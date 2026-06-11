Eljuttatja a kormányprogramot a pártoknak Eugen Tomac, hogy utána újra tárgyalhasson velük

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök közölte, hogy csütörtök folyamán eljuttatja a pártokhoz a parlament elé terjesztendő kormányprogramot, és újabb konzultációt kezdeményez velük.

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A politikus a RFI-nek nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy

legkésőbb vasárnap kell bizalmat kérnie a parlamenttől a kormányprogramra és a kabinet névsorára.

Közlése szerint a miniszterjelöltek listáját már ismertette a pártokkal,

a kormányprogramot pedig még csütörtökön elküldi, hogy ezután újra tárgyaljon velük a támogatásuk megszerzéséről.

Tomac elmondta, hogy a következő egyeztetéseken próbál megoldást találni parlament demokratikus pártjai közötti párbeszéd hiányára és a „rendkívül merev” álláspontjuk feloldására.

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„A politika párbeszéden és kompromisszumon alapul. Én jobboldali politikus vagyok, de készen állok figyelembe venni a baloldali elvárásokat és a jobboldali reformpárti igényeket is” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

A kijelölt a kormányfő azt is közölte, hogy véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, amit eljutatott a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) is. Elmondta, hogy