarfalvi virágkiállításra és vásárra érkezőket a helyi futballpályán. Vasárnap is érdemes kilátogatni, sötétedésig lehet virágokat vásárolni.

2026. május 10., vasárnap

2026. május 09., szombat

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Marosvásárhelyen járt szombaton Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök

Ilie Bolojan felkereste szombaton Marosvásárhelyen a szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet, amely új épülettel bővül az EU helyreállítási alapjából származó finanszírozással.

2026. május 09., szombat

2026. május 08., péntek

Állásbörze Marosvásárhelyen: a legtöbben csak kipipálták, de van, aki munkát is kapott

Volt, aki csak a kötelező jellege miatt jelent meg a pénteki marosvásárhelyi állásbörzén, de olyan is, aki valóban szeretett volna elhelyezkedni. Megyeszinten csaknem ezren találkoztak a munkaadókkal és 229-en mondhatják magukat szerencsésnek.

2026. május 08., péntek

