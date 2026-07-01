Súlyos bírság járt szabálytalan faanyagszállítás miatt

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Fotó: Pinti Attila
Két szállítót is tetten értek kedden a Hargita megyei hatóságok, akik a faanyagok fuvarozásának szabályozásait hagyták figyelmen kívül. Súlyos pénzbüntetés és faanyag elkobzás is következett.
A rendőrség erdővédelmi szakemberekkel közösen hajtott végre ellenőrzést kedden Hargita megyében, ahol a faanyagok szállítására vonatkozó jogszabályok betartását ellenőrizték
Az akció során két, nem hivatásos szállítót azonosítottak, akik a hatályos előírások megsértésével szállítottak faanyagot – írja Hargita megyei rendőrség közleménye.
A megállapított szabálytalanságok miatt a rendőrök
Emellett elrendelték 180,93 köbméter, különböző fajú faanyag értékének elkobzását is, amely meghaladja az 57 300 lejt.
A hatóság közölte: a hasonló ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak.
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