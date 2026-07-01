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Életbe lépett a plusz 3 eurós vám a kis értékű EU-n kívüli netes rendelésekre

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Július elsejével életbe lépett a 150 eurónál kisebb értékű, unión kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra vonatkozó vámmentesség eltörlését előíró jogszabály. Az intézkedés célja, hogy tisztességes feltételeket biztosítson az uniós vállalkozások és biztonságos választási lehetőségeket a fogyasztók számára, válaszul az EU-ba belépő több milliárdnyi, alacsony értékű e-kereskedelmi áru forgalmának növekedésére.

Székelyhon

2026. július 01., 14:292026. július 01., 14:29

A szerdán közzétett brüsszeli közlemény szerint az unión kívüli országokból érkező, online vásárolt és közvetlenül a fogyasztóknak szállított áruk után mostantól 3 euró vámot kell fizetni tételenként.

Az intézkedés helyreállítja a méltányosságot az importőrök között, biztosítva, hogy az ömlesztett árukat importáló uniós kiskereskedők és a nagyméretű, nem uniós online szereplők ugyanazon szabályozási feltételek mellett versenyezzenek – írja az MTI a brüsszeli közleményre hivatkozva.

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A vámokat a vámhatóságok szedik be az online platformoktól vagy az importált áruk értékesítésében és szállításában részt vevő bármely más vállalkozástól.

Az online vásárló európai fogyasztókat a szállításkor nem terheli további fizetés, a vám a webáruház áraiba fog beépülni.

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Július 1-jétől érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.

Külföld Gazdaság
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