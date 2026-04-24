Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon

Üzemanyaghiány alakult ki az OMV Petrom hálózatában
Fotó: Borbély Fanni
Jelentősen megdrágultak az üzemanyagok pénteken a romániai töltőállomásokon: a gázolaj literenkénti ára helyenként ismét 9 lej fölé emelkedett, a benziné pedig a 8,7 lejt is eléri egyes hálózatokban. A OMV Petrom töltőállomásai a legolcsóbból a legdrágábbak lettek.
Pénteken a piacvezető OMV Petrom 35 banival emelte a benzin és 25 banival a gázolaj árát, miután csütörtökön már 20 banis emelést hajtott végre mind a Petrom, mind az OMV töltőállomásokon. Így mindössze 12 óra alatt
– derül ki a Profit.ro gazdasági portál elemzéséből.
Míg csütörtök reggel a Petrom-kutakon volt a legolcsóbb benzin (8,07 lej/liter), pénteken már az OMV-töltőállomásokon kapható a legdrágábban (8,73 lej/liter). Hasonlóképpen, a gázolaj ára is alig fél nap alatt 8,33-ról 8,78 lej/literre emelkedett a Petrom-kutaknál, illetve 8,42-ről 8,87 lej/literre az OMV-nél.
A Lukoil is jelentős áremelést hajtott végre: a gázolaj ára 35 banival, a benziné pedig 27 banival emelkedett, így a gázolaj 9,07 lejbe, a benzin pedig 8,45 lejbe kerül literenként.
A Rompetrol 10 banival drágította a gázolajat, amely így 9,07 lejbe kerül, és 5 banival a benzint, amely 8,48 lejért vásárolható meg.
A Mol-töltőállomások jelenleg a legdrágábbak közé tartoznak az országban, benzint 8,69 lejért tankolhatunk, míg a gázolaj 8,99 lejbe kerül.
Csütörtökön az üzemanyag-forgalmazási piac vezetője, az OMV Petrom közölte, logisztikai szempontból nem képes megbirkózni a saját töltőállomásain tapasztalható megnövekedett kereslettel, amelyet a közelmúltbeli árcsökkenés váltott ki, és
A vállalat közleménye szerint „az adminisztratív beavatkozások (jövedékiadó-csökkentés – szerk. megj.) nyomán bevezetett új üzemanyagár-számítási módszer jelentős árcsökkenést eredményezett töltőállomásainkon, ami a kereslet gyors növekedését váltotta ki. Ebben a helyzetben egyes töltőállomásokon átmenetileg hiány léphet fel. Ezek pontszerű és rövid ideig tartó hatások, a töltőállomásokat gyorsan újratöltik” – magyarázta az OMV Petrom.
A jelentős árcsökkenések nyomán felgyorsult keresletnövekedés következtében egyes töltőállomásokon átmenetileg üzemanyaghiány léphet fel – közölte hivatalosan az OMV Petrom.
szóljon hozzá!