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Nyilvánosságra hozták, hogy hány alkalmazottat érint a minimálbér megemelése

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Július 1-jétől, szerdától a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő az országos bruttó minimálbér. Erről a március 12-én elfogadott 146-os számú határozatával döntött a kormány.

Székelyhon

2026. július 01., 12:202026. július 01., 12:20

A kormányhatározat értelmében egy teljes állású – átlagban havi 166,667 órás munkaidejű – alkalmazott minimális órabére 25,949 lej lesz júliustól. A bruttó minimálbér 6,8 százalékkal, azaz 275 lejjel emelkedik. A nettó összeg 125 lejjel 2699 lejre nő.

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A munkaügyi minisztérium adatai szerint

2026 márciusában 831 382 alkalmazott részesült minimálbérben Romániában.

A minimálbér megemelése 1 759 027 alkalmazottat érint.

A kormány 2026. április 16-án elfogadott sürgősségi rendeletével ugyanakkor az országos bruttó minimálbér szintjéhez igazította a mezőgazdasági és az élelmiszeripari minimálbért is.

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Belföld Társadalom Gazdaság
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