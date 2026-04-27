Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt

A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.

Farkas Orsolya 2026. április 27., 11:302026. április 27., 11:30 2026. április 27., 11:372026. április 27., 11:37

A múlt heti árcsökkenés nyomán akkorára nőtt a kereslet, hogy sok székelyföldi kút üzemanyag nélkül maradt hétvégére. Az OMV Petrom már napokkal ezelőtt jelezte, hogy

nem tudja időben ellátni a töltőállomásait, ezért egyes helyeken átmenetileg hiány léphet fel.

Baróton április 25-én üresedett ki a töltőállomás, és április 27-én, hétfőn reggel még nem sikerült pótolni a hiányt.

Baróton szombat óta nem sikerült pótolni a hiányt Fotó: Benedek Huszár János/Facebook

Benedek-Huszár János, Barót polgármestere úgy fogalmazott: évtizedek óta nem tapasztalt válság lépett fel, hiszen

szombat óta nincs üzemanyag a baróti Petrom-kútnál, de a helyzet hasonló a márka több, mint 460 romániai kútjánál is és a válság az OMV kutakat is érinti.

A helyzet azért is súlyos, mert Erdővidék minden települését ez az egy benzinkút kell kiszolgálnia. A legközelebbi város, ahol tankolni lehet, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely. Mindkettő körülbelül egy óra távolságra van Baróttól. „A helyi benzinkút vezetőjével egyeztettem ma reggel ez ügyben: sajnálatos módon nincs semmilyen információjuk arról, hogy mikor kapnak üzemanyagot, bár minden pillanatban várják a vállalat diszpécserszolgálatának az értesítését.

E pillanatban a törvényes vészhelyzeti tartalékból csak a készenléti felügyelőség (tűzoltók), a mentőautók és a rendőrség járműveit szabad kiszolgálniuk, ebből a tartalékból senki másnak nem adhatnak el üzemanyagot”

– húzta alá az elöljáró.

Sepsiszentgyörgyön hétfőn délelőtt fennakadás nélkül lehetett tankolni Fotó: Farkas Orsolya

Máshol is kifogytak az üzemanyagból A hétvége folyamán a kézdivásárhelyi kutaknál is érezhetők voltak a hiányosságok, hétfőn kora reggel a Petrom kútnál semmilyen üzemanyagot nem lehetett tankolni. Délelőtt 11 órára azonban rendeződött a helyzet, zavartalan volt az ellátás mindegyik kútnál a városban.

Sepsiszentgyörgyön hétfőre sikerült felöltetni a kutakat, miután vasárnap több helyről is kifogyott a gázolaj.

Marosvásárhelyen a hétvégén többször is átmeneti hiány lépett fel a Petromnál, de viszonylag rövid idő után sikerült feltölteni a gázolaj-tartalékokat. A Facebook-csoportokban közzétett bejegyzések szerint Udvarhelyszéken is változó volt a helyzet, a beszámolók szerint a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi Petrom kutaknál is kifogyott ideiglenesen a standard gázolaj.