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Zöldenergiára vált a brassói repülőtér, készül a HÉV projektje is

Megkapták a szállításügyi minisztérium jóváhagyását a HÉV előkészítésére, közben újabb fejlesztésekre pályáznak • Fotó: Facebook/Horațiu Cosma

Megkapták a szállításügyi minisztérium jóváhagyását a HÉV előkészítésére, közben újabb fejlesztésekre pályáznak

Fotó: Facebook/Horațiu Cosma

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Huszonegymillió lejes állami támogatásból építhetnek saját napelemparkot az ország legfiatalabb repülőterén. A sepsiszéki utasoknak jó hír továbbá, hogy sikerült előremozdítani a HÉV projektjét is, amely összeköti a repteret a megyeszékhellyel.

Farkas Orsolya

2026. június 11., 16:012026. június 11., 16:01

A beruházás magában foglalja egy napelempark, valamint egy akkumulátor-rendszer kiépítését is, amelyek révén jelentősen csökkennek a reptér üzemeltetési költségei. Erre a célra a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér rekordösszegű, több mint 21 millió lejes állami támogatást nyert el. A vezetőség abban bízik, hogy ezzel az újabb fejlesztéssel:

  • csökkennek a repülőtér villamos energiára fordított költségei;

  • védelmet nyernek az energiaárak ingadozásával szemben;

  • növelhetik a versenyképességet is;

  • hatékonyabban gazdálkodhatnak ezentúl a pénzügyi forrásokkal, hiszen a beruházást jelentős támogatással, viszonylag kevés saját hozzájárulással tudják megvalósítani.

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A beruházást a Modernizációs Alap finanszírozásával valósítják meg. A pályázati kiírás keretében odaítélt összegek közül a brassói reptér nyerte el a legnagyobb támogatást, de jelentős értékű finanszírozásban részesül a nagybányai (15 millió lej) és a nagyszebeni (9 millió lej) repülőtér is. A finanszírozási szerződést várhatóan az idei év őszén írhatják alá.

A napelempark kiépítésével a brassói repülőtér nagy lépést tesz az energetikai függetlenség felé • Fotó: Pinti Attila Galéria

A napelempark kiépítésével a brassói repülőtér nagy lépést tesz az energetikai függetlenség felé

Fotó: Pinti Attila

Sepsiszentgyörgyről a repülőtérre vonattal

Jó hír a háromszéki utasoknak, hogy a szállításügyi minisztérium zöld utat adott a Román Vasúttársaság (CFR) és a helyi hatóságok közötti együttműködésnek, így megkezdődhet a brassói helyiérdekű vasút (HÉV) projektjének előkészítése.

A vasútvonal Sepsiszentgyörgyöt, Kilyént, Uzont, Kököst, Prázsmárt, Szászhermányt, Vidombákot és Brassót kötné össze, közvetlen kapcsolatot teremtve a repülőtérhez.

Amint korábban elhangzott, minden feltétel adott hozzá, hogy a beruházás három-négy éven belül megvalósuljon. A HÉV létrehozására körülbelül 230 millió euró, azaz több mint egymilliárd lej értékű európai uniós támogatást kívánnak elnyerni.

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Jól hangzik: vonattal Sepsiszentgyörgyről a brassói repülőtérre
Jól hangzik: vonattal Sepsiszentgyörgyről a brassói repülőtérre

Aláírták a szerződést brassói helyiérdekű vasút megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására. A beruházással a háromszékiek is jól járnak, hiszen Sepsiszentgyörgyről vonattal is elérhető lesz a brassói-vidombáki repülőtér.

A projektben Brassó Megye Tanácsa, a város önkormányzata, a Brassói Tömegközlekedés Fenntartható Fejlesztéséért Egyesület, valamint kilenc környező település működik együtt. A társulásról szóló tanácshatározatot még tavaly ősszel elfogadta a sepsiszentgyörgyi testület. A hosszú távú terv az, hogy a vasútra a szépmezői ipari parkot is rácsatlakoztatják, de ez majd egy későbbi, különálló projekt lesz.

Belföld Közlekedés Brassó
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