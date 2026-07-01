Súlyos bírság járt szabálytalan faanyagszállítás miatt

2026. július 01., szerda

Székelyföldi illetőségű az ittasan kamionnal cikázó sofőr – közzétette a rendőrség a videót

Nyilvánosságra hozták azt a megdöbbentő felvételt, amelyen jól látható, hogy teljesen zavartan közlekedik egy kamion az E60-ason. Mint a vizsgálatok során kiderült, a teherautó Kovászna megyei sofőrje ittas volt, őrizetbe is vették.