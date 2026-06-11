Huszonegymillió lejes állami támogatásból építhetnek saját napelemparkot az ország legfiatalabb repülőterén. A sepsiszéki utasoknak jó hír továbbá, hogy sikerült előremozdítani a HÉV projektjét is, amely összeköti a repteret a megyeszékhellyel.

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A beruházás magában foglalja egy napelempark, valamint egy akkumulátor-rendszer kiépítését is, amelyek révén jelentősen csökkennek a reptér üzemeltetési költségei. Erre a célra a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér rekordösszegű, több mint 21 millió lejes állami támogatást nyert el. A vezetőség abban bízik, hogy ezzel az újabb fejlesztéssel:

csökkennek a repülőtér villamos energiára fordított költségei;

védelmet nyernek az energiaárak ingadozásával szemben;

növelhetik a versenyképességet is;

hatékonyabban gazdálkodhatnak ezentúl a pénzügyi forrásokkal, hiszen a beruházást jelentős támogatással, viszonylag kevés saját hozzájárulással tudják megvalósítani.

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A beruházást a Modernizációs Alap finanszírozásával valósítják meg. A pályázati kiírás keretében odaítélt összegek közül a brassói reptér nyerte el a legnagyobb támogatást, de jelentős értékű finanszírozásban részesül a nagybányai (15 millió lej) és a nagyszebeni (9 millió lej) repülőtér is. A finanszírozási szerződést várhatóan az idei év őszén írhatják alá.