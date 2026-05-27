Kisbabával a veteránok, guminővel az újak: a diáknapok bizonyítják, hogy Marosvásárhely élő egyetemi város Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt. Hajnal Csilla 2026. május 27., 21:542026. május 27., 21:54

27. alkalommal vonulnak végig a diákcsapatok a város főterén Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség rendezvénye már szerda reggel elkezdődött a sportvetélkedőkkel, a városlakók pedig szerda este „szembesültek” a rendezvénnyel a 44 diákcsapat hivatalos és igencsak látványos felvonulásán. Marosvásárhely minden egyetemét képviselték csapatok, köztük néhány román és angol csapat is.

A főtér McDonald's és ortodox katedrális közötti szakaszát este fél nyolc és nyolc között le is zárták az autós forgalom elől, amíg a buli-kamion mögött vonuló közel kétezer diák zászlókkal, hangosan dübörgő zenével és felszabadult jókedvvel végigvonult a Rózsák terén, a Petőfi téren át egészen a Mihai Eminescu Művelődési Házig és a diákkollégiumokig.

Volt, aki subába öltözött a harminc fokban, és úgy vonult a többiekkel, akadt, aki felfújható guminőt hozott magával,

mások a kiskutyájukkal jöttek, de a régi csapatok tagjai közül – McRettethetetlen Skótok, Veteránok – többen már kisbabával érkeztek a rendezvényre. Az egyik csapat olasz zászlót lengetve skandálta Itália nevét, mások hangosan, táncolva, egymás nyakában vonulva hirdették: itt vannak, és fiatalos energiát hoznak magukkal.

Éppen ezért Székelyföldön, ahol kihívás a fiatalok megtartása, egy élénk diákkultúra üzenetet hordoz: itt érdemes maradni, itt van élet, közösség, szórakozás.

A diáknapok hozzájárulnak ahhoz, hogy Marosvásárhely vonzó legyen az egyetemisták szemében.

Az arra járó helyiek is láthatóan élvezték a fiatalos lendületet, a dübörgő zenével és csapatzászlókkal vonuló diákokat. Legtöbben fotózták, filmezték őket, nem okozott megbotránkozást a városlakókban a hangosan vonuló tömeg. Már csak azért sem, mert 27 éve szinte minden évben ugyanígy mutatkoznak be a diákcsapatok.

A felvonulást néző járókelőknek pedig az is feltűnt, hogy a diákcsapatok mögött néhány szervező szemeteszsákokkal a kezében felszedte a város utcáin maradt szemetet – amely az elmúlt napokban eléggé megszaporodott Marosvásárhelyen.

Egyszer volt egy Diáknapok címmel idén a magyar népmesék világa köré szövik a rendezvényt, ezzel egyben a hat éve elhunyt Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató születésének századik évfordulója előtt is tisztelegnek.

Napközben mintegy kétezer egyetemistát megmozgató sport-, ügyességi-, logikai- és csapatjátékok várják a résztevőket május 27–30. között.

Esténként pedig a fesztivál kapui megnyílnak minden szórakozni vágyó számára, és bárki jegyet válthat a Maros parton szervezett bulikra, koncertekre. Többek között az MC Hawer és Tekknő, a Misshmusic és a Bohemian Betyars is fellép.

A szervezők felszedték a szemetet a felvonuló csapatok után Fotó: Haáz Vince