Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Az ügyvivő egészségügyi miniszter hangsúlyozta, az ellenzéki pártoknak alkotmányos joguk bizalmatlansági indítványt benyújtani, az RMDSZ azonban nem fogja megszavazni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kezdeményezését, mint ahogyan az AUR által támogatott kormány tagja sem kíván lenni.

„Az RMDSZ nem lehet tagja egy olyan kormánynak, amelyet intézményesen támogat az AUR” – szögezte le Cseke Attila az Agerpres beszámolója szerint.

