Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Fotó: Vaslui megyei tűzoltóság
Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
2026. április 26., 15:182026. április 26., 15:18
A város egyik lakótelepén az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le az épületről. A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temették a férfit, és megrongálták a környéken parkoló gépkocsik egy részét is – számolt be az Agerpres.
A katasztrófavédelem képviselője, Alexandru Tătaru elmondta, hogy az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg a tetőelemek alatt.
A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.
Mint arról beszámoltunk, több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki a megerősödő szél miatt vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az alacsonyabban fekvő területeken 50–70 km/órás, a hegyekben 70–90 km/órás széllökések várhatók.
Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.
