Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Nemcsak a kifutópályát hosszabbítanák meg, hanem bővítenék a fénytechnikai berendezéseket is
Fotó: Haáz Vince
Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.
A Maros Megyei Tanács soros májusi ülését tartotta meg csütörtökön, amikor a marosvásárhelyi repülőteret érintő döntések is született. A tanácsosok
hogy biztosítani tudja a szükséges forrásokat a 2,1 megawatt teljesítményű napelempark megvalósításához. A beruházás összértéke 13,7 millió lej, a különbözetet a repülőtér saját forrásból biztosítja.
A projekt utólagos finanszírozásban részesül, így az európai uniós támogatást csak a megvalósítás után kapja meg, ebből fizeti majd vissza a megyei tanácstól kapott kölcsönt. A napelempark idén, év végéig készül el. A megyei tanács emellett
Ebből 4,9 millió lej a működési hiány fedezésére, 2 millió lej pedig a repülőtéri beruházások finanszírozására fordítható. További 5 millió lejt különítettek el a nem gazdasági jellegű légi közlekedési tevékenységek támogatására.
A marosvásárhelyi reptér idén márciusban kérte, hogy frissítsék a kifutópálya meghosszabbítására készült gazdasági mutatókat, mivel azok többévesek. A tervet eredetileg 2020-ban hagyták jóvá, amikor a beruházás becsült értéke 80,5 millió lej volt. 2022-ben frissítették a műszaki-gazdasági mutatókat, és az elfogadott összeg 98,2 millió lejre emelkedett.
Modern berendezéseket is vásárolnak a marosvásárhelyi reptérre
Fotó: Haáz Vince
Tavaly 21 százalékra emelkedett az áfa, ezért újra időszerű volt az átszámítás. A beterjesztett határozattervezetből az is kiderül, hogy egy újabb telket azonosítottak, amelyet ki kell sajátítani ahhoz, hogy a kifutópályát meg lehessen hosszabbítani. Ennek becsült ára 731 ezer lej.
kialakítanak egy hajtómű-sugárvédelmi platformot, kiépítik a fénytechnikai berendezéseket, és építenek egy 3250 méter hosszú biztonsági kerítést. Ez a beruházás a jelenlegi számítások szerint, amelyeket a megyei önkormányzati képviselők elfogadtak, 136,5 millió lejbe kerülne.
A reptér kifutópályájának meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne
Fotó: Haáz Vince
A gazdasági mutatók aktualizálása nem jelenti azt, hogy a munkálatok hamarosan el is kezdődnek: egyelőre a pályázati lehetőségeket keresik erre a nagylélegzetű beruházásra.
A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.
Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.
Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.
Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.
Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.
Ingatlanvásárlás körüli vita fajult verekedéssé Kenden: nyolc személy került előzetes letartóztatásba, miután botokkal és szúró-vágó eszközökkel estek egymásnak.
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte kedden a Maros megyei törvényszék a tavalyi mezőméhesi gyilkosság elkövetőjét, Emil Gânjt. A férfit azóta sem találják a hatóságok, távollétében emeltek vádat ellene.
Súlyos közlekedési baleset történt az E60-as úton Segesvár közelében hétfőn éjszaka, négyen megsérültek, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az autóból.
A marosvásárhelyi Víkendtelep csónakázója alapos rendbetételre szorul, ezért kellett leengedni a vizét. Az itt élő halakat azonban át kell telepíteni a Marosba, különben elpusztulnának. Hétfő reggel el is kezdték az áthelyezésüket.
Videóra vették a Maros megyei rendőrség egyik szolgálati autóját, amint Marosvásárhelyen a dupla záróvonalat átlépve fordul meg. Az intézmény képviselői szerint a rendőrök egy bántalmazási esetről kaptak értesítést, és a helyszínre siettek.
szóljon hozzá!