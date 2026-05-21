Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Nemcsak a kifutópályát hosszabbítanák meg, hanem bővítenék a fénytechnikai berendezéseket is

Nemcsak a kifutópályát hosszabbítanák meg, hanem bővítenék a fénytechnikai berendezéseket is

Fotó: Haáz Vince

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

Simon Virág

2026. május 21., 19:592026. május 21., 19:59

A Maros Megyei Tanács soros májusi ülését tartotta meg csütörtökön, amikor a marosvásárhelyi repülőteret érintő döntések is született. A tanácsosok

megszavazták, hogy a légi kikötő 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon,

hogy biztosítani tudja a szükséges forrásokat a 2,1 megawatt teljesítményű napelempark megvalósításához. A beruházás összértéke 13,7 millió lej, a különbözetet a repülőtér saját forrásból biztosítja.

A projekt utólagos finanszírozásban részesül, így az európai uniós támogatást csak a megvalósítás után kapja meg, ebből fizeti majd vissza a megyei tanácstól kapott kölcsönt. A napelempark idén, év végéig készül el. A megyei tanács emellett

jóváhagyta a repülőtér idei működéséhez szükséges állami támogatást is, összesen 6,9 millió lej értékben.

Ebből 4,9 millió lej a működési hiány fedezésére, 2 millió lej pedig a repülőtéri beruházások finanszírozására fordítható. További 5 millió lejt különítettek el a nem gazdasági jellegű légi közlekedési tevékenységek támogatására.

Egyre többe kerül a kifutópálya valamikori meghosszabbítása

A marosvásárhelyi reptér idén márciusban kérte, hogy frissítsék a kifutópálya meghosszabbítására készült gazdasági mutatókat, mivel azok többévesek. A tervet eredetileg 2020-ban hagyták jóvá, amikor a beruházás becsült értéke 80,5 millió lej volt. 2022-ben frissítették a műszaki-gazdasági mutatókat, és az elfogadott összeg 98,2 millió lejre emelkedett.

Modern berendezéseket is vásárolnak a marosvásárhelyi reptérre

Tavaly 21 százalékra emelkedett az áfa, ezért újra időszerű volt az átszámítás. A beterjesztett határozattervezetből az is kiderül, hogy egy újabb telket azonosítottak, amelyet ki kell sajátítani ahhoz, hogy a kifutópályát meg lehessen hosszabbítani. Ennek becsült ára 731 ezer lej.

A tervek szerint 580 méterrel hosszabbítják meg a kifutópályát,

kialakítanak egy hajtómű-sugárvédelmi platformot, kiépítik a fénytechnikai berendezéseket, és építenek egy 3250 méter hosszú biztonsági kerítést. Ez a beruházás a jelenlegi számítások szerint, amelyeket a megyei önkormányzati képviselők elfogadtak, 136,5 millió lejbe kerülne.

A reptér kifutópályájának meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne

A gazdasági mutatók aktualizálása nem jelenti azt, hogy a munkálatok hamarosan el is kezdődnek: egyelőre a pályázati lehetőségeket keresik erre a nagylélegzetű beruházásra.

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

2026. május 20., szerda

2026. május 19., kedd

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között

Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Távollétében életfogytiglanra ítélték a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.

2026. május 19., kedd

2026. május 19., kedd

Két autó ütközött össze Segesvár közelében, többen megsérültek

Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Nem hagyják elpusztulni: a Marosba helyezik át a csónakázó halait

A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval

Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.

2026. május 17., vasárnap

