Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

Székelyhon

2026. április 27., 15:122026. április 27., 15:12

2026. április 28., 15:072026. április 28., 15:07

A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) hétfői közleménye szerint vasárnap reggel 8 és hétfő reggel 8 óra között Fehér, Bákó, Botoșani, Brăila, Krassó-Szörény, Kolozs, Dâmbovița, Galac, Hargita, Hunyad, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Szatmár, Suceava, Temes és Vaslui megyében, valamint Bukarestben okozott károkat a rossz idő.

A katonai tűzoltóknak a szél által kidöntött

106 fát és 18 villanyoszlopot kellett eltávolítaniuk a közterületekről;

emellett 99 épülethez épülethez riasztották őket a lesodort épületelemek miatt.

A lezuhanó fák, oszlopok és épületelemek 15 személygépkocsiban tettek kárt.

A legtöbb bevetésre Iași, Neamț, Suceava és Vaslui megyében volt szükség.

A viharos szél okozta meghibásodások Bákó, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava és Vaslui megye 138 településén okoztak áramellátás-kimaradást, összesen több mint 35 ezer felhasználót érintve.

Az energiaszolgáltatók műszaki csapatai minden meghibásodást kijavítottak, minden érintett településen van már áramszolgáltatás.

Emberéletet követelt a szélvihar: tetődarabok temettek maguk alá egy férfit

Életét vesztette vasárnap Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak – közölte a Vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Az IGSU tájékoztatása szerint a legsúlyosabb incidens Huși-ban történt, ahol az egyik lakótelepen az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le egy épületről.

A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temettek egy férfit, aki életét vesztette.

További három személy megsérült a szél által letört faágaktól Bukarestben, Temesváron és a Iași megyei Târgu Frumoson. Mindhármukat kórházba szállították.

Belföld
Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
2026. április 29., szerda

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Lemondtak tisztségeikről a PSD politikusai

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Sok még a kérdőjel az új közalkalmazotti bértörvény körül

A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

2026. április 29., szerda

