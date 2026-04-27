Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze

Fotó: Erdély Bálint Előd. Forrás: G. Egyesület
79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.
A gyászhírt az általa alapított Sebő-együttes jelentette be a Facebookon, egy József Attila-idézet kíséretében – számol be a hirado.hu.
Sebő Ferenc a a székesfehérvári zeneiskolában kezdtem meg zenei tanulmányait, később pedig a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát.
Ezt követően építészként helyezkedett el, majd utóbb, 1989-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatának zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Mindeközben énekesként és zeneszerzőként 1969-ben mutatkozott bea BME Egyetemi Színpadán.
A Magyar Televízió Zenei Osztályán népzenei szerkesztőként, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán pedig népzeneoktatóként dolgozott. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársaként népzenével kapcsolatos kutatómunkát végzett még kései éveiben is.
1991-től a Magyar Televízió munkatársaként az ő szerkesztésében kerültek adásba a népzenei és régizenei témájú műsorok.
Számos költészeti ismeretterjesztő sorozatban működött közre, zenét írt a gyerekeknek készített Cimbora című műsorhoz.
1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője volt, 2002-2011 közt az általa alapított Hagyományok Házának volt a szakmai igazgatója.
2012-ben Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát, 2014-ben a Nemzet Művészének választották.
A Sebő Együttes alapítójaként több mint harminc lemezt jelentetett meg. Kiemelkedőek versmegzenésítései (József Attila mellett Weöres Sándor, Nagy László), valamint számos filmzene és színházi kísérőzene fűződik a nevéhez.
Sebő Ferenc szerepelt a táncházmozgalomról szóló filmben, a Magyar Menyegzőben is, amely az MTVA közreműködésével készült és az idei év elején debütált a mozikban.
