Két tinédzsert gázolt halálra egy tolatómozdony

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Fotó: Orbán Orsolya
Egy 15 és egy 16 éves fiú vesztette életét szerda este Medgyesen, miután elütötte őket egy tolatómozdony.
2026. július 01., 21:152026. július 01., 21:15
2026. július 01., 21:182026. július 01., 21:18
A Szeben megyei rendőrség sajtószóvivője, Vlad Teodosiu Păducel szerint a baleset a 300-as jelzésű fővonal 335-ös kilométerszelvényénél történt, a Baia de Nisip utca közelében.
A helyszínre több mentőegységet és a rohammentő-szolgálat egyik helikopterét is kivezényelték.
A 15 éves fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 16 éves társát próbálták újraéleszteni és a medgyesi kórház sürgősségi osztályára szállították, de nem sikerült megmenteni az életét. A mentőszolgálat közlése szerint súlyos koponyasérülést és több más sérülést szenvedett.
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