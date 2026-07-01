Autóba szorulva vesztette életét, miután a viharban rázuhant egy fa

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Fotó: Pinti Attila
Húsz megye hatvan településén és Bukarestben okozott károkat a kedd esti vihar – közölte szerdán reggel a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).
A tájékoztatás szerint az Ilfov megyei Găneasa községben egy férfi életét vesztette, miután a vihar által kidöntött fa autójára zuhant. A katasztrófavédelem közlése szerint a jármű mozgásban volt, az áldozat pedig az autóba szorult. A helyszínre riasztott mentőegységek már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A viharos erejű szél által kidöntött fák országszerte közel 470 személygépkocsit rongáltak meg.
Szerda reggel 6 óráig a hivatásos tűzoltók 45 elöntött házból, 35 udvarból, 30 pincéből vagy alagsorból, 17 utcából szivattyúzták ki a vizet, és 960 kidőlt fát, illetve 48 villanyoszlopot takarítottak el, ugyanakkor 60 épület megrongálódott tetőszerkezetéből kellett eltávolítaniuk elemeket.
A katasztrófavédelmi erők bevetésére Fehér, Bihar, Brăila, Buzău, Kolozs, Călărași, Dolj, Galac, Giurgiu, Hargita, Hunyad, Ialomița, Ilfov, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Tulcea, Vâlcea megyében és Bukarestben volt szükség – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem összesítőjére hivatkozva.
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