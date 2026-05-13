Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.

Székelyhon

2026. május 13., 08:442026. május 13., 08:44

A kormányfő azt írta: a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövidtávon szükséges intézkedésekről, és

elrendelik a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását.

A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről – tette hozzá az MTI beszámolója szerint.

Kitért arra: megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.

„A fentieken túl sok fontos kérdésben döntünk, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról” – jelezte Magyar Péter.

A kormányülést követően tájékoztatják a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről – áll a közleményben.

Magyarország
1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

2026. május 13., szerda

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

2026. május 13., szerda

Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány

Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.

2026. május 12., kedd

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

2026. május 12., kedd

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

2026. május 12., kedd

Felpörög a brassói repülőtér: emelkedik az utasforgalom, hamarosan a bővítés is elkezdődik

Nagy az érdeklődés a gazdasági szereplők részéről az ország legfiatalabb repülőterének bővítése iránt. A vezetőség szerint a fejlesztés kulcsfontosságú lépés abban, hogy Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér országos és európai csomóponttá váljon.

2026. május 12., kedd

ANAF-tehetetlenség: több mint kétmilliárd lej adótartozást nem tudnak behajtani

Körülbelül 80 ezer gazdasági társaság összesen mintegy 2,3 milliárd lejjel tartozik az államnak, de az összeget nem tudják behajtani, mert a cégeknek már nincs bankszámlájuk – nyilatkozta az országos adóhatóság elnöke egy keddi szakmai rendezvényen.

2026. május 12., kedd

Anyamedvét és bocsokat kellett elhajtani egy háromszéki iskola udvaráról

Újabb beavatkozásra volt szükség a nagyvadak miatt Zabolán, ezúttal az iskola területén. A medvét és bocsait kora reggel vette észre egy alkalmazott, így a gyerekek nem kerültek veszélybe, de az oktatást aznap biztonsági okokból felfüggesztették.

2026. május 12., kedd

Súlyos vádak egy csecsemő halála miatt az egyik bukaresti szülészet ellen

Gyanús körülmények között halt meg egy csecsemő a bukaresti Polizu szülészeten. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.

2026. május 12., kedd

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

