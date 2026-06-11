Pénzt, telefont és autót is elloptak egy udvarhelyszéki férfitól

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Fotó: László Ildikó
Őrizetbe vett két férfit a rendőrség, miután egy 68 éves férfi otthonából pénzt és telefont, az udvarról pedig egy személyautót tulajdonítottak el – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
2026. június 11., 12:032026. június 11., 12:03
2026. június 11., 12:052026. június 11., 12:05
A rendőrséghez érkezett bejelentés szerint
A nyomozás során a rendőrök egy 19 és egy 45 éves férfit azonosítottak feltételezett elkövetőként.
A vizsgálat szerint a 45 éves férfi június 8-án eltulajdonította a készpénzt és a mobiltelefont, míg
Az autó nem volt bezárva és a kulcs a járműben maradt.
A fiatal az autóval Székelyvarságon közlekedett, noha a rendőrségi adatbázis szerint nem rendelkezik vezetői engedéllyel.
A két férfit 24 órára őrizetbe vették. Az ügyben minősített lopás és jogtalan használat céljából elkövetett járműlopás gyanújával folytatódik a nyomozás – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
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