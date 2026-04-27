Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen

A diáknapok főszervezői mutatták be a sajtónak az idei rendezvény kínálatát
A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.
A rendszerváltás után rögtön megalakult Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) a diáknapokon kívül évente számos hasonló jellegű rendezvényt szervez, köztük az elsőéveseknek szóló gólyatábort, az egyetemi nyílt napokat, a Febru(t)ális nevű „miniatűr” összejövetelt, de szintén ők hozzák tető alá Erdély legnagyobb tudományos diákköri konferenciáját is, amely idén május 6–9. között esedékes.
A marosvásárhelyi magyar diákélet meghatározó eseménye a diáknapok, amely
Huszonhetedik alkalommal hirdették meg, nyolcvan diákszervező munkája van benne, és a város összes egyetemét bevonják a rendezvénybe, amely multikulturális jelleget öltött az elmúlt években, hiszen néhány román és angol csapat is jelen van.
Ez mintegy ezerötszáz tevékeny résztvevőt jelent, de természetesen ennél jóval több olyan egyetemista veszi ki a részét a diáknapokból, akik nem versenyeznek csapatban.
A főszervezők hétfőn mutatták be a sajtónak az idei rendezvényük kínálatát, amely négy napon át
de a harácsolás sem maradhat el, és természetesen koncertekkel is készülnek. Többek között
A diáknapok minden évben a csapatok közös felvonulásával veszi kezdetét
Egyszer volt egy Diáknapok címmel idén a magyar népmesék világa köré szövik a rendezvényt, ezzel egyben a hat éve elhunyt Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató születésének századik évfordulója előtt is tisztelegnek. Többek között újrahasznosított anyagokból kell hangszert készíteniük a csapatoknak, ráadásul olyat, amin el lehet játszani a Magyar népmesék rajzfilmsorozat főcímdalát, illetve egy saját készítésű magyar népmesét is kell alkotniuk.
A marosvásárhelyiek a diáknapok első mozzanatára figyelnek fel leginkább, amikor a főtéren és környékén dübörgő, élettel teli felvonulással jelzik a rendezvény kezdetét az egyetemisták.
Jankó-Szép Ákos, az MMDSZ elnöke: a városvezetés nyitott a rendezvényre
Jankó-Szép Ákos, az MMDSZ elnöke elmondta, a városvezetés nyitott a rendezvényre, mindig szívesen fogadták a diáknapokat, annál is inkább, mert a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy tisztán hagyják a várost. Legtöbbször a mások által eldobott cigarettacsikkeket is felszedik, nemcsak a maguk szemetét – emelték ki a szervezők.
