Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.
Mindezek miatt a következő tél és 2027 tavasza nehéz időszak lehet majd az energiaárak szempontjából – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.
A szakember egy rendezvényen elmondta, hogy a feszültségek valamelyest csillapodtak, de
„Bármilyen incidens vagy eszkaláció azonnali áremelkedést válthat ki a nemzetközi olaj- és gázpiacon” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint, hozzátéve, hogy
A Petrotel-Lukoil finomító újraindításáról Bușoi elmondta: Bukarest egyértelműen betartotta a Moszkvával szembeni szankciókat, és gondoskodott arról, hogy a Romániából származó pénz ne jusson Oroszországba, és ne támogassa közvetlenül vagy közvetve az ukrajnai háborút.
Az államtitkár szerint az Eximbank is szigorúan ellenőrzi a szankciók alkalmazását. Véleménye szerint a Petrotel-Lukoilnak legalább hat hónapos időszakra van szüksége ahhoz, hogy kifizetődő legyen a vállalat számára a nemzetközi piacról – Oroszországon kívülről – vásárolni nyersolajat.
Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.
Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.
Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.
Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.
Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.
Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.
Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.
A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.
