Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jelentős árcsökkenés: ismét 9 lej alalatt a benzin ára

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét 9 lej alá csökkent a standard benzin literenkénti ára a romániai töltőállomásokon, miután az elmúlt napokban mindegyik kúthálózat jelentősen mérsékelte árait. Gázolajat továbbra is 9 lej fölötti áron tankolhatunk.

Székelyhon

2026. június 12., 20:362026. június 12., 20:36

A piacvezetője OMV Petrom csoport péntek délután jelentősen csökkentette a benzin árait, miután a többi üzemanyag-forgalmazó csütörtök este vagy péntek reggel már mérsékelte a tarifákat.

A Versenybiztosság árösszehasonlító oldalának adatai szerint

a Petrom töltőállomásokon a standard benzin literenkénti ára 8,72 lejre süllyedt, ami jelenleg a legolcsóbb a piacon.

A Rompetrol, a MOL és az OMV hálózatában egyaránt 8,78 lejbe kerül a benzin, míg a legmagasabb, 9,98 lejes árat a Lukoil kutaknál kell fizetni.

Hirdetés

Míg a benzin ára jelentősen visszaesett, a gázolaj esetében csak kisebb, néhány banis változás történt pénteken, így az árak továbbra is 9 lej fölött alakulnak.

A legolcsóbban, 9,04 lejért a Rompetrol kínálja a standard dízel üzemanyagot,

míg a Petromnál 9,08 lejbe kerül. A Lukoil, a MOL és az OMV egyaránt 9,14 lejt kér egy liter gázolajért.

A benzin esetében a Petrom és az OMV csökkentette legnagyobb mértékben az árakat az elmúlt két napban: két lépésben (csütörtök délután és péntek délután) literenként 40 bani-val mérséklődtek az árak. A gázolaj ára az elmúlt két napban a Lukoil-nál csökkent leginkább, összesen 15 banival, míg a Rompetrolnál 10 banival emelkedett – összegezte az economedia.ro gazdasági portál.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval
Medve ölhetett meg egy embert egy bölöni erdőben
Nem aprózza el a FIFA: hatalmas összeget kereshet Kovács István a világbajnokságon
Magyar kötődés nélkül jutottak állampolgársághoz külföldiek százai?
Egyszerre kapott büntetést és elismerést az FK Csíkszereda a Szuperligában
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval
Székelyhon

A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval
Medve ölhetett meg egy embert egy bölöni erdőben
Székelyhon

Medve ölhetett meg egy embert egy bölöni erdőben
Nem aprózza el a FIFA: hatalmas összeget kereshet Kovács István a világbajnokságon
Székely Sport

Nem aprózza el a FIFA: hatalmas összeget kereshet Kovács István a világbajnokságon
Magyar kötődés nélkül jutottak állampolgársághoz külföldiek százai?
Krónika

Magyar kötődés nélkül jutottak állampolgársághoz külföldiek százai?
Egyszerre kapott büntetést és elismerést az FK Csíkszereda a Szuperligában
Székely Sport

Egyszerre kapott büntetést és elismerést az FK Csíkszereda a Szuperligában
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 12., péntek

Javítani mentek, egy élet megtakarításával távoztak az idős nő lakásából

Négy férfinél tartottak házkutatást a Kovászna megyei rendőrök Maros és Beszterce-Naszód megyében: az illetőket azzal gyanúsítják, hogy ellopták egy 84 éves sepsiszentgyörgyi nő 14 ezer eurós megtakarítását.

Javítani mentek, egy élet megtakarításával távoztak az idős nő lakásából
Javítani mentek, egy élet megtakarításával távoztak az idős nő lakásából
2026. június 12., péntek

Javítani mentek, egy élet megtakarításával távoztak az idős nő lakásából
Hirdetés
2026. június 12., péntek

Az USR sem szavazza meg a Tomac-kormányt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavaz bizalmat a parlamentben Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának – közölte Dominic Fritz pártelnök az alakulat Politikai Bizottságának pénteki ülése után.

Az USR sem szavazza meg a Tomac-kormányt
Az USR sem szavazza meg a Tomac-kormányt
2026. június 12., péntek

Az USR sem szavazza meg a Tomac-kormányt
2026. június 12., péntek

A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval

Kétszer is behatolt egy buşteni-i házba egy anyamedve bocsaival pénteken, míg végül kilőtték a délután folyamán. A három bocs közül az egyik halálosan megsérült, a másik kettő pedig az erdőbe menekült.

A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval
A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval
2026. június 12., péntek

A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval
2026. június 12., péntek

Százmillió lejes beruházás: modern eszközökkel gazdagodtak Hargita megye iskolái

Százmillió lej értékű projekt zárult le Hargita megyében, amelynek keretében 83 oktatási intézmény több mint 220 egységének mintegy 1500 tanterme és oktatási tere gazdagodott korszerű felszerelésekkel.

Százmillió lejes beruházás: modern eszközökkel gazdagodtak Hargita megye iskolái
Százmillió lejes beruházás: modern eszközökkel gazdagodtak Hargita megye iskolái
2026. június 12., péntek

Százmillió lejes beruházás: modern eszközökkel gazdagodtak Hargita megye iskolái
Hirdetés
2026. június 12., péntek

Lemondott az erdélyi prefektus, aki érintett az Európai Ügyészségnél tett feljelentésben

Lemondott tisztségéről Elena Micicoi Temes megyei prefektus, miután péntek reggel házkutatást tartott a lakásán az Európai Ügyészség. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) politikusa a Facebook-oldalán jelentette be a lemondását.

Lemondott az erdélyi prefektus, aki érintett az Európai Ügyészségnél tett feljelentésben
Lemondott az erdélyi prefektus, aki érintett az Európai Ügyészségnél tett feljelentésben
2026. június 12., péntek

Lemondott az erdélyi prefektus, aki érintett az Európai Ügyészségnél tett feljelentésben
2026. június 12., péntek

Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás

Egy bukaresti villamoson történteknek két színházi ember is szemtanúja volt – ebből aztán monodráma született, most pedig színházi előadás formálódik belőle. A valós történet mögött azonban aktuális társadalmi jelenségre világítanak rá az alkotók.

Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás
Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás
2026. június 12., péntek

Románia következő elnöke: társadalmi látlelet és személyes vallomás
2026. június 12., péntek

Székelyföldi színházak és néptáncegyüttesek is kapnak támogatást

Támogatásban részesül több Hargita, Maros és Kovászna megyei színház, néptáncegyüttes és kulturális intézmény a kormány döntése nyomán, amely az önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmények működését segíti.

Székelyföldi színházak és néptáncegyüttesek is kapnak támogatást
Székelyföldi színházak és néptáncegyüttesek is kapnak támogatást
2026. június 12., péntek

Székelyföldi színházak és néptáncegyüttesek is kapnak támogatást
Hirdetés
2026. június 12., péntek

Iulian Stanciu eladja az eMAG-ban lévő részesedését a Prosusnak, és bejelenti új befektetői státusát
Iulian Stanciu eladja az eMAG-ban lévő részesedését a Prosusnak, és bejelenti új befektetői státusát
Iulian Stanciu eladja az eMAG-ban lévő részesedését a Prosusnak, és bejelenti új befektetői státusát
2026. június 12., péntek

Iulian Stanciu eladja az eMAG-ban lévő részesedését a Prosusnak, és bejelenti új befektetői státusát
2026. június 12., péntek

Pénteken is erősödött a lej az euróhoz képest

Erősödött pénteken a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,37 banival (0,07 százalékkal) 5,2353 lejre csökkent a csütörtöki 5,2390 lejről.

Pénteken is erősödött a lej az euróhoz képest
Pénteken is erősödött a lej az euróhoz képest
2026. június 12., péntek

Pénteken is erősödött a lej az euróhoz képest
2026. június 12., péntek

Romániában a cégek kevesebb mint fele használja a közösségi médiát

Tavaly a legalább tíz embert foglalkoztató európai uniós vállalkozások közel kétharmada (63,6 százaléka) használt valamilyen közösségi oldalt; Románia a sereghajtók közé tartozik e tekintetben.

Romániában a cégek kevesebb mint fele használja a közösségi médiát
Romániában a cégek kevesebb mint fele használja a közösségi médiát
2026. június 12., péntek

Romániában a cégek kevesebb mint fele használja a közösségi médiát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!