Magyar Péter szerdán Brüsszelben egyeztet az uniós források Magyarországra hozataláról

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Magyar Péter szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. Ezt a Tisza Párt elnöke vasárnap közölte Facebook-oldalán.

Székelyhon

2026. április 27., 08:562026. április 27., 08:56

„Nincs elvesztegetni való időnk” – írta Facebook-oldalán a leendő miniszterelnök.

Magyar Péter a múlt hétvégén tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon.

A politikus április 17-én azt mondta, már a kormányalakítás előtt

igyekeznek feltérképezni, hogy mik azok a feltételek, amelyekről az Országgyűlés záros határidőn belül törvényt tud alkotni az uniós források hazahozatala érdekében.

Az európai intézmények néhány változtatási kérése már teljesült, néhány nyitott kérdés maradt, mint például az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadság, a „propaganda” tiltott állami támogatásának a megszüntetése, az egyetemek szabadságának visszaadása – sorolta a pártelnök.

Magyar Péter hangsúlyozta, nagyon rövid az idő, augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási, lekötési határideje jár le.

A Tisza Párt elnöke hétfőn azt mondta, elvárja, hogy május 15-20. között Brüsszelben alá tudjanak írni egy olyan politikai megállapodást, amelynek alapján augusztus 31-ig módosítják a szükséges jogszabályokat, hogy elutalhassák a Magyarországnak járó pénzeket.

Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban
Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit
A Maior testvérpár hátát nézte a Hargita Rali mezőnye
A román hatóságok tüntették el, most ők követelik vissza: csak eredeti talapzatán állhat a Darányi-szobor köztéren
Megvédte edzőjét a Bihar FC a Sepsi OSK-val szembeni kirohanásáért
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. április 27., hétfő

A csernobili atomkatasztrófáról is megemlékezett XIV. Leó pápa annak negyvenedik évfordulóján

„Tolvajok azok, akik kizsákmányolják a föld forrásait, véres háborúkat vívnak, vagy a rosszat táplálják bármilyen formában, és nem tesznek mást mint elrabolják mindannyiunktól a béke és nyugalom jövőjét.”

2026. április 27., hétfő

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

A fákat sem kímélte az erős szél

Több fát is kidöntött az erős szél vasárnap Marosvásárhelyen, a tűzoltókat három helyszínre riasztották. Maroshévízen egy fa az áramvezetékekre zuhant, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgáltató munkatársai is a helyszínre vonultak.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Újabb, robbanótöltettel ellátott drónmaradványokat találtak, ezúttal Tulcea megyében

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei robbanótöltetet találtak a Tulcea megyei Luncavița és Văcăreni térségében becsapódott drónmaradványokban – számolt be vasárnap a védelmi minisztérium.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Jobbkormányos autók: kiderült, mi okozza a legtöbb balesetet

A Román Rendőrség vasárnap közölte, hogy 2020 és 2025 között a jobbkormányos gépkocsikat érintő balesetek mintegy 84 százaléka azért történt, mert a járművezetők nem tartották be a közlekedési szabályokat.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Amikor túl szép, hogy igaz legyen: csalásra utalhatnak a gyanúsan alacsony árak

A belügyminisztérium vasárnap a szellemi tulajdon világnapján arra figyelmeztetett, hogy a hamisított termékek és a kalóztartalmak továbbra is valós kockázatot jelentenek a vásárlók számára.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Növekvő árak, szűkülő kínálat: idén is folytatódik az Új otthon program

A kormány idén is folytatja az Új otthon programot, 500 millió lejes hitelgarancia-kerettel – derül ki a pénzügyminisztérium vasárnap közzétett jogszabálytervezetéből.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Külügyminiszter: az orosz nagykövet nem tudta cáfolni a drón orosz eredetét

Most fordult elő először, hogy az orosz fél nem tudta teljes mértékben tagadni a Románia légterébe szombat hajnalban behatoló drón orosz eredetét – jelentette ki szombat este Oana Țoiu a bukaresti orosz nagykövet bekéretéséről.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Április végi fagy Csíkszeredában

Bár szombaton napközben Székelyföld-szerte napos, tavaszi idő volt, vasárnap reggelre több helyen fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A leghidegebbet ezúttal is Csíkszeredában mérték.

2026. április 26., vasárnap

