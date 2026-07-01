Levendulaszüretre várják az érdeklődőket Gyergyószentmiklóson

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A program során, a résztvevők kikapcsolódás közben saját kezűleg szedhetnek levendulát, amelyet csokorba kötve, illatpárnához, szörphöz vagy akár levendulás süteményekhez is felhasználhatnak.

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A rendezvény ideje alatt, 13 és 16 óra között a Tejút oktató- és élményközpont is látogatható lesz, ahol a vendégeket szörppel és apró finomságokkal várják.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges a 0735-735 155-ös telefonszámon.

További információk a Vidékfejlesztés Facebook-oldalon oldalon találhatók.