Velük indult a szentegyházi középiskolai oktatás

Hatvan éves érettségi találkozóját tartotta szerdán a szentegyházi középiskolai oktatás első, 1957-1961-es évfolyama. A Tamási Áron Általános Iskola épületében és udvarán (mivel annak épülete volt a jelenlegi Gábor Áron Szakközépiskola jogelődje) tartott találkozón Lászlófy Pál nyugalmazott pedagógus, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja és első elnöke is részt vett, aki Szentegyházán kezdte oktatói pályafutását.

• Fotó: Veres Nándor

– mondta el Svella Károly, aki ebben az osztályban végzett. Kiemelte, nagyon összetartó osztály voltak, akik az érettségi után is tartották és a mai napig tartják egymással a kapcsolatot, telefonon beszélnek, leveleket írnak egymásnak.

Mivel a településen vasüzem működött, ezért megfogalmazódott az igény, hogy legyen továbbtanulási lehetőség is a nyolc osztályt elvégzett diákok számára, így kezdődött el velünk a az elméleti középiskolai oktatás

Az első évfolyam végzősei ma is tartják egymással a kapcsolatot • Fotó: Veres Nándor

osztályukból négy labdarúgó is kikerült Bíró Imre, Mihály Vilmos, Vidám Csaba és Svella Károly személyében.

A találkozó szervezője azt is elmondta, hogy osztályfőnökük, Csata Béla, aki jelenleg Magyarországon él, egészségügyi okok miatt nem tudott eljönni az eseményre, de megható levélben jelezte a távolmaradásának okait. Azt is megtudtuk, hogy

„Amikor idekerültem és az esti tagozaton is kezdtem oktatni, mindenki idősebb volt nálam” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy az 1957-61-es évfolyam „beugró” osztályfőnöke is volt, akikkel jó tanár-diák kapcsolatot sikerült kialakítani, és akikre az utánuk következő generációk is felnéztek.

Ez még egy reál-humán osztály volt, a rákövetkező években pedig ebből nőtt ki a szakközépiskolai oktatás Szentegyházán

– emlékezett vissza Lászlófy Pál.