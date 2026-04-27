Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen

A diáknapok főszervezői mutatták be a sajtónak az idei rendezvény kínálatát

A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.

Hajnal Csilla 2026. április 27., 14:072026. április 27., 14:07

A rendszerváltás után rögtön megalakult Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) a diáknapokon kívül évente számos hasonló jellegű rendezvényt szervez, köztük az elsőéveseknek szóló gólyatábort, az egyetemi nyílt napokat, a Febru(t)ális nevű „miniatűr" összejövetelt, de szintén ők hozzák tető alá Erdély legnagyobb tudományos diákköri konferenciáját is, amely idén május 6–9. között esedékes. Idén rekordszámú csapat jelentkezett A marosvásárhelyi magyar diákélet meghatározó eseménye a diáknapok, amely

nem csak az itt tanuló egyetemistáknak szól, hanem az egész várost „felrázza”.

Huszonhetedik alkalommal hirdették meg, nyolcvan diákszervező munkája van benne, és a város összes egyetemét bevonják a rendezvénybe, amely multikulturális jelleget öltött az elmúlt években, hiszen néhány román és angol csapat is jelen van.

Idén 42, azaz rekordszámú csapat jelentkezett, köztük négy román és három angol nyelven tanuló, külföldi egyetemistákból álló áll a próbák elé.

Ez mintegy ezerötszáz tevékeny résztvevőt jelent, de természetesen ennél jóval több olyan egyetemista veszi ki a részét a diáknapokból, akik nem versenyeznek csapatban.

Egyszer volt egy Diáknapok A főszervezők hétfőn mutatták be a sajtónak az idei rendezvényük kínálatát, amely négy napon át

sportversenyeket, különböző ügyességi játékokat, kulturális és szórakoztató vetélkedőket, kocsmakvízt, karaoke-partyt, kincskeresést, fotóvadászatot vonultat fel,

de a harácsolás sem maradhat el, és természetesen koncertekkel is készülnek. Többek között

az MC Hawer és Tekknő, a Misshmusic és a Bohemian Betyars is fellép.

A diáknapok minden évben a csapatok közös felvonulásával veszi kezdetét Fotó: Haáz Vince

Egyszer volt egy Diáknapok címmel idén a magyar népmesék világa köré szövik a rendezvényt, ezzel egyben a hat éve elhunyt Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató születésének századik évfordulója előtt is tisztelegnek. Többek között újrahasznosított anyagokból kell hangszert készíteniük a csapatoknak, ráadásul olyat, amin el lehet játszani a Magyar népmesék rajzfilmsorozat főcímdalát, illetve egy saját készítésű magyar népmesét is kell alkotniuk.

A gála napján, szombaton a döntőbe jutó hat csapat ismét összeméri ügyességét, tudását, és a nyertes alakulat minden tagja egy Vibe-belépőt vihet haza.

A marosvásárhelyiek a diáknapok első mozzanatára figyelnek fel leginkább, amikor a főtéren és környékén dübörgő, élettel teli felvonulással jelzik a rendezvény kezdetét az egyetemisták.

Jankó-Szép Ákos, az MMDSZ elnöke: a városvezetés nyitott a rendezvényre Fotó: Haáz Vince