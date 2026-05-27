Öt pénztárcabarát kirándulóhely Erdélyben, ahol a természet viszi a főszerepet

Ha idén szűkösebb a nyaralási keret, a közelben is találunk látványos és feledhetetlen úti célokat. Levendulamezők, jégbarlang, vadregényes tavak és különleges természeti csodák várnak – csak fel kell kerekedjünk.

Nagy Lilla 2026. május 27., 21:362026. május 27., 21:36

Nem kell tengerpart vagy drága wellnesshétvége ahhoz, hogy igazán kiszakadjunk a hétköznapokból. Erdély tele van olyan természeti csodákkal, amelyek egyszerre látványosak, különlegesek és pénztárcabarát módon bejárhatók. Van köztük illatos levenduladomb, „misztikus" szakadék, örök jégbirodalom és vadregényes tópart is. Most öt olyan kirándulóhelyet gyűjtöttünk össze, amelyek idén nyáron is tökéletes célpontok lehetnek. Bözödi levendulás Júniustól ismét megnyitja kapuit Erdély egyik legismertebb levendulása, ahol lilába boruló domboldalak és intenzív virágillat fogadja a látogatókat. A Bözöd környéki levendulamező nemcsak fotózásra ideális, hanem egy lassabb, nyugodtabb kikapcsolódásra is. A hely különlegessége, hogy egyszerre romantikus és családbarát program: lehet sétálni a sorok között, piknikezni, kézműves termékeket vásárolni, vagy egyszerűen csak élvezni a nyári hangulatot. A belépő általában kedvező árú, így kisebb költségvetéssel is könnyen belefér egy egynapos kiruccanás.

A bözödi levendulás Fotó: Rafai Mónika. Forrás: Bözödi levendula domb Facebook-oldala

Rozsda-szakadék A Rozsda-szakadék Erdély egyik legkülönlegesebb természeti látványossága, amely nevét a sziklák rozsdás-vöröses árnyalatáról kapta. A különleges formájú homokkőfalak és a mélyen bevágódó szurdokszerű részek szinte földöntúli hangulatot teremtenek. A környék ideális túrázóknak és természetfotósoknak, ráadásul különösebb túrafelszerelés nélkül is könnyen bejárható. A hely atmoszférája egyszerre vad és csendes, így azoknak is remek választás lehet, akik a zsúfolt turistaközpontok helyett inkább nyugalomra vágynak.

A Rozsda-szakadék Fotó: Törő Enikő

Aranyosfői jégbarlang Az Erdélyi-szigethegység egyik legismertebb természeti csodája az aranyosfői jégbarlang, ahol még nyáron is hatalmas jégtömbök és dermesztően hideg levegő fogadja a látogatókat. Már önmagában különleges élmény, hogy a kinti hőségből néhány perc alatt egy szinte fagyos világba érkezünk. A barlang könnyen megközelíthető, a környék pedig remek választás egy hosszabb hétvégi kiránduláshoz is. A belépő ára általában barátságos, cserébe pedig egy olyan természeti látványosságot kapunk, amelyet nehéz elfelejteni.

Az Aranyosfői jégbarlang Fotó: Rostás Szabolcs

Kolibica-tó A Beszterce-Naszód megyei Kolibica-tó az utóbbi évek egyik legfelkapottabb erdélyi úti célja lett, de még mindig jóval olcsóbb alternatíva sok külföldi nyaralóhelyhez képest. A hegyekkel körbevett tó kristálytiszta vízzel és nyugodt hangulattal várja az érkezőket. A tópart ideális sátorozásra, kajakozásra vagy egyszerű pihenésre, de a környéken több túraútvonal is található. Aki szeretne egy kis alpesi hangulatot megfizethetőbb áron, annak Kolibica remek választás lehet.

A Kolibica-tó Fotó: romaniatravel.guide

Rétyi Nyír A Rétyi Nyír egy teljesen más arcát mutatja Erdélynek: különleges homokos talaj, ritkás nyírfaligetek és sajátos növényvilág jellemzi ezt a Kovászna megyei természetvédelmi területet. A táj egyszerre nyugodt és szinte meseszerű. A környék rövidebb sétákhoz és hosszabb kirándulásokhoz is ideális, miközben a természetkedvelők számos ritka növény- és madárfajjal találkozhatnak. A Rétyi Nyír azoknak lehet igazán izgalmas úti cél, akik a kevésbé ismert, mégis különleges helyeket keresik.

A Rétyi Nyír