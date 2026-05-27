Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren

Nehéz kérdés, hogy milyen formában kössék össze a két marosvásárhelyi városrészt

Nehéz kérdés, hogy milyen formában kössék össze a két marosvásárhelyi városrészt

Fotó: Haáz Vince

Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.

Simon Virág

2026. május 27., 20:452026. május 27., 20:45

2026. május 27., 20:512026. május 27., 20:51

Marosvásárhelyen az Állomás téren és környékén felújították a vasútállomás épületét, a közelben épült egy szálloda, egy kórház és egy irodaház, és hamarosan átadják a város egyik legnagyobb tömbházlakását is, ami pont az állomás tőszomszédságában van.

A vasútvonal túlsó oldalán egy teljesen új lakótelep épült, ahol több száz család lakik már most is, így számukra is könnyebb

összeköttetést kell biztosítani a belváros közelében levő Állomás térrel.

A városvezetés felkérésére a szakemberek két alternatív megoldást mutattak be, amivel össze lehet kötni az Állomás teret a vasút túloldalán levő Nicolae Bălcescu utcával és környékével.

Egy felüljáró építése esetén veszélybe kerülhet az állomásépület

Tervezett felüljáró: pró és kontra

A városháza honlapján tanulmányozható iratokban a szakemberek a közúti forgalom csökkentése érdekében többek között egy felüljáró megépítését javasolják. Mint írják, ennek a kivitelezése egyszerűbb, mint egy aluljáróé, kisebbek a költségek is, egyszerűbb a fenntartása, de rontja a környék kinézetét, nagyobb zajterheléssel jár, több terültet kell kisajátítani az elkészítéséhez, ráadásul

a régi, műemlék jellegű állomásépület lebontását is maga után vonhatja.

Az sem elhanyagolandó, hogy egy felüljáró megközelítéséhez nehezebb átszervezni a meglevő autós forgalmat. Jelenleg a becsült költsége 380 millió lej.

A tervezett aluljáró előnyei és hátrányai

Az Állomás tér és a Bălcescu utca összeköttetését biztosítani lehetne egy aluljáró megépítésével is. A közzétett dokumentum szerint ez nem rontaná a környék kinézetét, kevésbé lenne zajos, könnyen megközelíthető lenne, de

több pénzre lenne szükség a megépítéséhez és fenntartásához,

például szivattyúrendszert kellene kiépíteni, hogy heves esőzések esetén is használható legyen a létesímény. Mivel a vasúti sínek alatt haladna át, lehetséges, hogy azokat meg kellene alulról erősíteni. Az előzetes számítások szerint az aluljáró megépítése 441 millió lejbe kerülne.

A toronyblokk megépítése és a majdani lakók is növelik a környék forgalmát

A tervezet szerint az átjáró teljes hossza, mindkét esetben 595 méter lenne és beruházás finanszírozását európai uniós forrásokból és az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítanák.

A marosvásárhelyi tanácsosok csütörtökön döntenek arról, hogy melyik változatot szeretnék, vagyis, hogy az Állomás térre aluljáró vagy felüljáró épül-e majd.

A piros fedelű ingatlan a felújított állomás épület

A nagy kérdés: a sínek alatt vagy felett lehet majd közlekedni?

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Forgalomkorlátozásra számíthatnak a marosvásárhelyiek szerda este a diáknapos felvonulás miatt

A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.

2026. május 26., kedd

Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

2026. május 25., hétfő

Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

Krasznahorkai Lászlóval lehet találkozni Marosvásárhelyen

A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2026. május 22., péntek

Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

2026. május 21., csütörtök

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

