Összesen 18 diákot kellett országszinten kizárni az érettségiről csalási kísérlet miatt

A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4 százaléka vett részt szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (matematikából vagy történelemből) tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.

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A közlemény szerint a beiratkozott 124 334 diák közül 121 147-en jelentek meg a vizsgán – számol be az Agerpres.

Közülük 17-en tartalék tételsort kaptak és 13 órától vizsgáztak, mivel rendkívüli körülmények miatt nem értek be a vizsgaközpontba az eredetileg megszabott kezdési időpontra.

A hiányzók száma 3187 volt, 18 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak – közölte a minisztérium.