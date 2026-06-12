Jelentős árcsökkenés: ismét 9 lej alalatt a benzin ára

Fotó: Kozán István
Ismét 9 lej alá csökkent a standard benzin literenkénti ára a romániai töltőállomásokon, miután az elmúlt napokban mindegyik kúthálózat jelentősen mérsékelte árait. Gázolajat továbbra is 9 lej fölötti áron tankolhatunk.
A piacvezetője OMV Petrom csoport péntek délután jelentősen csökkentette a benzin árait, miután a többi üzemanyag-forgalmazó csütörtök este vagy péntek reggel már mérsékelte a tarifákat.
A Versenybiztosság árösszehasonlító oldalának adatai szerint
A Rompetrol, a MOL és az OMV hálózatában egyaránt 8,78 lejbe kerül a benzin, míg a legmagasabb, 9,98 lejes árat a Lukoil kutaknál kell fizetni.
Míg a benzin ára jelentősen visszaesett, a gázolaj esetében csak kisebb, néhány banis változás történt pénteken, így az árak továbbra is 9 lej fölött alakulnak.
míg a Petromnál 9,08 lejbe kerül. A Lukoil, a MOL és az OMV egyaránt 9,14 lejt kér egy liter gázolajért.
A benzin esetében a Petrom és az OMV csökkentette legnagyobb mértékben az árakat az elmúlt két napban: két lépésben (csütörtök délután és péntek délután) literenként 40 bani-val mérséklődtek az árak. A gázolaj ára az elmúlt két napban a Lukoil-nál csökkent leginkább, összesen 15 banival, míg a Rompetrolnál 10 banival emelkedett – összegezte az economedia.ro gazdasági portál.
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