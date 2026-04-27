Üzemanyagválság: egyelőre nem minden székelyföldi benzinkútnál tudták pótolni a hiányt

Számos székelyföldi Petrom kútnál lépett fel üzemanyaghiány
Fotó: Tuchiluș Alex
A hétvége folyamán számos Petrom-töltőállomás maradt gázolaj és benzin nélkül. Sok helyen hétfőn sem tudták pótolni a hiányzó üzemanyagot: Baróton például napok óta nem tudnak tankolni a gépjárművezetők.
2026. április 27., 11:30
2026. április 27., 11:372026. április 27., 11:37
A múlt heti árcsökkenés nyomán akkorára nőtt a kereslet, hogy sok székelyföldi kút üzemanyag nélkül maradt hétvégére. Az OMV Petrom már napokkal ezelőtt jelezte, hogy
Baróton április 25-én üresedett ki a töltőállomás, és április 27-én, hétfőn reggel még nem sikerült pótolni a hiányt.
Baróton szombat óta nem sikerült pótolni a hiányt
Fotó: Benedek Huszár János/Facebook
Benedek-Huszár János, Barót polgármestere úgy fogalmazott: évtizedek óta nem tapasztalt válság lépett fel, hiszen
A helyzet azért is súlyos, mert Erdővidék minden települését ez az egy benzinkút kell kiszolgálnia. A legközelebbi város, ahol tankolni lehet, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely. Mindkettő körülbelül egy óra távolságra van Baróttól.
„A helyi benzinkút vezetőjével egyeztettem ma reggel ez ügyben: sajnálatos módon nincs semmilyen információjuk arról, hogy mikor kapnak üzemanyagot, bár minden pillanatban várják a vállalat diszpécserszolgálatának az értesítését.
– húzta alá az elöljáró.
Sepsiszentgyörgyön hétfőn délelőtt fennakadás nélkül lehetett tankolni
Fotó: Farkas Orsolya
A hétvége folyamán a kézdivásárhelyi kutaknál is érezhetők voltak a hiányosságok, hétfőn kora reggel a Petrom kútnál semmilyen üzemanyagot nem lehetett tankolni. Délelőtt 11 órára azonban rendeződött a helyzet, zavartalan volt az ellátás mindegyik kútnál a városban.
Marosvásárhelyen a hétvégén többször is átmeneti hiány lépett fel a Petromnál, de viszonylag rövid idő után sikerült feltölteni a gázolaj-tartalékokat.
A Facebook-csoportokban közzétett bejegyzések szerint Udvarhelyszéken is változó volt a helyzet, a beszámolók szerint a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi Petrom kutaknál is kifogyott ideiglenesen a standard gázolaj.
OMV Petrom: átmeneti az üzemanyaghiány
A HotNews megkeresésére az OMV Petrom képviselői megerősítették, hogy voltak egyes benzinkutaknál kimerültek a készletek, de pontosították, hogy mindez csak átmeneti állapot. „Az adminisztratív beavatkozások eredményeként bevezetett új töltőállomás-árszámítási módszertan jelentős árcsökkenést eredményezett állomásainkon, ez pedig kereslet megnövekedését hozta magával. Emiatt előfordulhat átmeneti üzemanyaghiány Ezek egyszeri és rövid távú állapotok, mivel a készleteket hamar újratöltik. Köszönjük az ügyfeleink megértését” – közölte a vállalat.
