Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közös bizalmatlansági indítványát akkor fogják benyújtani, amikor meglesz a 233 támogató aláírás – nyilatkozta hétfőn George Simion.

Székelyhon 2026. április 27., 13:062026. április 27., 13:06

Az AUR elnöke szerint a Béke-Románia az első parlamenti frakció törvényhozói is támogatják a kezdeményezést. Ha összegyűl a 233 aláírás, már kedden benyújthatják a dokumentumot, a szavazásra pedig május 5-én kerülhet sor. „Nekünk az az érdekünk, hogy megbuktassuk a Bolojan-kormányt. Ha a PSD-nek is ez az érdeke, ott lesz az aláírók között” – fogalmazott Simion, hozzátéve, hogy ha két bizalmatlansági indítványt nyújtanának be, és mindegyik párt a sajátját támogatná, nem tudnák megbuktatni a jelenlegi kabinetet. Az ellenzéki párt elnöke ismét hangsúlyozta, hogy

alakulata előre hozott választásokat szeretne, mert meggyőződésük, hogy másképp alakulna a parlament összetétele.

Kérdésre válaszolva azt is leszögezte, hogy az AUR vállalná a közös kormányzást a PSD-vel – írja az Agerpres. Simion ugyanakkor felszólította Nicușor Dan államfőt, hogy tisztelje az AUR-t és a szavazóit. Ezt annak kapcsán jegyezte meg, hogy az államfő korábban több alkalommal is kijelentette, nem fog olyan kormányt támogatni, amelyiknek a Románok Egyesüléséért Szövetség is tagja. Hirdetés Az AUR elnöke ugyanakkor a bizalmatlansági indítvány támogatására biztatta a képviselőket és szenátorokat. „Olajágat nyújtok és készen állok mindenkivel párbeszédet folytatni a nemzeti megbékélés érdekében” – fogalmazott. Simion azt is közölte, hogy

Călin Georgescut is „tájékoztatta” az AUR terveiről.