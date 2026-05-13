Figyelmeztetnek a rendőrök: gyakorló pillangókést visznek a diákok az iskolába

A gyakorló pillangókés veszélytelen, de az iskolában nincs helye
Fotó: Haáz Vince
Aggasztó jelenségre hívta fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség iskolai biztonságért felelős osztálya: egyre több tanuló vásárol és hord magánál úgynevezett gyakorló pillangókést.
Noha ezek az eszközök általában műanyagból vagy tompa fémből készülnek, és látszólag ártalmatlanok, az iskolákban teljesen más hatást érhetnek el. Nem csoda, hogy a rendőrség is felhívja az iskolák figyelmét arra, figyeljenek a jelenségre. Ez egy speciális, kétszárnyú fogóval rendelkező kés, pengéje a két szárny között van elrejtve – kinyitáskor jellegzetes, forgó mozdulatsorral lehet előcsalni.
A gyakorló verzió – balisongnak is nevezik – annyiban különbözik az éles változattól, hogy a pengéje tompa – vagy műanyagból van –, tehát
Elsősorban a közösségi média hatására vált népszerűvé – rengeteg videó kering arról, ahogy egyesek látványos trükköket mutatnak be pillangókéssel. Ezeket a gyakorló változatokat viszonylag olcsón, akár már 20–25 lejért is meg lehet venni online.
A rendőrök szerint a „veszélytelen” megjelenés félrevezető lehet. Egy pillangókés – még ha nem is éles – pontosan úgy néz ki, mint egy igazi fegyver.
– ez félelmet és pánikot kelthet, és normalizálja a „kések hordása menő” szemléletet.
Emellett az ilyen tárgyak könnyen megfélemlítésre vagy konfliktusok szítására használhatók, különösen egy olyan közegben, ahol az érzelmek és az impulzivitás amúgy is jelen van. Hosszú távon pedig komoly veszélyt jelent, hogy normalizálódik a veszélyes tárgyak iskolai jelenléte –
– irányítják rá a figyelmet abban a felhívásban, amelyet a Maros megyei rendőrség küldött a tanfelügyelőségnek, és amely továbbította az iskoláknak. A Maros megyei tanfelügyelőség egyelőre nem tud hasonló incidensekről,
A hatóság arra kéri a pedagógusokat, iskolapszichológusokat és szülőket, hogy beszéljenek nyíltan a gyerekekkel arról, milyen következményekkel járhat ilyen tárgyak vásárlása és maguknál hordása.
Iskolákban tartottak tájékoztatót a rendőrök
Fotó: Maros megyei rendőrség
Kiemelik, az érintett eszközök az iskolai környezetben rombolják a biztonságérzetet, megfélemlítésre alkalmasak, és hosszú távon elfogadottá tehetik a veszélyes tárgyak, fehér fegyverek jelenlétét az osztálytermekben.
Május elején összesen huszonöt tájékoztató foglalkozást tartottak a Maros megyei rendőrség munkatársai, amelyeken több mint ötszáz diák és tanár vett részt a megye különböző tanintézményeiből.
A foglalkozásokon szó esett az iskolai erőszakról és a bántalmazásról (angolul bullying), a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem kockázatairól, az internetes biztonságról, a fiatalkorú bűnözés megelőzéséről, valamint a kiskorúak büntetőjogi felelősségéről. 2026 első negyedévében 415 ilyen megelőző-tájékoztató foglalkozást tartottak a tanintézményekben a rendőrök.
Úgy tűnik, szükség is van az ilyen jellegű tájékoztatókra, ugyanis a Maros megyei rendőrség mérlege szerint 2026 első három hónapjában összesen
Ez érzékelhető emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 17 ilyen eset volt.
A 23 bűncselekményből 20-at az iskola területén belül követtek el (tavaly ugyanez 15 volt), hármat pedig az iskola közvetlen közelében (tavaly kettőt).
Városi iskolákban 13, falun 10 eset fordult elő – mindkét mutató magasabb, mint 2025 első negyedévében.
Az esetek többsége, 16 általános iskolában történt (tavaly 10), míg középiskolában 7 eset volt, nagyjából ugyanannyi, mint egy évvel korábban.
A leggyakoribb bűncselekmények között volt a fizikai bántalmazás, ami kilenc esetben fordult elő – ez a leggyakoribb kategória, ugyanakkor tavaly még 15 ilyen eset volt, tehát ez a szám csökkent.
Ezt követte a lopás, idén már négy ilyen esethez hívtak rendőrt – tavaly ugyanebben a időszakban egy sem volt,
és négy esetben fenyegetés miatt hívták ki a rendőrséget – tavaly egy sem volt
– összegezte az adatokat Aurica Sabău, a Maros megyei rendőrség sajtószóvivője a Székelyhonnak.
Az adatok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy habár idén az első három hónapban nem történt olyan súlyos eset a közoktatási intézményekben, amely veszélyeztette volna a tanítás menetét vagy a pedagógusok életét és testi épségét, de összességében megnőtt az iskolai bűncselekmények száma tavalyhoz képest.
