Lakóházra dőlt egy fa Marosfőn

2026. április 27., hétfő

Gazdasági okok miatt szűnt meg a Székely Tv

Leállították a Székely Tv műsorszórását: a helyi csatorna 16 év után, gazdasági okok miatt szűnt meg. A Csíkszeredában működő stúdió vasárnap éjjel zárt be végleg, hétfőn pedig már csak a „Nem érhető el a szolgáltatás” felirat fogadta a nézőket.