Nyilvánosságra hozták, hogy hány alkalmazottat érint a minimálbér megemelése

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Július 1-jétől, szerdától a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő az országos bruttó minimálbér. Erről a március 12-én elfogadott 146-os számú határozatával döntött a kormány.
A kormányhatározat értelmében egy teljes állású – átlagban havi 166,667 órás munkaidejű – alkalmazott minimális órabére 25,949 lej lesz júliustól. A bruttó minimálbér 6,8 százalékkal, azaz 275 lejjel emelkedik. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő.
A munkaügyi minisztérium adatai szerint
A minimálbér megemelése 1 759 027 alkalmazottat érint.
A kormány 2026. április 16-án elfogadott sürgősségi rendeletével ugyanakkor az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította a mezőgazdasági és az élelmiszeripari minimálbért is.
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