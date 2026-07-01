Terrorista propagandát terjeszthetett egy marokkói férfi Romániában – tíz évre utasították ki az országból

Nemkívánatos személlyé nyilvánítottak Romániában egy marokkói állampolgárt. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szerint a férfi terrorista propagandát terjesztett, és romániai polgárok radikalizálásában is részt vett, ezért tíz évre kiutasították az országból.

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A SRI közleménye értelmében H.E.M. 2023-ban költözött Marokkóból Romániába, és 2025 végén került a hírszerzés látókörébe, miután

a terrorizmus elleni jogszabályok szerint a nemzetbiztonságot veszélyeztető tevékenységet folytatott.

A hírszerzés szerint radikalizálódása előrehaladott volt, már a lehetséges terrorcselekmények előkészítését megelőző szakaszban járt.

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A marokkói férfi a Közel-Keleten aktív terrorszervezetek szimpatizánsa. Az SRI szerint terrorszervezeteket és azok ideológiáját népszerűsítette, romániai polgárok radikalizálásában is szerepet vállalva.

A nemkívánatos személlyé nyilvánításáról szóló döntést a bukaresti ítélőtábla hozta meg.