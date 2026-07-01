Hatvanöt éves érettségi találkozóját tartotta a szentegyházi középiskolai oktatás első évfolyama

Nem mindennapi eseményre hívták meg a Székelyhont szerdán: 65 éves érettségi találkozóját tartotta a Gábor Áron Iskolaközpont jogelődjének számító Szentegyházi Vegyes Középiskola 1960-61-es tanévben végzett évfolyama.
Fotó: Tamás Attila
Nem mindennapi eseményre hívták meg a Székelyhont szerdán: 65 éves érettségi találkozóját tartotta a Gábor Áron Iskolaközpont jogelődjének számító Szentegyházi Vegyes Középiskola 1960-61-es tanévben végzett évfolyama.
Harminchárom diákkal kezdődött el a középiskolai oktatás Szentegyházán, közülük kilencen – és két tanáruk – tudtak jelen lenni a Svella Károly egykori diák által szervezett, 65 éves érettségi találkozón.
Hatvan éves érettségi találkozóját tartotta szerdán a szentegyházi középiskolai oktatás első, 1957-1961-es évfolyama. A Tamási Áron Általános Iskola épületében és udvarán tartott találkozón Lászlófy Pál nyugalmazott pedagógus is részt vett.
– köszöntötte a korábbi osztálytermükben összegyűlt, idős végzősöket Tankó Csilla, a Gábor Áron Szakközépiskola igazgatója. Mint fogalmazott:
Fotó: Tamás Attila
„Nagy öröm számomra, hogy ma ismét együtt láthatom önöket, és hogy az évtizedek múlása sem tudta elszakítani azokat a baráti szálakat, amelyek ennek az iskolának a falai között szövődtek. Köszönjük, hogy ma visszatértek közénk, és jelenlétükkel emlékeztetnek bennünket arra, hogy az iskola igazi értékét mindig az innen elinduló emberek adják” – mondta az igazgató, aki egy szál virággal és egy emléklappal köszöntötte fel az egykori végzősöket.
– emelte ki a tanintézet-vezető.
Fotó: Tamás Attila
A találkozón jelen volt egykori tanáruk, Lászlófy Pál nyugalmazott pedagógus, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja és első elnöke, valamint a 94 éves Fábián Vidor egykori iskolaigazgató, aki korát meghazudtoló energikussággal köszöntötte a megjelent egykori végzősöket.
Megható ünnepségen avatták fel szombaton délben Szentegyházán, a Tamási Áron Általános Iskola előtt az egykori „aranycsapatnak”, az 1958–1964 között a Magyar Autonóm Tartomány labdarúgó-bajnokságában a várost képviselő együttesnek állított emlékművet.
Svella Károlytól megtudtuk, hogy nagyon összetartó osztályuk volt, amelynek tagjai az évek alatt telefonon, levélben és személyesen is tartották a kapcsolatot egymással, és az utóbbi időszakban évente szervezték meg az érettségi-találkozót, amin felidézhették az egykori emlékeket. Azt is elmondta, hogy
Fotó: Tamás Attila
„Nagyon hálásak vagyunk a néhai Kovács Mihály igazgató úrnak, aki megalapította ezt az iskolát, ahová minket felvettek, mert az akkori elosztási rendszer miatt máshová nem jutottunk volna be. Ez az iskola és az osztályközösségünk meghatározta az egész életpályánkat” – mondta Varga Róza (születési nevén Pál). Mint fogalmazott, nehéz szavakat találni, hogy a hálájukat és köszönetüket kifejezzék ennek az iskolának, az itteni pedagógusoknak, tanintézet-vezetőknek, akik
Fotó: Tamás Attila
Ebben az osztályban végzett György József, a Korondi Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója is, aki jelezte: Kápolnásfaluban született, és nem lett volna lehetősége Csíkszeredában vagy Székelyudvarhelyen folytatni a középiskolai tanulmányait; ha pedig nem lett volna ez az iskola Szentegyházán, akkor valószínűleg gazdálkodóként kereste volna kenyerét.
– nyugtázta a nyugalmazott iskolaigazgató.
Fotó: Tamás Attila
Fotó: Tamás Attila
Fotó: Tamás Attila
Fotó: Tamás Attila
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