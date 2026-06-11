Eugen Tomac szerint folytatni kell a Bolojan-kormány jó kezdeményezéseit

Eugen Tomac csütörtökön kijelentette, hogy folytatni kell a Bolojan-kormány „jó kezdeményezéseit”, ugyanakkor sokkal világosabban kell kijelölni Románia közpolitikai prioritásait.

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az egyik prioritásnak a digitalizáció felgyorsítását nevezte, amely nélkül szerinte nem valósítható meg a közigazgatás reformja.

Közlése szerint ezért javasolta, hogy a leendő kormányban legyen digitalizációért felelős miniszterelnök-helyettes is.

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„A helyi közigazgatás reformját nem lehet végrehajtani addig, amíg a román államigazgatásnak legalább az 50 százalékát nem digitalizálják. Jelenleg ez az arány 30 százalék alatt van” – magyarázta.

Tomac elmondta, hogy több olyan folyamatban lévő projekt azért akadt el, mert