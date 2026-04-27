125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

• Fotó: Filmio

Fotó: Filmio

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

Székelyhon

2026. április 27., 14:492026. április 27., 14:49

Az NFI hétfői közleménye szerint a kéthetes ünnepi kínálat kivételes alkalom arra, hogy

az érdeklődők felfedezzék vagy újranézzék a magyar filmtörténet klasszikusait, közönségfilmjeit, kultikus alkotásait és a közelmúlt meghatározó műveit.

Emlékeztettek arra, hogy a magyar film napját 2018 óta minden évben április 30-án ünneplik, tisztelegve a hazai filmkultúra gazdag múltja, izgalmas jelene és tehetséges alkotói előtt.

A kínálatban krimik, thrillerek, dokumentumfilmek, klasszikusok és kortárs produkciók is szerepelnek.

Két élő legenda, az idén 80. születésnapját ünneplő Bereményi Géza és Koltai Lajos alkotásai, valamint a száz éve született Herskó János rendezései is ingyenesen nézhetők. A magyar animáció gyöngyszemei is megtekinthetők, köztük a Lúdas Matyi, a Fehérlófia, a Hugó, a víziló, a Misi Mókus kalandjai, Az erdő kapitánya vagy a Kojot négy lelke.

Az ünnepi válogatásban szerepel többek között a Liza, a rókatündér című romantikus fekete komédia és a Budapest Noir című thriller is. Újranézhető a közönségkedvenc Butaságom története vagy a Csak semmi pánik című klasszikus vígjáték.

A kínálat része A napfény íze, Szabó István nagyszabású, nemzetközi koprodukcióban készült családtörténete is. Az animáció kedvelőinek ajánlják Az idő urai című, René Laloux és a magyar Pannónia Filmstúdió együttműködésében készült sci-fi klasszikust, amely máig különleges helyet foglal el az európai animáció történetében.

A magyar film születésének pillanatához kapcsolódva ingyenesen megtekinthető A magyar film születése - A táncz (1901) című dokumentumfilm is, amely az első magyar mozgókép keletkezését, kulturális közegét és örökségét idézi fel – olvasható az MTI által szemlézett közleményben.

2026. április 27., hétfő

Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek

Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek
Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek
2026. április 27., hétfő

Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek
2026. április 27., hétfő

Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze

79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.

Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze
Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze
2026. április 27., hétfő

Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze
2026. április 27., hétfő

Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.

Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen
Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen
2026. április 27., hétfő

Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen
2026. április 27., hétfő

Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével

Az év első negyedévében 33.966 személy jutott álláshoz az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (ANOFM) közvetítésével – tájékoztatott hétfőn az intézmény.

Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével
Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével
2026. április 27., hétfő

Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével
2026. április 27., hétfő

Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közös bizalmatlansági indítványát akkor fogják benyújtani, amikor meglesz a 233 támogató aláírás – nyilatkozta hétfőn George Simion.

Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás
Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás
2026. április 27., hétfő

Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás
2026. április 27., hétfő

Gazdasági okok miatt szűnt meg a Székely Tv

Leállították a Székely Tv műsorszórását: a helyi csatorna 16 év után, gazdasági okok miatt szűnt meg. A Csíkszeredában működő stúdió vasárnap éjjel zárt be végleg, hétfőn pedig már csak a „Nem érhető el a szolgáltatás” felirat fogadta a nézőket.

Gazdasági okok miatt szűnt meg a Székely Tv
Gazdasági okok miatt szűnt meg a Székely Tv
2026. április 27., hétfő

Gazdasági okok miatt szűnt meg a Székely Tv
2026. április 27., hétfő

Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn

Lakóház tetejére dőlt egy fa hétfőn a Vasláb községhez tartozó Marosfőn, tűzoltók a helyszínre siettek, hogy eltakarítsák – közli a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn
Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn
2026. április 27., hétfő

Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn
2026. április 27., hétfő

Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen

Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.

Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen
Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen
2026. április 27., hétfő

Közösen nyújt be bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR a Bolojan-kormány ellen
2026. április 27., hétfő

Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt

A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.

Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt
Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt
2026. április 27., hétfő

Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt
2026. április 27., hétfő

Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben

Közel harminc házat érintett egy vasárnap reggel a Vrancea megyei Soveja községhez tartozó Rucăreni településen kitört tűzvész; az épületek mintegy fele porig égett, összesen több mint 300 embert evakuáltak.

Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben
Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben
2026. április 27., hétfő

Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben
