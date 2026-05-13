Június végéig még ingyenesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány

Ingyenesen állítják ki az első elektronikus személyi igazolványt a 14. életévüket betöltött polgárok számára június 30-ig.

Mint írják, az új típusú okmány korszerű biztonsági elemekkel van ellátva, igazolja a tulajdonos személyazonosságát, román állampolgárságát és lakcímét, emellett digitális szolgáltatások elérését is lehetővé teszi, valamint nagyobb védelmet nyújt a hamisítás és a személyazonosság-lopás ellen.

Az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén június 30-ig díjmentesen igényelhető az első elektronikus személyi igazolvány – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A kérelmet személyesen kell benyújtani, ekkor készítik el az arcképet és veszik le két ujjlenyomatot is. Az időpontfoglalás kizárólag online történik a hub.mai.gov.ro oldalon.

Az elektronikus személyi igazolvány kérhető a jelenlegi okmány lejártakor, lakcímváltozás esetén, elvesztés, lopás vagy sérülés miatt, illetve más, törvényben előírt helyzetekben is.