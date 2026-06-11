Eljuttatja a kormányprogramot a pártoknak Eugen Tomac, hogy utána újra tárgyalhasson velük

Fotó: Eugen Tomac/Facebook
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök közölte, hogy csütörtök folyamán eljuttatja a pártokhoz a parlament elé terjesztendő kormányprogramot, és újabb konzultációt kezdeményez velük.
A politikus a RFI-nek nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy
Közlése szerint a miniszterjelöltek listáját már ismertette a pártokkal,
Tomac elmondta, hogy a következő egyeztetéseken próbál megoldást találni parlament demokratikus pártjai közötti párbeszéd hiányára és a „rendkívül merev” álláspontjuk feloldására.
„A politika párbeszéden és kompromisszumon alapul. Én jobboldali politikus vagyok, de készen állok figyelembe venni a baloldali elvárásokat és a jobboldali reformpárti igényeket is” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
A kijelölt a kormányfő azt is közölte, hogy véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, amit eljutatott a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) is. Elmondta, hogy
Így a pártok részéről érkező javaslatokat is kész megfontolni, ha pártfüggetlen szakembereket ajánlanak a minisztériumok élére.
„Egy politikailag független kormányban lehetnek jobboldali, mérsékeltebb vagy baloldali meggyőződésű szakemberek is. Számomra az a döntő, hogy osztozzanak a kormány értékrendjében, felkészültek legyenek, és vállalni tudják a felelősséget” – magyarázta Tomac.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását – jelentette ki csütörtökön Ilie Bolojan.
Elfogtak a hatóságok egy nemzetközi körözés alatt álló ukrán állampolgárt a Calafat-Vidin híd díjfizető állomásának közelében, aki több mint 300 ezer eurót rejtett el egy kisbuszban.
Medve ólálkodott Marosszentgyörgyön, Hargita megyében pedig néhány órán belül több Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak.
Eugen Tomac csütörtökön kijelentette, hogy folytatni kell a Bolojan-kormány „jó kezdeményezéseit”, ugyanakkor sokkal világosabban kell kijelölni Románia közpolitikai prioritásait.
Őrizetbe vett két férfit a rendőrség, miután egy 68 éves férfi otthonából pénzt és telefont, az udvarról pedig egy személyautót tulajdonítottak el – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Házuk kertjében ment szembe egy medvével két kisgyerek szerdán délután Lövétén. Mivel veszélyessé vált a helyzet, ártalmatlanítani kellett a nagyvadat. A példány nagyjából kéthete folyamatosan bejárt a településre.
Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter csütörtöki bejelentése szerint Románia az azonnali törlesztésnél kedvezőbb megoldást keres a Pfizerrel szembeni 680 millió eurós tartozás kifizetésére, hogy kímélje a költségvetést.
Elfogadta a Parlament azt a törvénytervezetet, amely jelentősen szigorítja a kiskorúakkal szembeni bántalmazás miatt kiszabható büntetéseket, ezzel is erősítve a gyermekek védelmét – olvasható az RMDSZ honlapján.
Viharosra fordul az időjárás az ország nagyrészében csütörtöktől. A csíkszeredaiakat Ro-Alertben is figyelmeztették a viharriasztásra, amiben a katasztrófavédelem kihangsúlyozza, hogy a szélsőséges időjárás idején mindenki gondoskodjon a biztonságáról.
A diákok idegen nyelvi készségeinek felmérésével folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza csütörtökön
szóljon hozzá!