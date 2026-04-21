Kelemen Hunorral találkozik Magyar Péter

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.

Székelyhon

2026. április 21., 12:032026. április 21., 12:03

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétette videóban elmondta, kérni fogja Kelemen Hunort, hogy „soha többé ne forduljon elő a mostanihoz hasonló visszaélés-sorozat a levélszavazás kapcsán”.

Idézet
Elvárom, hogy az RMDSZ a jövőben szigorúan tartózkodjon az anyaországi pártpolitikába történő bármilyen beavatkozástól”

– hangsúlyozta Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök kedden tíz állam- és kormányfővel egyeztet telefonon, köztük Robert Fico szlovák és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel, ugyanakkor folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Székelyhon

Megnevezte Magyar Péter a Tisza-kormány hét miniszterét
Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
Székelyhon

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Székely Sport

A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Krónika

FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Székely Sport

Kihirdették a romániai jégkorong-válogatott világbajnoki keretét
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 21., kedd

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje

A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje
Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje
2026. április 21., kedd

Szülők figyelmébe: megvan a bölcsődei és óvodai beiratkozás menetrendje
2026. április 21., kedd

Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.

Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból
Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból
2026. április 21., kedd

Kelemen Hunor a PSD döntése után: az RMDSZ nem lép ki a kormányból
2026. április 21., kedd

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben

A hőmérséklet olykor jelentős ingadozása várható a következő két hétben, és csapadékra is számítani lehet, főként ennek a hétnek az első napjaiban, majd április 27. után – derül ki az április 20. és május 3. közötti időszakra vonatkozó előrejelzésből.

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben
Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben
2026. április 21., kedd

Két csapadékos időszakot jósolnak a kéthetes előrejelzésben
2026. április 21., kedd

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen

Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen
Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen
2026. április 21., kedd

Ivóvízszünet és útlezárás Székelyudvarhelyen
2026. április 20., hétfő

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget

Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget
Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget
2026. április 20., hétfő

Bolojan: felelőtlen a PSD döntése; továbbra is ellátom miniszterelnöki tisztséget
2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
2026. április 20., hétfő

Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek
2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől

A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
2026. április 20., hétfő

Megvonja a politikai támogatást a PSD Ilie Bolojan miniszterelnöktől
2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR
Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR
2026. április 20., hétfő

Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR
2026. április 20., hétfő

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész

Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
2026. április 20., hétfő

Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg

Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg
Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg
2026. április 20., hétfő

Magyar Péter: van igény egy új alaptörvény megalkotására, amit népszavazás erősíthet meg
