Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

húsvét, dekoráció, nyuszi, horgolt tojás

Természetes elegancia, finom illatokkal átitatva

Fotó: Nagy Lilla

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval – ráadásul sokszor újrahasznosított alapanyagokból – rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

Nagy Lilla

2026. április 04., 13:082026. április 04., 13:08

A húsvéti készülődés nem csak a sütés-főzésről szól: egy kis dekorációval igazán különlegessé tehetjük az ünnepet. Ha idén nincs időd vagy kedved bonyolult díszekkel bajlódni, ezek a gyors, mégis látványos megoldások segítenek.

Új élet a konyhából: rusztikus gyertyák tojáshéjból, percek alatt

Fotó: Nagy Lilla

Készítsünk például gyertyát tojáshéj felhasználásával. Húsvét előtt úgyis rengeteg tojást használunk fel, így a héjak új életre kelhetnek. Egy régi gyertya viaszát olvaszd fel, a kanócot igazítsd méretre, majd helyezd a kitisztított fél tojáshéjba. Egy csipesz segítségével rögzítsd, öntsd bele a viaszt, és nagyjából húsz perc alatt kész is az egyedi, rusztikus hangulatú dísz.

Színes, kézzel készült horgolt tojások

Fotó: Nagy Lilla

Ha valami tartósabbat szeretnél, a horgolt tojások jó alternatívát jelentenek a műanyag dekorációk helyett. Kezdők is bátran belevághatnak, hiszen gyorsan elkészülnek, és teljesen a saját ízlésedre szabhatod a színeket és mintákat. Ráadásul évről évre újra elővehetők.

Egy apró nyuszi a növények tövében

Fotó: Nagy Lilla

Egy játékos, mégsem túl hivalkodó ötlet a „nyuszi a növényben”. Apró, filcből vagy textilből készült nyuszikat ültethetsz a szobanövények földjébe vagy a húsvéti kosárba. Ez az apró részlet különösen a gyerekek számára lesz izgalmas, és akár a tojáskeresés hangulatát is fokozhatja.

Egyszerű papírból is születhet játékos húsvéti dekoráció

Fotó: Nagy Lilla

A papírgirland szintén gyors és költséghatékony megoldás. Egyszerűen vágj ki nyusziformákat papírból, majd a fülüknél összefűzve már kész is a kedves dekoráció. Egy kis vattapamacs a figurák hátuljára ragasztva még játékosabbá teszi az összhatást.

Régi textíliák új szerepben – egyedi, bohém húsvéti asztal

Fotó: Nagy Lilla

Ha inkább bohém hangulatot szeretnél, készíts tányéralátétet maradék anyagokból. Régi horgolások, textildarabok vagy akár konyharuhák új funkciót kaphatnak. Az eltérő minták és színek adják meg ennek a dekorációnak az igazi báját.

Fotó: Nagy Lilla

Végül, de nem utolsó sorban, a természetes elemek mindig jól működnek. A barkaág önmagában is díszít, de szárított virágokkal – például levendulával – kiegészítve még hangulatosabbá válik. Az illata pedig finoman belengi a teret.

Ezekkel az ötletekkel különösebb előkészület nélkül is könnyedén varázsolhatsz meghitt, tavaszias hangulatot az otthonodba.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. március 08., vasárnap

Házimunka: ki mennyit vállal?

Virág helyett egy fontos kérdés: ki viszi a háztartás terhét? Sipos Katalin kutatása több mint ötszáz válaszadó tapasztalatán keresztül mutatja meg, mennyi „láthatatlan munka” hárul ma is a nőkre.

2026. február 14., szombat

Székely Menyasszony: negyven év után beteljesült álom

Nem hiszel a csodákban? Akkor ismerd meg Zsuzsi és Levente történetét, akik életük romjain újra egymásra találtak, és végül valóra váltották tinédzserkori álmukat.

2026. február 13., péntek

Békességben megöregedni – hetven év együtt, szeretetben

Egy újévi bál, egy félresikerült isler, egy bezárt ajtó, és rengeteg közös ima – ezekből az apró pillanatokból áll össze Urszuly Árpád és Magdolna közös élete. 1956. november 25-én mondták ki az igent, és azóta is egymás mellett maradtak, békességben.

2026. február 10., kedd

Digitális lábnyom: amit ma posztolunk, holnap is velük marad

A gyerekek digitális lábnyoma sokszor már azelőtt formálódik, hogy ők maguk beleszólhatnának. Mit jelent a tudatos megosztás, hol húzódnak a határok, és hogyan védhetjük jobban gyermekeinket az online térben?

2026. január 30., péntek

Mennyi a normális képernyőidő?

A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.

2026. január 20., kedd

Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba?

Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció

Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.

2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából

1926-ban Nikola Tesla úgy beszélt a jövőről, mintha már járt volna benne. Száz évvel később, 2026-ban újraolvasva interjúját, meglepően sok jóslata vált valóra.

2025. december 24., szerda

Remény és gyógyulás: karácsony a kórházban

Egy sóhajtás itt, egy mosoly ott, egy csendes beszélgetés, egy ima, várakozás a hozzátartozókra, a gyógyszer hatására – türelemmel, belenyugvással, megbékéléssel. S bár lehet, hogy szomorúsággal, de mégis a gyógyulásba vetett hittel.

