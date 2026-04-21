Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján

Fotó: Facebook/Magyar Péter
Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.
2026. április 21., 15:572026. április 21., 15:57
A bejegyzés szerint egyetértettek abban, hogy a múltat maguk mögött hagyva és
„Elnök úrtól garanciát kaptam arra, hogy az RMDSZ a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól” – írta Magyar Péter, hozzátéve, hogy egyetértettek abban is, ki kell vizsgálni a 2026-os országgyűlési választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat, és
Az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására – ígérte Kelemen Hunornak Magyar Péter, ugyanakkor alapvető elvárásként megfogalmazta: a támogatások kapcsán fontos az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a magyar és a román jogszabályi előírások maradéktalan betartása. Olyannyira, hogy az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is meg fogják vizsgálni.
Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.
