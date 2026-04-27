Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével

Az év első negyedévében 33.966 személy jutott álláshoz az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (ANOFM) közvetítésével – tájékoztatott hétfőn az intézmény.

Az ügynökségen keresztül március 31-éig munkahelyhez jutott személyek közül 16 176-an 45 éven felüliek voltak, 7226-an 35 és 45 év közöttiek, 2966-an 30 és 35 év közöttiek, 2783-an 25 és 30 év közöttiek, 4815-en pedig 25 éven aluliak.

A felvett személyek közül 5931-en tartoztak az addig nem foglalkoztatott és az alkalmazáskor oktatásban, képzésben sem részesülő fiatalok csoportjába.

Az ANOFM közvetítésével álláshoz jutottak közül 16 224-en nők, 17 742-en férfiak. Ugyanakkor 18 240 személy városon, 15 726 falun él.

Többségüknek – 11 716 személynek – középiskolai végzettsége van, 7453-an szakiskolát végeztek, 7197-en általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, 4864 személynek egyetemi oklevele van.

Az ANOFM közvetítésével az idei év első három hónapjában álláshoz jutott személyek közül 7607-en a nehezen vagy nagyon nehezen foglalkoztathatók kategóriájába tartoznak.

A legtöbb munkanélküli személynek Bukarestben (3519), illetve Fehér (1490) és Iași (1380) megyében sikerült elhelyezkednie 2026 első trimeszterében.