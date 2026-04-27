Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás

Fotó: Robert Ghement/Agerpres
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közös bizalmatlansági indítványát akkor fogják benyújtani, amikor meglesz a 233 támogató aláírás – nyilatkozta hétfőn George Simion.
Az AUR elnöke szerint a Béke-Románia az első parlamenti frakció törvényhozói is támogatják a kezdeményezést. Ha összegyűl a 233 aláírás, már kedden benyújthatják a dokumentumot, a szavazásra pedig május 5-én kerülhet sor.
„Nekünk az az érdekünk, hogy megbuktassuk a Bolojan-kormányt. Ha a PSD-nek is ez az érdeke, ott lesz az aláírók között” – fogalmazott Simion, hozzátéve, hogy ha két bizalmatlansági indítványt nyújtanának be, és mindegyik párt a sajátját támogatná, nem tudnák megbuktatni a jelenlegi kabinetet. Az ellenzéki párt elnöke ismét hangsúlyozta, hogy
Kérdésre válaszolva azt is leszögezte, hogy az AUR vállalná a közös kormányzást a PSD-vel – írja az Agerpres.
Simion ugyanakkor felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy tisztelje az AUR-t és a szavazóit. Ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy az államfő korábban több alkalommal is kijelentette, nem fog olyan kormányt támogatni, amelyiknek a Románok Egyesüléséért Szövetség is tagja.
Az AUR elnöke ugyanakkor a bizalmatlansági indítvány támogatására biztatta a képviselőket és szenátorokat. „Olajágat nyújtok és készen állok mindenkivel párbeszédet folytatni a nemzeti megbékélés érdekében” – fogalmazott.
Simion azt is közölte, hogy
Egy bizalmatlansági indítvány benyújtásához 116 képviselő és szenátor aláírására van szükség, a dokumentum parlamenti elfogadásához pedig 233 szavazat szükséges.
Marian Neacșu volt kormányfőhelyettes hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) közösen bizalmatlansági indítványt terjeszt be az Ilie Bolojan vezette kormány ellen.
