Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Eddig naponta háromszor ürítették, most egyre van kapacitás Marosvásárhelyen
Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.
Marosvásárhelyen múlt szerdán járt le a szerződés az utcai szemét elszállításával megbízott céggel, és azóta nincs, aki sepregessen és kiürítse az utcai kukákat. Az önkormányzati képviselők aznap arról döntöttek, hogy a városvezetés direkt egyeztetésen választhatja ki az új, ideiglenes szolgáltatót – ez az eljárás azonban még nem kezdődött el.
Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt.
Szombaton, az múzeumok éjszakája kapcsán az átlagosnál többen sétáltak, falatoztak a városban, így nagyon gyorsan felteltek az utcai szemeteskukák. Vasárnap reggel, de még hétfőn is több helyen
A buszmegállók környékén, a főbb utcák mentén is egyre jobban látszik, hogy nincs sepregetve, takarítva.
A Székelyhon kérdésére Gombos Csaba városmenedzser jelezte, hogy egyelőre a közterület-rendezési igazgatóság alkalmazottaival és önkéntesekkel ürítik az utcai kukákat. „Vasárnap délig sikerült összeállnia egy csapatnak, amelynek tagjai kiürítették a szombat délután és éjszaka feltelt kukákat, azóta már nincsenek akkora gondok. Jelenleg csak
Így lehetnek kisebb-nagyobb fennakadások, de ezek meg fognak oldódni.” Megtudtuk, hogy a fegyencek, előre láthatóan szerdától fognak neki sepregetni a közterületen, eddig a hivatalos iratok hiánya és az egyeztetések miatt nem tették meg.
Megkérdezzük, hogy milyen előrelépés történt az új szolgáltató kiválasztására. Gombos Csaba elmondta, hogy ezután küldik ki a meghívót a cégeknek, akiknek három napjuk van beküldeni az ajánlatokat, azután kell találkozniuk az elbíráló bizottság tagjaival.
A direkt egyeztetésen kiválasztják a legjobb ajánlatot és ezután következik a szerződéskötés, ha nem lesz óvás. De mivel 24 millió lejről és egyéves szerződésről van szó, szinte biztos, hogy mindenki magáénak szeretné a munkát. Miután megkötik a szerződést,
Így a legoptimistább számítások szerint is csak júniusban lesz új szolgáltató.
