Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) hétfői közleménye szerint vasárnap reggel 8 és hétfő reggel 8 óra között Fehér, Bákó, Botoșani, Brăila, Krassó-Szörény, Kolozs, Dâmbovița, Galac, Hargita, Hunyad, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Szatmár, Suceava, Temes és Vaslui megyében, valamint Bukarestben okozott károkat a rossz idő.
A katonai tűzoltóknak a szél által kidöntött
emellett 99 épülethez épülethez riasztották őket a lesodort épületelemek miatt.
A legtöbb bevetésre Iași, Neamț, Suceava és Vaslui megyében volt szükség.
A viharos szél okozta meghibásodások Bákó, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava és Vaslui megye 138 településén okoztak áramellátás-kimaradást, összesen több mint 35 ezer felhasználót érintve.
Az energiaszolgáltatók műszaki csapatai minden meghibásodást kijavítottak, minden érintett településen van már áramszolgáltatás.
Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
Az IGSU tájékoztatása szerint a legsúlyosabb incidens Huși-ban történt, ahol az egyik lakótelepen az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le egy épületről.
További három személy megsérült a szél által letört faágaktól Bukarestben, Temesváron és a Iași megyei Târgu Frumoson. Mindhármukat kórházba szállították.
