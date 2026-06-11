Pénzt, telefont és autót is elloptak egy udvarhelyszéki férfitól

Őrizetbe vett két férfit a rendőrség, miután egy 68 éves férfi otthonából pénzt és telefont, az udvarról pedig egy személyautót tulajdonítottak el – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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A rendőrséghez érkezett bejelentés szerint

egy 68 éves férfi lakásából eltűnt 3 ezer lej, 2 ezer euró, valamint egy mobiltelefon.

A vizsgálat szerint a 45 éves férfi június 8-án eltulajdonította a készpénzt és a mobiltelefont, míg

A nyomozás során a rendőrök egy 19 és egy 45 éves férfit azonosítottak feltételezett elkövetőként.

a 19 éves gyanúsított elvitte a sértett udvarán parkoló személygépkocsit.

Az autó nem volt bezárva és a kulcs a járműben maradt.

A fiatal az autóval Székelyvarságon közlekedett, noha a rendőrségi adatbázis szerint nem rendelkezik vezetői engedéllyel.