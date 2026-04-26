Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A város egyik lakótelepén az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le az épületről. A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temették a férfit, és megrongálták a környéken parkoló gépkocsik egy részét is – számolt be az Agerpres.

A katasztrófavédelem képviselője, Alexandru Tătaru elmondta, hogy az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg a tetőelemek alatt.