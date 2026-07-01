Grindeanu csak akkor egyezik bele a rotációs kormányzásba, ha a PSD adja elsőként a miniszterelnököt

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, abban az esetben egyezik bele a rotációs kormányzásba, ha a PSD adja elsőként a miniszterelnököt. Azt is hozzátette, nincs kifogása a PNL-USR-RMDSZ potenciális kormányfőjelöltje, Siegfried Mureșan ellen.

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A parlamentben nyilatkozó Grindeanutól az újságírók megkérdezték, hogy beleegyezne-e egy rotációs kormányzásba, amelyben egyfelől a PSD, másfelől a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ alkotta koalíció váltaná egymást, illetve abba, hogy Siegfried Mureșan legyen a miniszterelnök utóbbiak részéről.

Mint már elmondtam, abban az esetben egyezem bele a rotációs kormányzásba, ha elsőként a PSD adja a miniszterelnököt. Álláspontom nem változott”

– válaszolta Grindeanu az Agerpres beszámolója szerint. Hozzátette: Siegfried Mureșan ellen sincs ellenvetése.

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Számára és a PSD számára az a fontos, hogy Románia érdekében minél előbb megtalálják a megoldást a politikai patthelyzet feloldására – nyomatékosította.

Véleménye szerint ugyanakkor egy teljes jogkörű új kormány beiktatása jelenti a legjobb megoldást Románia számára, nem pedig az előre hozott választás.