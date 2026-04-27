Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.

2026. április 27., 15:592026. április 27., 15:59

Mindezek miatt a következő tél és 2027 tavasza nehéz időszak lehet majd az energiaárak szempontjából – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.

A szakember egy rendezvényen elmondta, hogy a feszültségek valamelyest csillapodtak, de

továbbra sincs tartós megoldás a Közel-Keleten és a Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktusokra.

„Bármilyen incidens vagy eszkaláció azonnali áremelkedést válthat ki a nemzetközi olaj- és gázpiacon” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint, hozzátéve, hogy

Európának vannak ugyan tartalékai, de a drágulás így is inflációs nyomást okoz a kontinensen.

A Petrotel-Lukoil finomító újraindításáról Bușoi elmondta: Bukarest egyértelműen betartotta a Moszkvával szembeni szankciókat, és gondoskodott arról, hogy a Romániából származó pénz ne jusson Oroszországba, és ne támogassa közvetlenül vagy közvetve az ukrajnai háborút.

Az államtitkár szerint az Eximbank is szigorúan ellenőrzi a szankciók alkalmazását. Véleménye szerint a Petrotel-Lukoilnak legalább hat hónapos időszakra van szüksége ahhoz, hogy kifizetődő legyen a vállalat számára a nemzetközi piacról – Oroszországon kívülről – vásárolni nyersolajat.

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását

Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Változékony időjárásra kell számítani majális idején

Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek

Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze

79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.

2026. április 27., hétfő

