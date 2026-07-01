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Két tinédzsert gázolt halálra egy tolatómozdony

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Egy 15 és egy 16 éves fiú vesztette életét szerda este Medgyesen, miután elütötte őket egy tolatómozdony.

Székelyhon

2026. július 01., 21:152026. július 01., 21:15

2026. július 01., 21:182026. július 01., 21:18

A Szeben megyei rendőrség sajtószóvivője, Vlad Teodosiu Păducel szerint a baleset a 300-as jelzésű fővonal 335-ös kilométerszelvényénél történt, a Baia de Nisip utca közelében.

A két medgyesi fiút a Kiskapus felől Erzsébetváros irányába közlekedő tolatómozdony ütötte el, egyelőre tisztázatlan körülmények között.

A helyszínre több mentőegységet és a rohammentő-szolgálat egyik helikopterét is kivezényelték.

A 15 éves fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 16 éves társát próbálták újraéleszteni és a medgyesi kórház sürgősségi osztályára szállították, de nem sikerült megmenteni az életét. A mentőszolgálat közlése szerint súlyos koponyasérülést és több más sérülést szenvedett.

Belföld Tragédia
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