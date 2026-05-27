Sokmilliós kérdés: aluljáró vagy felüljáró legyen az Állomás téren

Nehéz kérdés, hogy milyen formában kössék össze a két marosvásárhelyi városrészt
Fotó: Haáz Vince
Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.
2026. május 27., 20:45
Marosvásárhelyen az Állomás téren és környékén felújították a vasútállomás épületét, a közelben épült egy szálloda, egy kórház és egy irodaház, és hamarosan átadják a város egyik legnagyobb tömbházlakását is, ami pont az állomás tőszomszédságában van.
A vasútvonal túlsó oldalán egy teljesen új lakótelep épült, ahol több száz család lakik már most is, így számukra is könnyebb
A városvezetés felkérésére a szakemberek két alternatív megoldást mutattak be, amivel össze lehet kötni az Állomás teret a vasút túloldalán levő Nicolae Bălcescu utcával és környékével.
Egy felüljáró építése esetén veszélybe kerülhet az állomásépület
Fotó: Haáz Vince
A városháza honlapján tanulmányozható iratokban a szakemberek a közúti forgalom csökkentése érdekében többek között egy felüljáró megépítését javasolják. Mint írják, ennek a kivitelezése egyszerűbb, mint egy aluljáróé, kisebbek a költségek is, egyszerűbb a fenntartása, de rontja a környék kinézetét, nagyobb zajterheléssel jár, több terültet kell kisajátítani az elkészítéséhez, ráadásul
Az sem elhanyagolandó, hogy egy felüljáró megközelítéséhez nehezebb átszervezni a meglevő autós forgalmat. Jelenleg a becsült költsége 380 millió lej.
Az Állomás tér és a Bălcescu utca összeköttetését biztosítani lehetne egy aluljáró megépítésével is. A közzétett dokumentum szerint ez nem rontaná a környék kinézetét, kevésbé lenne zajos, könnyen megközelíthető lenne, de
például szivattyúrendszert kellene kiépíteni, hogy heves esőzések esetén is használható legyen a létesímény. Mivel a vasúti sínek alatt haladna át, lehetséges, hogy azokat meg kellene alulról erősíteni. Az előzetes számítások szerint az aluljáró megépítése 441 millió lejbe kerülne.
A toronyblokk megépítése és a majdani lakók is növelik a környék forgalmát
Fotó: Haáz Vince
A tervezet szerint az átjáró teljes hossza, mindkét esetben 595 méter lenne és beruházás finanszírozását európai uniós forrásokból és az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítanák.
A marosvásárhelyi tanácsosok csütörtökön döntenek arról, hogy melyik változatot szeretnék, vagyis, hogy az Állomás térre aluljáró vagy felüljáró épül-e majd.
A piros fedelű ingatlan a felújított állomás épület
Fotó: Haáz Vince
A nagy kérdés: a sínek alatt vagy felett lehet majd közlekedni?
Fotó: Haáz Vince
