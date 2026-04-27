Fagyos hajnallal indult a hét Székelyföldön

Fagypont alá csökkent a hőmérséklet több székelyföldi településen, Csíkszeredában és környékén mínusz 6 fok alatti értékeket mértek hétfő hajnalban.

Székelyhon 2026. április 27., 11:052026. április 27., 11:05

Jelentős lehűlés érte el Székelyföldet az elmúlt éjszaka, a legalacsonyabb hőmérsékletek a medencékben alakultak ki.

Csíkszeredában mínusz 6,4 Celsius-fokot mértek,

de Gyergyóalfaluban és a környező térségekben is mínusz 5 fok körüli értékeket rögzítettek. Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is enyhébb volt az idő, ott mínusz 1,5 fokig hűlt le a levegő, hasonlóan Marosvásárhelyhez, ahol mínusz 1,3 fok körüli minimumokat jegyeztek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) feljegyzései szerint

a hegyvidéki térségekben szintén jelentős volt a lehűlés,