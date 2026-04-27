125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Fotó: Filmio
Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.
Az NFI hétfői közleménye szerint a kéthetes ünnepi kínálat kivételes alkalom arra, hogy
Emlékeztettek arra, hogy a magyar film napját 2018 óta minden évben április 30-án ünneplik, tisztelegve a hazai filmkultúra gazdag múltja, izgalmas jelene és tehetséges alkotói előtt.
Két élő legenda, az idén 80. születésnapját ünneplő Bereményi Géza és Koltai Lajos alkotásai, valamint a száz éve született Herskó János rendezései is ingyenesen nézhetők. A magyar animáció gyöngyszemei is megtekinthetők, köztük a Lúdas Matyi, a Fehérlófia, a Hugó, a víziló, a Misi Mókus kalandjai, Az erdő kapitánya vagy a Kojot négy lelke.
Az ünnepi válogatásban szerepel többek között a Liza, a rókatündér című romantikus fekete komédia és a Budapest Noir című thriller is. Újranézhető a közönségkedvenc Butaságom története vagy a Csak semmi pánik című klasszikus vígjáték.
A kínálat része A napfény íze, Szabó István nagyszabású, nemzetközi koprodukcióban készült családtörténete is. Az animáció kedvelőinek ajánlják Az idő urai című, René Laloux és a magyar Pannónia Filmstúdió együttműködésében készült sci-fi klasszikust, amely máig különleges helyet foglal el az európai animáció történetében.
A magyar film születésének pillanatához kapcsolódva ingyenesen megtekinthető A magyar film születése - A táncz (1901) című dokumentumfilm is, amely az első magyar mozgókép keletkezését, kulturális közegét és örökségét idézi fel – olvasható az MTI által szemlézett közleményben.
szóljon hozzá!