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Véglegesítik a körforgalmat Csíkszentkirályon

Előregyártott betonelemekből készül a végleges változat • Fotó: Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatala

Előregyártott betonelemekből készül a végleges változat

Fotó: Csíkszentkirály Polgármesteri Hivatala

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Elkezdődött Csíkszentkirályon az E578-as jelzésű út és a 123A jelzésű megyei út kereszteződésénél kialakított ideiglenes körforgalom végleges formájának kialakítása. Pár nap alatt végeznek a munkával, de nem árt figyelni az arra autózóknak.

Kovács Attila

2026. június 12., 07:592026. június 12., 07:59

Ismét dolgoznak a körforgalomnál, ezúttal ennek végleges formáját alakítják ki. Az aszfaltréteg részleges felmarása után a belső körív kialakítását végzik el, majd a forgalomterelő szigetek következnek a műanyag elemek eltávolításával.

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Mint kérdésünkre Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei igazgatója elmondta, hogy

a munkálatokhoz előregyártott betonelemeket használnak fel, így viszonylag rövid idő, néhány nap alatt végez a kivitelező a körforgalom véglegesítésével.

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Körforgalmat alakítottak ki Csíkszentkirályon
Körforgalmat alakítottak ki Csíkszentkirályon

Csíkszentkirályon, az E578-as jelzésű út és a 123A jelzésű megyei út kereszteződésénél kialakították az ideiglenes körforgalmat, így jó lesz figyelni a változásra az arra autózóknak.

Azt is megtudtuk, hogy időközben az összes szükséges engedélyt és jóváhagyást megkapták, amelyek az építéshez kellettek, így nem volt már akadálya a beavatkozásnak. A munkálatok ideje alatt az autóvezetők számára ajánlott az óvatosság.

A forgalmi változtatást Csíkszentkirály önkormányzata kezdeményezte már évekkel ezelőtt, a korábbi, forgalomterelő szigettel ellátott kereszteződés nem volt a legbiztonságosabb a sűrű forgalom miatt. A község vezetése ugyanakkor azt is szerette volna elérni, hogy az áthaladó kamionok sebessége némiképp csökkenjen.

Az első próbálkozás nem járt sikerrel a község részéről, tavaly viszont megegyezés született a javaslat támogatásáról, és 2025 novemberében ki is alakították az ideiglenes körforgalmat az útkereszteződésben, miután a közútkezelő megkapta az erre vonatkozó engedélyeket a közlekedésrendészettől.

Csíkszék Közlekedés Csíkszentkirály
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