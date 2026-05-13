Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.

Székelyhon

2026. május 13., 08:30

Az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén június 30-ig díjmentesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írják, az új típusú okmány korszerű biztonsági elemekkel van ellátva, igazolja a tulajdonos személyazonosságát, román állampolgárságát és lakcímét, emellett digitális szolgáltatások elérését is lehetővé teszi, valamint nagyobb védelmet nyújt a hamisítás és a személyazonosság-lopás ellen.

A bankkártya méretű dokumentum

bármely személynyilvántartó közszolgálatnál igényelhető, függetlenül a lakhelytől.

A kérelmet személyesen kell benyújtani, ekkor készítik el az arcképet és veszik le két ujjlenyomatot is. Az időpontfoglalás kizárólag online történik a hub.mai.gov.ro oldalon.

Az elektronikus személyi igazolvány kérhető a jelenlegi okmány lejártakor, lakcímváltozás esetén, elvesztés, lopás vagy sérülés miatt, illetve más, törvényben előírt helyzetekben is.

A rovat további cikkei

2026. május 13., szerda

Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb

Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.

Nicușor Dan: nem kell túl komolyan venni azt, amit Vlagyimir Putyin mond

Nicușor Dan szerint a jelenleg zajló hibrid hadviselés sem annak a jele, hogy Oroszország békét és stabilitást akarna Európában.

Határozottan kijelentette a PNL-s politikus, hogy nem fognak a PSD-vel kormányozni

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fog együtt kormányozni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akkor sem, ha technokrata miniszterelnököt neveznek ki – jelentette ki kedden Mircea Abrudean szenátusi elnök.

Ópusztaszeren tartják a Tisza-kormány első ülését

Kedd éjfélkor hivatalba lépett a Tisza-kormány; szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd este a Facebook-oldalán.

Lapáttal hajtotta el a medvét egy férfi, a csendőrség is megszólalt – videóval

Egyfajta oktatóvideót készített a Vâlcea megyei csendőrség abból az amatőr felvételből, amit azok az emberek készítettek, akik nem voltak hajlandók megvárni a beavatkozó egységet, és maguk próbálták meg elhajtani a medvét egy lapáttal.

Elbizonytalanodtak az általános sztrájkot illetően az oktatásban dolgozók

Túl alacsony az általános sztrájk kirobbantásának a támogatottsága a tanügyben, így – bár a felmérés kiértékelése még nem zárult le – szinte biztosan elmarad a tiltakozás. A szakszervezet képviselője szerint az időzítés már nem is lenne szerencsés.

