Nyilvánosságra hozták, hogy hány alkalmazottat érint a minimálbér megemelése

2026. július 01., szerda

Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet

Már nem csak a véglegesítés előtt álló bértörvény-tervezet miatt nő az elégedetlenség az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben, hanem a személyzethiány miatt fokozódó leterheltség miatt is. Általános sztrájkra készül az érdekvédelem.