Lejárt a szerződés s még nincs új, ezért önkéntesek ürítik az utcai kukákat Marosvásárhelyen

Eddig naponta háromszor ürítették, most egyre van kapacitás Marosvásárhelyen

Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.

Simon Virág 2026. május 26., 17:012026. május 26., 17:01

Marosvásárhelyen múlt szerdán járt le a szerződés az utcai szemét elszállításával megbízott céggel, és azóta nincs, aki sepregessen és kiürítse az utcai kukákat. Az önkormányzati képviselők aznap arról döntöttek, hogy a városvezetés direkt egyeztetésen választhatja ki az új, ideiglenes szolgáltatót – ez az eljárás azonban még nem kezdődött el. korábban írtuk Fegyencek fognak takarítani Marosvásárhelyen Lejár szerdán, május 20-án szerződés, amely alapján Marosvásárhely utcáit tisztán tartották, és ürítették az utcai kukákat. A városvezetésnek nem sikerült új szerződést kötni, így a börtönnel egyezett ki abban, hogy ők biztosítanak munkaerőt. Máris szemetes a város Szombaton, az múzeumok éjszakája kapcsán az átlagosnál többen sétáltak, falatoztak a városban, így nagyon gyorsan felteltek az utcai szemeteskukák. Vasárnap reggel, de még hétfőn is több helyen

tömve voltak a kukák, melléjük is került a szemétből.

A buszmegállók környékén, a főbb utcák mentén is egyre jobban látszik, hogy nincs sepregetve, takarítva.

Fotó: Haáz Vince

A Székelyhon kérdésére Gombos Csaba városmenedzser jelezte, hogy egyelőre a közterület-rendezési igazgatóság alkalmazottaival és önkéntesekkel ürítik az utcai kukákat. „Vasárnap délig sikerült összeállnia egy csapatnak, amelynek tagjai kiürítették a szombat délután és éjszaka feltelt kukákat, azóta már nincsenek akkora gondok. Jelenleg csak

arra van kapacitásunk, hogy naponta egyszer ürítsük ki az utcai kukákat, míg korábban a szolgáltató naponta háromszor tette ezt meg.

Így lehetnek kisebb-nagyobb fennakadások, de ezek meg fognak oldódni.” Megtudtuk, hogy a fegyencek, előre láthatóan szerdától fognak neki sepregetni a közterületen, eddig a hivatalos iratok hiánya és az egyeztetések miatt nem tették meg.

Fotó: Haáz Vince

Várni kell még a helyzet rendezésére Megkérdezzük, hogy milyen előrelépés történt az új szolgáltató kiválasztására. Gombos Csaba elmondta, hogy ezután küldik ki a meghívót a cégeknek, akiknek három napjuk van beküldeni az ajánlatokat, azután kell találkozniuk az elbíráló bizottság tagjaival. Hirdetés A direkt egyeztetésen kiválasztják a legjobb ajánlatot és ezután következik a szerződéskötés, ha nem lesz óvás. De mivel 24 millió lejről és egyéves szerződésről van szó, szinte biztos, hogy mindenki magáénak szeretné a munkát. Miután megkötik a szerződést,

a cégnek három napja van, hogy felkészüljön a munkára.

Így a legoptimistább számítások szerint is csak júniusban lesz új szolgáltató.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince