Jelentős árcsökkenés: ismét 9 lej alalatt a benzin ára

Ismét 9 lej alá csökkent a standard benzin literenkénti ára a romániai töltőállomásokon, miután az elmúlt napokban mindegyik kúthálózat jelentősen mérsékelte árait. Gázolajat továbbra is 9 lej fölötti áron tankolhatunk.

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A piacvezetője OMV Petrom csoport péntek délután jelentősen csökkentette a benzin árait, miután a többi üzemanyag-forgalmazó csütörtök este vagy péntek reggel már mérsékelte a tarifákat.

a Petrom töltőállomásokon a standard benzin literenkénti ára 8,72 lejre süllyedt, ami jelenleg a legolcsóbb a piacon.

A Rompetrol, a MOL és az OMV hálózatában egyaránt 8,78 lejbe kerül a benzin, míg a legmagasabb, 9,98 lejes árat a Lukoil kutaknál kell fizetni.

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Míg a benzin ára jelentősen visszaesett, a gázolaj esetében csak kisebb, néhány banis változás történt pénteken, így az árak továbbra is 9 lej fölött alakulnak.