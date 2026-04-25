Viharos szél söpör végig az országon – féltucatnyi riasztást adtak ki

Több sárga és narancssárga jelzésű riasztást adott ki megerősödő szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A vasárnap reggeltől érvényes figyelmeztető előrejelzés az ország teljes területét, így a székelyföldi megyéket is érinti.

A meteorológusok szerint vasárnap 9 és 21 óra között sárga riasztás lesz érvényben, amely szerint a szél kezdetben az ország északi, északkeleti és középső részén erősödik meg, majd a délutáni óráktól a többi térségben is.

Szintén vasárnap 12 és 18 óra között Botoșani, Iași, Vaslui és Galac megyék, valamint Suceava, Neamț, Bákó és Vrancea megyék alacsonyabban fekvő részei narancssárga riasztás alá kerülnek erős szél miatt. Az említett időszakban ezekben a térségekben időszakosan 70–90 km/órás széllökések várhatók.

Ugyancsak narancssárga riasztás lesz érvényben vasárnap 18 és 20 óra között helyenként Brăila, Tulcea, Ialomița és Călărași megyékben, ahol átmenetileg erős, 70–90 km/órás széllökésekre kell számítani.

Vasárnap 12 és 21 óra között a Keleti- és Déli-Kárpátokban, valamint az Erdélyi-szigethegységben, 1600 méter felett, narancssárga riasztás lesz érvényben: