Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Eddig naponta háromszor ürítették, most egyre van kapacitás Marosvásárhelyen

Eddig naponta háromszor ürítették, most egyre van kapacitás Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

Simon Virág

2026. május 26., 17:012026. május 26., 17:01

Marosvásárhelyen múlt szerdán járt le a szerződés az utcai szemét elszállításával megbízott céggel, és azóta nincs, aki sepregessen és kiürítse az utcai kukákat. Az önkormányzati képviselők aznap arról döntöttek, hogy a városvezetés direkt egyeztetésen választhatja ki az új, ideiglenes szolgáltatót – ez az eljárás azonban még nem kezdődött el.

korábban írtuk

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen
Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

Máris szemetes a város

Szombaton, az múzeumok éjszakája kapcsán az átlagosnál többen sétáltak, falatoztak a városban, így nagyon gyorsan felteltek az utcai szemeteskukák. Vasárnap reggel, de még hétfőn is több helyen

tömve voltak a kukák, melléjük is került a szemétből.

A buszmegállók környékén, a főbb utcák mentén is egyre jobban látszik, hogy nincs sepregetve, takarítva.

A Székelyhon kérdésére Gombos Csaba városmenedzser jelezte, hogy egyelőre a közterület-rendezési igazgatóság alkalmazottaival és önkéntesekkel ürítik az utcai kukákat. „Vasárnap délig sikerült összeállnia egy csapatnak, amelynek tagjai kiürítették a szombat délután és éjszaka feltelt kukákat, azóta már nincsenek akkora gondok. Jelenleg csak

arra van kapacitásunk, hogy naponta egyszer ürítsük ki az utcai kukákat, míg korábban a szolgáltató naponta háromszor tette ezt meg.

Így lehetnek kisebb-nagyobb fennakadások, de ezek meg fognak oldódni.” Megtudtuk, hogy a fegyencek, előre láthatóan szerdától fognak neki sepregetni a közterületen, eddig a hivatalos iratok hiánya és az egyeztetések miatt nem tették meg.

Várni kell még a helyzet rendezésére

Megkérdezzük, hogy milyen előrelépés történt az új szolgáltató kiválasztására. Gombos Csaba elmondta, hogy ezután küldik ki a meghívót a cégeknek, akiknek három napjuk van beküldeni az ajánlatokat, azután kell találkozniuk az elbíráló bizottság tagjaival.

A direkt egyeztetésen kiválasztják a legjobb ajánlatot és ezután következik a szerződéskötés, ha nem lesz óvás. De mivel 24 millió lejről és egyéves szerződésről van szó, szinte biztos, hogy mindenki magáénak szeretné a munkát. Miután megkötik a szerződést,

a cégnek három napja van, hogy felkészüljön a munkára.

Így a legoptimistább számítások szerint is csak júniusban lesz új szolgáltató.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. május 25., hétfő

Üdvözöl a jövő? Humanoid robot és robotkutya lép kapcsolatba az emberekkel Marosvásárhelyen

Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.

Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

Krasznahorkai Lászlóval lehet találkozni Marosvásárhelyen

A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2026. május 22., péntek

Virágszőnyeget „szőttek” a kertészek Marosvásárhelyen

Tavaszvarázs névvel háromnapos virágvásár nyílt pénteken délelőtt a marosvásárhelyi várban, ahol nemcsak szebbnél szebb növényeket lehet vásárolni, de szaktanácsot is lehet kérni a gondozásukról.

Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Egyre drágább lenne a bővítés: ennyibe kerülne a kifutópálya meghosszabbítása

Megszavazta a Maros Megyei Tanács, hogy a marosvásárhelyi repülőtér 9,9 millió lejes kölcsönt kapjon a napelempark megvalósítására. A tanácsülésen az is elhangzott, hogy a kifutópálya meghosszabbítása jelen számítások szerint 136,5 millió lejbe kerülne.

2026. május 21., csütörtök

Egyedüliek az országban: célzott rákkezelés állami kórházban Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jelenleg az egyetlen romániai állami intézmény, amelyben a daganatos betegek genetikai vizsgálat alapján ingyenesen személyre szabott, célzott kezeléshez juthatnak.

2026. május 21., csütörtök

Több mint száz programlehetőség a Múzeumok éjszakáján Marosvásárhelyen

Harminckilenc helyszínen 164 programmal várják az érdeklődőket Marosvásárhelyen, szombaton a Múzeumok éjszakáján.

Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Elmaradhatnak a fesztiválok a számvevőszék utasítása miatt

Százötven kulturális, szabadidős és sportesemény marad jelentős támogatás nélkül, miután a Maros Megyei Tanács a számvevőszék javaslatára visszavonta a pályázat nélkül odaítélt összegeket. Van, aki tízezer lejt, más ennek többszörösét kapta volna.

2026. május 20., szerda

Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen

Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.

2026. május 20., szerda

Igazolatlan hiányzások miatt veszíti el mandátumát az AUR-os tanácsos

Crinișor-Florin Florea, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője elveszíti megyei önkormányzati mandátumát, miután négy alkalommal is igazolatlanul hiányzott a Maros megyei tanács üléseiről.

