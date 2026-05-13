Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.
2026. május 13., 08:44
A kormányfő azt írta: a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről, és
A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről – tette hozzá az MTI beszámolója szerint.
Kitért arra: megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.
„A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról” – jelezte Magyar Péter.
A kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről – áll a közleményben.
Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.
