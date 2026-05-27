Öt pénztárcabarát kirándulóhely Erdélyben, ahol a természet viszi a főszerepet

Fotó: Törő Enikő

Ha idén szűkösebb a nyaralási keret, a közelben is találunk látványos és feledhetetlen úti célokat. Levendulamezők, jégbarlang, vadregényes tavak és különleges természeti csodák várnak – csak fel kell kerekedjünk.

Nagy Lilla

2026. május 27., 21:362026. május 27., 21:36

Nem kell tengerpart vagy drága wellnesshétvége ahhoz, hogy igazán kiszakadjunk a hétköznapokból. Erdély tele van olyan természeti csodákkal, amelyek egyszerre látványosak, különlegesek és pénztárcabarát módon bejárhatók. Van köztük illatos levenduladomb, „misztikus” szakadék, örök jégbirodalom és vadregényes tópart is. Most öt olyan kirándulóhelyet gyűjtöttünk össze, amelyek idén nyáron is tökéletes célpontok lehetnek.

Bözödi levendulás

Júniustól ismét megnyitja kapuit Erdély egyik legismertebb levendulása, ahol lilába boruló domboldalak és intenzív virágillat fogadja a látogatókat. A Bözöd környéki levendulamező nemcsak fotózásra ideális, hanem egy lassabb, nyugodtabb kikapcsolódásra is. A hely különlegessége, hogy egyszerre romantikus és családbarát program: lehet sétálni a sorok között, piknikezni, kézműves termékeket vásárolni, vagy egyszerűen csak élvezni a nyári hangulatot. A belépő általában kedvező árú, így kisebb költségvetéssel is könnyen belefér egy egynapos kiruccanás.

A bözödi levendulás • Fotó: Rafai Mónika. Forrás: Bözödi levendula domb Facebook-oldala

A bözödi levendulás

Fotó: Rafai Mónika. Forrás: Bözödi levendula domb Facebook-oldala

Rozsda-szakadék

A Rozsda-szakadék Erdély egyik legkülönlegesebb természeti látványossága, amely nevét a sziklák rozsdás-vöröses árnyalatáról kapta. A különleges formájú homokkőfalak és a mélyen bevágódó szurdokszerű részek szinte földöntúli hangulatot teremtenek. A környék ideális túrázóknak és természetfotósoknak, ráadásul különösebb túrafelszerelés nélkül is könnyen bejárható. A hely atmoszférája egyszerre vad és csendes, így azoknak is remek választás lehet, akik a zsúfolt turistaközpontok helyett inkább nyugalomra vágynak.

A Rozsda-szakadék

Fotó: Törő Enikő

Aranyosfői jégbarlang

Az Erdélyi-szigethegység egyik legismertebb természeti csodája az aranyosfői jégbarlang, ahol még nyáron is hatalmas jégtömbök és dermesztően hideg levegő fogadja a látogatókat. Már önmagában különleges élmény, hogy a kinti hőségből néhány perc alatt egy szinte fagyos világba érkezünk. A barlang könnyen megközelíthető, a környék pedig remek választás egy hosszabb hétvégi kiránduláshoz is. A belépő ára általában barátságos, cserébe pedig egy olyan természeti látványosságot kapunk, amelyet nehéz elfelejteni.

Az Aranyosfői jégbarlang

Fotó: Rostás Szabolcs

Kolibica-tó

A Beszterce-Naszód megyei Kolibica-tó az utóbbi évek egyik legfelkapottabb erdélyi úti célja lett, de még mindig jóval olcsóbb alternatíva sok külföldi nyaralóhelyhez képest. A hegyekkel körbevett tó kristálytiszta vízzel és nyugodt hangulattal várja az érkezőket. A tópart ideális sátorozásra, kajakozásra vagy egyszerű pihenésre, de a környéken több túraútvonal is található. Aki szeretne egy kis alpesi hangulatot megfizethetőbb áron, annak Kolibica remek választás lehet.

A Kolibica-tó

Fotó: romaniatravel.guide

Rétyi Nyír

A Rétyi Nyír egy teljesen más arcát mutatja Erdélynek: különleges homokos talaj, ritkás nyírfaligetek és sajátos növényvilág jellemzi ezt a Kovászna megyei természetvédelmi területet. A táj egyszerre nyugodt és szinte meseszerű. A környék rövidebb sétákhoz és hosszabb kirándulásokhoz is ideális, miközben a természetkedvelők számos ritka növény- és madárfajjal találkozhatnak. A Rétyi Nyír azoknak lehet igazán izgalmas úti cél, akik a kevésbé ismert, mégis különleges helyeket keresik.

A Rétyi Nyír

Lehet tehát anélkül is maradandó élményeket szerezni, hogy mélyen a zsebünkbe kellene nyúlni. Ezek a helyek nemcsak látványosak, hanem azt is megmutatják, hogy a természetközeli kikapcsolódás sokszor többet ad, mint egy túlárazott nyaralás.

A rovat további cikkei

2026. május 25., hétfő

Egy szoba, hatvan cica és rengeteg második esély

Sérült, beteg és kidobott cicák százain segített már a csíkszeredai Garfield Cicamentő Egyesület. Salló Izabella, az egyesület elnöke szerint azonban a valódi megoldás nemcsak a mentés, hanem az emberek szemléletének megváltoztatása.

2026. május 21., csütörtök

Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei

Festett kövek, bibliai idézetek és személyes üzenetek is várják majd a zarándokokat Csíksomlyón. A Csíksomlyói kövek kezdeményezés célja, hogy apró ajándékokon keresztül hozzon közelebb egymáshoz embereket és közösségeket.

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

2026. március 08., vasárnap

Házimunka: ki mennyit vállal?

Virág helyett egy fontos kérdés: ki viszi a háztartás terhét? Sipos Katalin kutatása több mint ötszáz válaszadó tapasztalatán keresztül mutatja meg, mennyi „láthatatlan munka” hárul ma is a nőkre.

2026. február 14., szombat

Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom

Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

2026. február 13., péntek

Békességben megöregedni – hetven év együtt, szeretetben

Egy újévi bál, egy félresikerült isler, egy bezárt ajtó, és rengeteg közös ima – ezekből az apró pillanatokból áll össze Urszuly Árpád és Magdolna közös élete. 1956. november 25-én mondták ki az igent, és azóta is egymás mellett maradtak, békességben.

2026. február 10., kedd

Digitális lábnyom: amit ma posztolunk, holnap is velük marad

A gyerekek digitális lábnyoma sokszor már azelőtt formálódik, hogy ők maguk beleszólhatnának. Mit jelent a tudatos megosztás, hol húzódnak a határok, és hogyan védhetjük jobban gyermekeinket az online térben?

2026. január 30., péntek

Mennyi a normális képernyőidő?

A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.

2026. január 20., kedd

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

