Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. április 27., 14:34

2026. április 27., 14:462026. április 27., 14:46

A 175 cm magas, barna szemű és hajú, kerek arcú férfi távozásának napján kék kabátot és blúzt, ugyancsak kék nadrágot és szürke sportcipőt viselt. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívó számot, amennyiben tudomásuk van a hollétéről.

Marosszék
Ezek is érdekelhetik

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
A ráadásban nyert Kolozsváron az FK Csíkszereda női csapata
„Nem lehet, hogy ne történjen semmi”: egy város hiányérzetéből születik meg Nagykároly új fesztiválja
Megnyerte az alapszakaszt a Csíkszentsimon, kiharcolta a felsőházat a Szentegyháza
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Székelyhon

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
Székelyhon

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
A ráadásban nyert Kolozsváron az FK Csíkszereda női csapata
Székely Sport

A ráadásban nyert Kolozsváron az FK Csíkszereda női csapata
„Nem lehet, hogy ne történjen semmi”: egy város hiányérzetéből születik meg Nagykároly új fesztiválja
Krónika

„Nem lehet, hogy ne történjen semmi”: egy város hiányérzetéből születik meg Nagykároly új fesztiválja
Megnyerte az alapszakaszt a Csíkszentsimon, kiharcolta a felsőházat a Szentegyháza
Székely Sport

Megnyerte az alapszakaszt a Csíkszentsimon, kiharcolta a felsőházat a Szentegyháza
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

2026. április 27., hétfő

Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze

79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.

2026. április 27., hétfő

Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.

2026. április 27., hétfő

Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével

Az év első negyedévében 33.966 személy jutott álláshoz az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (ANOFM) közvetítésével – tájékoztatott hétfőn az intézmény.

2026. április 27., hétfő

Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közös bizalmatlansági indítványát akkor fogják benyújtani, amikor meglesz a 233 támogató aláírás – nyilatkozta hétfőn George Simion.

2026. április 27., hétfő

Gazdasági okok miatt szűnt meg a Székely Tv

Leállították a Székely Tv műsorszórását: a helyi csatorna 16 év után, gazdasági okok miatt szűnt meg. A Csíkszeredában működő stúdió vasárnap éjjel zárt be végleg, hétfőn pedig már csak a „Nem érhető el a szolgáltatás” felirat fogadta a nézőket.

2026. április 27., hétfő

Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn

Lakóház tetejére dőlt egy fa hétfőn a Vasláb községhez tartozó Marosfőn, tűzoltók a helyszínre siettek, hogy eltakarítsák – közli a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

