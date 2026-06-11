Eugen Tomac szerint folytatni kell a Bolojan-kormány jó kezdeményezéseit

Fotó: Eugen Tomac/Facebook
Eugen Tomac csütörtökön kijelentette, hogy folytatni kell a Bolojan-kormány „jó kezdeményezéseit”, ugyanakkor sokkal világosabban kell kijelölni Románia közpolitikai prioritásait.
A RFI-nek nyilatkozó kijelölt miniszterelnök
Közlése szerint ezért javasolta, hogy a leendő kormányban legyen digitalizációért felelős miniszterelnök-helyettes is.
„A helyi közigazgatás reformját nem lehet végrehajtani addig, amíg a román államigazgatásnak legalább az 50 százalékát nem digitalizálják. Jelenleg ez az arány 30 százalék alatt van” – magyarázta.
Tomac elmondta, hogy több olyan folyamatban lévő projekt azért akadt el, mert
Szerinte a helyi hatóságokkal is szorosabb párbeszédre van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi körülményekhez igazodó, megfelelő megoldásokat találjanak.
„Még egyszer hangsúlyoznám, hogy (...) a román állam, illetve a kormány összes eddigi jó projektjét folytatni kell. Nem támogatom új építkezések vagy projektek indítását pusztán azért, hogy azt mondhassam, ez az én kezdeményezésem” – nyilatkozta a kijelölt kormányfő.
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