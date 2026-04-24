Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon

Üzemanyaghiány alakult ki az OMV Petrom hálózatában • Fotó: Borbély Fanni

Üzemanyaghiány alakult ki az OMV Petrom hálózatában

Fotó: Borbély Fanni

Jelentősen megdrágultak az üzemanyagok pénteken a romániai töltőállomásokon: a gázolaj literenkénti ára helyenként ismét 9 lej fölé emelkedett, a benziné pedig a 8,7 lejt is eléri egyes hálózatokban. A OMV Petrom töltőállomásai a legolcsóbból a legdrágábbak lettek.

Székelyhon

2026. április 24., 09:492026. április 24., 09:49

Pénteken a piacvezető OMV Petrom 35 banival emelte a benzin és 25 banival a gázolaj árát, miután csütörtökön már 20 banis emelést hajtott végre mind a Petrom, mind az OMV töltőállomásokon. Így mindössze 12 óra alatt

a benzin literenkénti ára 8,07 lejről 8,62 lejre emelkedett a Petromnál és 8,18 lejről 8,73 lejre az OMV-nél.

– derül ki a Profit.ro gazdasági portál elemzéséből.

Míg csütörtök reggel a Petrom-kutakon volt a legolcsóbb benzin (8,07 lej/liter), pénteken már az OMV-töltőállomásokon kapható a legdrágábban (8,73 lej/liter). Hasonlóképpen, a gázolaj ára is alig fél nap alatt 8,33-ról 8,78 lej/literre emelkedett a Petrom-kutaknál, illetve 8,42-ről 8,87 lej/literre az OMV-nél.

Máshol is drágítottak

A Lukoil is jelentős áremelést hajtott végre: a gázolaj ára 35 banival, a benziné pedig 27 banival emelkedett, így a gázolaj 9,07 lejbe, a benzin pedig 8,45 lejbe kerül literenként.

A Rompetrol 10 banival drágította a gázolajat, amely így 9,07 lejbe kerül, és 5 banival a benzint, amely 8,48 lejért vásárolható meg.

A Mol-töltőállomások jelenleg a legdrágábbak közé tartoznak az országban, benzint 8,69 lejért tankolhatunk, míg a gázolaj 8,99 lejbe kerül.

Üzemanyaghiány alakult ki

Csütörtökön az üzemanyag-forgalmazási piac vezetője, az OMV Petrom közölte, logisztikai szempontból nem képes megbirkózni a saját töltőállomásain tapasztalható megnövekedett kereslettel, amelyet a közelmúltbeli árcsökkenés váltott ki, és

saját töltőállomásainak mintegy 10 százalékát nem tudja időben ellátni.

A vállalat közleménye szerint „az adminisztratív beavatkozások (jövedékiadó-csökkentés – szerk. megj.) nyomán bevezetett új üzemanyagár-számítási módszer jelentős árcsökkenést eredményezett töltőállomásainkon, ami a kereslet gyors növekedését váltotta ki. Ebben a helyzetben egyes töltőállomásokon átmenetileg hiány léphet fel. Ezek pontszerű és rövid ideig tartó hatások, a töltőállomásokat gyorsan újratöltik” – magyarázta az OMV Petrom.

Üzemanyaghiány léphet fel a megrohamozott kutakon
Üzemanyaghiány léphet fel a megrohamozott kutakon

A jelentős árcsökkenések nyomán felgyorsult keresletnövekedés következtében egyes töltőállomásokon átmenetileg üzemanyaghiány léphet fel – közölte hivatalosan az OMV Petrom.

Belföld Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

2026. április 23., csütörtök

