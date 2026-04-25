Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Fotó: Pixabay

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

2026. április 25., 11:41

A meteorológusok szerint vasárnap 9 és 21 óra között sárga riasztás lesz érvényben, amely szerint a szél kezdetben az ország északi, északkeleti és középső részén erősödik meg, majd a délutáni óráktól a többi térségben is.

Az alacsonyabban fekvő területeken 50–70 km/órás, a hegyekben 70–90 km/órás széllökések várhatók.

Szintén vasárnap 12 és 18 óra között Botoșani, Iași, Vaslui és Galac megyék, valamint Suceava, Neamț, Bákó és Vrancea megyék alacsonyabban fekvő részei narancssárga riasztás alá kerülnek erős szél miatt. Az említett időszakban ezekben a térségekben időszakosan 70–90 km/órás széllökések várhatók.

Ugyancsak narancssárga riasztás lesz érvényben vasárnap 18 és 20 óra között helyenként Brăila, Tulcea, Ialomița és Călărași megyékben, ahol átmenetileg erős, 70–90 km/órás széllökésekre kell számítani.

Vasárnap 12 és 21 óra között a Keleti- és Déli-Kárpátokban, valamint az Erdélyi-szigethegységben, 1600 méter felett, narancssárga riasztás lesz érvényben:

időszakosan 100–120 km/órás széllökések várhatók.

Vasárnap 21 órától hétfő 2 óráig a Déli-Kárpátokra adtak ki sárga riasztást a várható, 70–90 km/órás széllökések miatt.

Ugyanebben az időszakban narancssárga riasztás is érvényben lesz a Déli-Kárpátok 1600 méter feletti részein, ahol átmenetileg 100–120 km/órás széllökések várhatók – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Székelyhon

Székelyhon

Székely Sport

Krónika

Székely Sport

Nőileg

2026. április 25., szombat

Több mint kétszáz embert evakuáltak, miután lezuhant egy orosz drón Galacon – videóval

Kétszáztizenhét embert evakuáltak szombat reggel Galacon, miután a környéken orosz dróntörmelékekre bukkantak – jelentette az országos katasztrófavédelmi igazgatóság (IGSU).

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita – jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Árrobbanás: néhány nap alatt 65 banival drágultak az üzemanyagok

Hétvégén is folytatódik az üzemanyagok drágulása: szombaton minden nagy hálózat emelte az árakat, így kedd óta mintegy 65 banival emelkedett mind a benzin, mind a gázolaj ára a romániai töltőállomásokon.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

2026. április 25., szombat

2026. április 24., péntek

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját

Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.

2026. április 24., péntek

