Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város

Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.

Hajnal Csilla

2026. május 27., 21:542026. május 27., 21:54

27. alkalommal vonulnak végig a diákcsapatok a város főterén • Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség rendezvénye már szerda reggel elkezdődött a sportvetélkedőkkel, a városlakók pedig szerda este „szembesültek” a rendezvénnyel a 44 diákcsapat hivatalos és igencsak látványos felvonulásán. Marosvásárhely minden egyetemét képviselték csapatok, köztük néhány román és angol csapat is.

A főtér McDonald's és ortodox katedrális közötti szakaszát este fél nyolc és nyolc között le is zárták az autós forgalom elől, amíg a buli-kamion mögött vonuló közel kétezer diák zászlókkal, hangosan dübörgő zenével és felszabadult jókedvvel végigvonult a Rózsák terén, a Petőfi téren át egészen a Mihai Eminescu Művelődési Házig és a diákkollégiumokig.

Volt, aki subába öltözött a harminc fokban, és úgy vonult a többiekkel, akadt, aki felfújható guminőt hozott magával,

mások a kiskutyájukkal jöttek, de a régi csapatok tagjai közül – McRettethetetlen Skótok, Veteránok – többen már kisbabával érkeztek a rendezvényre. Az egyik csapat olasz zászlót lengetve skandálta Itália nevét, mások hangosan, táncolva, egymás nyakában vonulva hirdették: itt vannak, és fiatalos energiát hoznak magukkal.

Éppen ezért Székelyföldön, ahol kihívás a fiatalok megtartása, egy élénk diákkultúra üzenetet hordoz: itt érdemes maradni, itt van élet, közösség, szórakozás.

A diáknapok hozzájárulnak ahhoz, hogy Marosvásárhely vonzó legyen az egyetemisták szemében.

Az arra járó helyiek is láthatóan élvezték a fiatalos lendületet, a dübörgő zenével és csapatzászlókkal vonuló diákokat. Legtöbben fotózták, filmezték őket, nem okozott megbotránkozást a városlakókban a hangosan vonuló tömeg. Már csak azért sem, mert 27 éve szinte minden évben ugyanígy mutatkoznak be a diákcsapatok.

A felvonulást néző járókelőknek pedig az is feltűnt, hogy a diákcsapatok mögött néhány szervező szemeteszsákokkal a kezében felszedte a város utcáin maradt szemetet – amely az elmúlt napokban eléggé megszaporodott Marosvásárhelyen.

Egyszer volt egy Diáknapok címmel idén a magyar népmesék világa köré szövik a rendezvényt, ezzel egyben a hat éve elhunyt Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató születésének századik évfordulója előtt is tisztelegnek.

Napközben mintegy kétezer egyetemistát megmozgató sport-, ügyességi-, logikai- és csapatjátékok várják a résztevőket május 27–30. között.

Esténként pedig a fesztivál kapui megnyílnak minden szórakozni vágyó számára, és bárki jegyet válthat a Maros parton szervezett bulikra, koncertekre. Többek között az MC Hawer és Tekknő, a Misshmusic és a Bohemian Betyars is fellép.

A szervezők felszedték a szemetet a felvonuló csapatok után • Fotó: Haáz Vince

A szervezők felszedték a szemetet a felvonuló csapatok után

1 hozzászólás Hozzászólások

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

A mentők már nem tudtak segíteni a patakba esett férfin

Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren

Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt

A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.

2026. május 27., szerda

2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 22., péntek

Krasznahorkai Lászlóval lehet találkozni Marosvásárhelyen

A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

2026. május 22., péntek

2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

2026. május 21., csütörtök

