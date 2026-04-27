Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.

Székelyhon 2026. április 27., 15:592026. április 27., 15:59

Mindezek miatt a következő tél és 2027 tavasza nehéz időszak lehet majd az energiaárak szempontjából – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár. Hirdetés A szakember egy rendezvényen elmondta, hogy a feszültségek valamelyest csillapodtak, de

továbbra sincs tartós megoldás a Közel-Keleten és a Hormuzi-szoros térségében kialakult konfliktusokra.

„Bármilyen incidens vagy eszkaláció azonnali áremelkedést válthat ki a nemzetközi olaj- és gázpiacon” – jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint, hozzátéve, hogy

Európának vannak ugyan tartalékai, de a drágulás így is inflációs nyomást okoz a kontinensen.