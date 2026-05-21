Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Nemcsak a kifutópályát hosszabbítanák meg, hanem bővítenék a fénytechnikai berendezéseket is

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

Simon Virág 2026. május 21., 19:592026. május 21., 19:59

A Maros Megyei Tanács soros májusi ülését tartotta meg csütörtökön, amikor a marosvásárhelyi repülőteret érintő döntések is született. A tanácsosok

megszavazták, hogy a légi kikötő 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon,

hogy biztosítani tudja a szükséges forrásokat a 2,1 megawatt teljesítményű napelempark megvalósításához. A beruházás összértéke 13,7 millió lej, a különbözetet a repülőtér saját forrásból biztosítja. Hirdetés A projekt utólagos finanszírozásban részesül, így az európai uniós támogatást csak a megvalósítás után kapja meg, ebből fizeti majd vissza a megyei tanácstól kapott kölcsönt. A napelempark idén, év végéig készül el. A megyei tanács emellett

jóváhagyta a repülőtér idei működéséhez szükséges állami támogatást is, összesen 6,9 millió lej értékben.

Ebből 4,9 millió lej a működési hiány fedezésére, 2 millió lej pedig a repülőtéri beruházások finanszírozására fordítható. További 5 millió lejt különítettek el a nem gazdasági jellegű légi közlekedési tevékenységek támogatására. Egyre többe kerül a kifutópálya valamikori meghosszabbítása A marosvásárhelyi reptér idén márciusban kérte, hogy frissítsék a kifutópálya meghosszabbítására készült gazdasági mutatókat, mivel azok többévesek. A tervet eredetileg 2020-ban hagyták jóvá, amikor a beruházás becsült értéke 80,5 millió lej volt. 2022-ben frissítették a műszaki-gazdasági mutatókat, és az elfogadott összeg 98,2 millió lejre emelkedett.

Modern berendezéseket is vásárolnak a marosvásárhelyi reptérre Fotó: Haáz Vince

Tavaly 21 százalékra emelkedett az áfa, ezért újra időszerű volt az átszámítás. A beterjesztett határozattervezetből az is kiderül, hogy egy újabb telket azonosítottak, amelyet ki kell sajátítani ahhoz, hogy a kifutópályát meg lehessen hosszabbítani. Ennek becsült ára 731 ezer lej.

A tervek szerint 580 méterrel hosszabbítják meg a kifutópályát,

kialakítanak egy hajtómű-sugárvédelmi platformot, kiépítik a fénytechnikai berendezéseket, és építenek egy 3250 méter hosszú biztonsági kerítést. Ez a beruházás a jelenlegi számítások szerint, amelyeket a megyei önkormányzati képviselők elfogadtak, 136,5 millió lejbe kerülne.

A reptér kifutópályájának meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne Fotó: Haáz Vince